Die Begriffe gleichen sich nicht nur - Stasi und Nationale Sicherheits-Agentur. Sie wollen auch das Gleiche. Nur war das eine totalitär, pfui. Das andere ist demokratisch. Dass Barack Obama beim Kaffee Merkels Handy-Mitschnitte studiert haben könnte, ist eine aparte Vorstellung. Was er nicht wusste, ist, dass in Berlin in Kenntnis der US-Paranoia viele Sprech-Doubles herumlaufen und an verschlüsselten Handys mit anderen Sprech-Doubles - Gabriel, Kauder, Jogi Löw u.a. - ihre im Kanzleramt aufgeschriebenen Dialoge für die NSA abspulen. Während Merkel mit einem 1,99-Euro-Gerät von Aldi unter dem Decknamen Mutti den Staat regiert. Deshalb konnte Kanzleramtschef Pofalla schon im Sommer so sicher behaupten: Der Abhörskandal ist beendet!