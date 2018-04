Die zwei guten Nachrichten sind: Die Deutschen zahlten 2013 mit 570 Milliarden Euro so viel Steuern wie noch nie. Und nie zuvor gab es so viele Aufstocker, die als ertappte Steuerbetrüger den Geldsegen vermehren. Da kommt abgabenmäßig zusammen, was zusammengehört. Auch die Liste der Prominenten wird immer länger - von Boris Becker über Alice Schwarzer, Uli Hoeneß oder Theo Sommer bis Freddy Quinn und Klaus Zumwinkel. Ihr Bedauern, dass sie nicht vorher zwischen Haben oder Sein, zwischen Geldvermehrung oder glaubwürdiger Vorbildrolle wählten, sondern dass sie Haben und Schein kombinierten, kommt zu spät. Das hat etwas Tröstliches für den normalen Steuerzahler, auch wenn er nie in die Nähe der Versuchung kommt, wählen zu müssen.