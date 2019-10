Als der gerade verstorbene Karel Gott noch ein kleiner Bub war, träumte er davon, "einmal um die ganze Welt" zu fahren. Lange ist’s her. Im Jahr 2018 fuhren allein in Deutschland Busse und Bahnen 3,5 Milliarden Kilometer weit. In anderen Worten: jeden Tag 240 Mal um die ganze Welt. In den berüchtigten Heidelberger Monsterlinien kann man das gut nachvollziehen. Und die vielen Leerfahrten zu alten oder neuen Betriebshöfen sind da noch nicht mitgezählt. Wie sang doch Gott: "Ob man alle weiten Ziele und das schönste der Gefühle irgendwann erreicht?" Wir summen leise mit, während wir grübeln, auf welchem Erdteil wohl der nächste Bus gerade steckt, mit dem wir doch eigentlich nur in die Innenstadt wollten. So gut passen Gefühl und Statistik auch nicht oft zueinander.