Die o.g. mathematische Formel stammt nicht von der Stuttgarter Kultusministerin Eisenmann, die uns demonstrieren möchte, was passiert, wenn die Schüler nicht sehr bald wieder zum Frontalunterricht antreten. Es ist vielmehr die Folge der neuen Kontaktregel, wonach zwei Leute aus einem Hausstand nur noch einen Hausstandsfremden treffen dürfen. Etwa so: Herr und Frau Müller treffen zuerst Frau – und danach Herrn Schmitt zum streng kontaktbeschränkten Tee. Oder auch umgekehrt. Es ist im Grunde egal, weil sich beide Hausstände hinterher in ihrer trauten Zweisamkeit gegenseitig infizieren können: 2+1=4. Nur wenn man in Single-Kategorien denkt, haut das eventuell hin: 2+1=3. Mehr dazu sagt ein paar Tage später aber die sog. Infektionsrate.