Der deutsche Fußballmeister Borussia Mönchengladbach präsentiert am 27.7.1970 im heimischen Bökelbergstadion die Mannschaft, die den ersten gewonnenen Titel in der Saison 1970/71 verteidigen soll. Stehend (vl.) Trainer Hennes Weisweiler, Klaus-Peter Sieloff, Peter Dietrich, Ludwig Müller, Ulrich Lefevre, Herbert Wimmer, Jupp Heynckes, Jürgen Wloke, Rainer Bonhof, Herbert Laumen, Co-Trainer Rudolf Schlott; Sitzend (vl.) Hartwig Bleidick, Horst Köppel, Berti Vogts, Wolfgang Kleff, Bernd Schrage, Werner Adler, Günter Netzer, Heinz Wittmann. Foto: dpa​

Von Morten Ritter

Es ist die Geschichte einer besonderen Freundschaft, einer politisch brisanten Reise und eines Fußballspiels, das die Menschen am Ende zu Tränen rührte: Am 25. Februar 1970 trat Borussia Mönchengladbach als erster deutscher Bundesligaclub seit dem Holocaust zu einer Partie in Israel an. "Geheimmission Tel Aviv - wie Fußball die Geschichte veränderte", heißt ein in der ARD-Mediathek zu sehender Beitrag, der zeigt, wie die diplomatische Welt in Erstaunen versetzt wurde und wie Fußball Feindschaften überwinden konnte.