Von Steffen Rüth

Stuart, nur ein Jahr nach "No Treasure But Hope" kommt das neue Album etwas unerwartet.

Stuart Staples: Mich hat es auch etwas überrascht. Es war vor einem Jahr nicht abzusehen, dass ich so viel Zeit haben würde, um sie in meine Ideen zu investieren. Erste Skizzen des ersten und des letzten Songs der Platte entstanden schon vor unserer Tournee, die im Januar 2020 begann und das ganze Jahr hätte andauern sollen. Na ja, im März waren wir dann schon wieder zu Hause, und ich konnte in aller Ruhe den Ideen nachhorchen, die in meinem Kopf herumwaberten.

Also war das durch Corona erzwungene Tourende gar nicht so schlimm für Dich?

Die Tour zu spielen wäre cooler gewesen. "No Treasure But Hope" war von uns mit Blick auf die Bühne konzipiert worden. Wir wussten, dass es uns Spaß machen würde, diese Lieder zu spielen. Und einen Haufen von Konzerten abzusagen, das ist richtig harte, dabei sehr undankbare Arbeit. Kein Künstler streicht eine Show leichtfertig. Das ist gegen unsere Natur und kostet sehr, sehr viel Überwindung. Ich schmorte danach etwa einen Monat lang trübe und frustriert im eigenen Saft, bevor mir klar wurde, dass ich mich beschäftigen muss und möchte. Ich wusste nicht, wohin mit meiner Energie, und die Familie fing an, von mir genervt zu sein.

Also bist Du wieder an die Arbeit gegangen, und Ihr habt Euch zusammengerauft?

Genau so war es. Für mich persönlich unterscheidet sich der Lockdown nicht so sehr von meinem üblichen Rhythmus, sofern ich nicht auf Tour bin. Ich stehe morgens auf und gehe ins Studio. Ganz anders ist die Situation bei unseren Kindern, die alle junge Erwachsene sind und die meiste Zeit des vergangenen Jahres wieder bei uns daheim waren. Für die Kids ist das richtig hart. Mit 19 ein Jahr eingesperrt zu sein? Ich wäre damals durchgedreht.

Du hast über "No Treasure But Hope" gesagt, das Album solle Hoffnung in dunklen Zeiten verbreiten. Wie viel Hoffnung ist auf "Distractions"?

Weniger! (lacht schallend) Nein, man kann die beiden Platten nicht vergleichen. Auf "No Treasure But Hope" erzähle ich Geschichten aus der Gegenwart und aus der Realität. Auf "Distractions" habe ich mich darauf fokussiert, die Wirklichkeit zu suspendieren und meinem Geist freien Lauf zu lassen. Diese Songs sind, mehr denn je, eine Art Abenteuer, etwas durch und durch Spielerisches. "Distractions" ist kein Album, das in jener Gegenwart stattfindet, in der es entstanden ist. Sondern es ist ein Fantasiegebilde, an dem man sich festhalten kann.

"Distractions" bedeutet "Ablenkungen". Also war auch für Dich die Arbeit an den Liedern eine Chance, der Realität zu entfliehen?

In gewisser Weise schon. Der Titel stammt jedoch aus einer Zeile des letzten Songs "The Bough Bends", dessen Text ganz stark von meinem Unterbewusstsein geprägt wurde. Ich habe dieses Lied im Studio einmal eingesungen, und seitdem versuche ich, es zu verstehen. Überhaupt beinhalten diese ganzen Songs vor allem lyrische Fragmente, die einfach so durch mich hindurch geweht sind, und die ich dann irgendwie festgehalten habe.

Klingt poetisch.

Ja, aber so zu arbeiten, wenn du keine klare Struktur und kein Thema für einen Song hast, ist nicht einfach. Es ging darum, völlig leere Räume zu füllen.

Was sind das für Vögel, die in "The Bough Bends" singen?

Die Vögel in unserem Garten. Aufgenommen im vergangenen April. Es war unglaublich ruhig damals.

Der erste Song "Man Alone (Can’t Stop The Fadin‘)", in dem Du die Worte zunächst eher sprichst als singst, endet in einem minutenlangen Refrain, der an Justin Timberlakes "Can’t Stop The Feeling" erinnert. War das Absicht?

(lacht) Nein. Vielleicht ist die Nummer übers Autoradio direkt und unauslöschlich in die Tiefen meines Gehirns eingesickert. Ich habe diese Zeile einfach so lange immer und immer wieder gesungen, bis ich kurzatmig wurde, mich die Stimme verließ, und ich nicht mehr konnte. So landete ich bei elf Minuten Songlänge. Das wird im Konzert noch lustig werden.

Die Leute dürften Dich anfeuern.

Ich mag deine positive Haltung. Mir wird nichts anderes übrig bleiben, als physisch jeden Abend meine Grenzen zu testen.

Zu den Coversongs auf "Distractions" zählt Neil Youngs "A Man Needs A Maid". Was verbindet Dich mit dem Stück?

Neil Young ist Bestandteil meiner musikalischen DNA. Dies ist mein Lieblingssong von ihm. Er singt ihn zu einem lauschigen orchestralen Arrangement, und da die Tindersticks oft Songs mit Lauschigkeit und Orchester gemacht haben, wollte ich ihn ganz extrem straffen und ausziehen bis auf seinen Kern. Für mich geht es in diesem Lied, über das ich seit vielen, vielen Jahre nachdenke, um die Angst eines Mannes vor Intimität.

Wenn man Dich singen hört, steht zu vermuten, dass Du selbst diese Angst nicht hast.

Nein, das stimmt. Intim zu sein und verletzlich zu wirken, das ist ein ganz wichtiges Mittel für mich und für uns, um mit den Menschen in Verbindung zu treten. Es gibt Momente in unseren Konzerten, bei denen die Lautstärke fast auf Null ist. In diesem Moment auf der Bühne zu stehen und die Menschen zu spüren, das ist unbeschreiblich kraftvoll und superpersönlich.

Info: Das Album "Distractions" gibt es ab 19. Februar. Aktuell keine Tourtermine geplant.