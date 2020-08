Von Jan Draeger

Wer Christian Brückner zuhört, den beschleicht schon nach kurzer Zeit das Gefühl, dass man mit jemand ganz anderem redet. Mit Robert De Niro. Oder mit Harvey Keitel. Oder mit Warren Beatty. Brückner ist nämlich die Stimme all dieser Hollywood-Größen. Er hat sie synchronisiert, daneben aber auch zahlreichen Dokumentationen seine Stimme gegeben. Deswegen bezeichnet man ihn auch als "The Voice" oder "Die Stimme". Wir sprachen mit Christian Brückner über eine Begegnung mit Robert De Niro, und darüber, was es mit einem macht, wenn seine Stimme kopiert wird.

BIOGRAFIE Name: Christian Brückner Geboren am 17. Oktober 1943 in Waldenburg/Schlesien Anfänge: Am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Köln macht Brückner 1963 das Abitur. Zum Studium geht er nach Berlin und belegt an der Freien Universität Germanistik, Theaterwissenschaften und Publizistik. Gleichzeitig nimmt er aber auch schon Schauspielunterricht. In den folgenden Jahren wird er auf Bühnen in Berlin, Hamburg, Klagenfurt, Freiburg und New York stehen. Synchronisation: Mit seiner einprägsamen Stimme, die er Robert De Niro für das deutsche Film-Publikum leiht, macht sich Brückner einen Namen. Daneben synchronisiert er noch viele andere Hollywoodstars. Für seine "herausragenden Sprecherleistungen" bekommt Brückner 1990 den Adolf-Grimme-Preis. Außerdem erhält er Auszeichnungen wie den Lesewerk-Preis (2006), den Deutschen Vorlesepreis (2010), den Ehrenpreis des Deutschen Hörbuchpreises (2012) und den Ehrenpreis des Preises der deutschen Schallplattenkritik als Interpret literarischer Hörbücher (2017). Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland wird Brückner 2018 verliehen. Verlag: Im Jahr 2000 gründet Brückner mit seiner Frau Waltraut den Hörbuchverlag parlando. Zum Programm gehören unter anderem Werke von Franz Kafka und Joseph von Eichendorff aber auch von amerikanischen Schriftstellern wie John Updike, Herman Melville und David Vann. 2005 wird das Gesamtprogramm von parlando mit dem deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet. Vor zwei Jahren verkaufen Brückner und seine Frau den Verlag, sie sind aber weiterhin als Herausgeber für das Programm verantwortlich. Privat: Christian Brückner lebt mit seiner Frau Waltraut in Berlin. Das Paar hat zwei Söhne.

Erinnern Sie sich noch an die Stimmen Ihrer Eltern?

Ja. Meine Mutter hatte eine Geschichtenerzähler-Stimme. Sie hat viel erzählt und vorgelesen. Ich war ja der Älteste von drei Kindern. Aber auch als ich schon über das Zuhörer-Alter hinaus war, bin ich noch oft dabeigesessen und habe zugehört, wie sie meinen jüngeren Schwestern vorlas.

Und Ihr Vater?

Der hat eigentlich wenig geredet. Er war sehr sachlich, kurz angebunden. Er konnte sich aber an unerwarteten Stellen amüsieren, dann hörte man sein kurzes, trockenes Lachen.

Fiel Ihre Stimme in der Schule auf?

Ich war ein zurückhaltender, leiser Schüler. Bei Besuchen des Schulrats wurde ich allerdings zum Vorlesen nach vorne geholt.

Die Stimme ist das Eindrücklichste am Menschen, haben Sie mal gesagt. Warum?

Die Stimme erreicht die allertiefsten Bewusstseinsschichten. Sie ist noch wichtiger als das Bild von einem Gesicht. Die Stimme erreicht ja schon den Fötus. Er gewöhnt sich früh an sie und kann offenbar auch Stimmen schon im Mutterleib unterscheiden.

Vielen Menschen kommt die eigene Stimme fremd vor, wenn sie sie hören. Wie ist das bei Ihnen?

Sie kommt mir überhaupt nicht fremd vor, aber auch nicht vertraut. Ich kann nichts Bemerkenswertes an ihr finden. Sie wurde ja erst durch eine jahrelange Ausbildung zu meinem Arbeitsgerät.

Wie hat sich Ihre Stimme entwickelt?

Durch Training ist sie präzise geworden. Präzise heißt, in verschiedenen Stimmlagen zu operieren oder zu arbeiten. Sie ist ein Instrument geworden, dass ich von außen her einsetzen und verändern kann.

Sie können gewissermaßen mit Ihrer Stimme spielen. Nutzen Sie das auch im Privatleben?

In meiner Familie hat das nie eine Rolle gespielt. Meiner Familie war es auch egal, dass ich es mit meiner Stimme zu einer gewissen Bekanntheit gebracht habe.

Ihre Kinder haben nie gesagt: Papa, jetzt rede nicht wieder so wie Robert de Niro?

Nein, das war völlig wurscht.

Erkennt die Frau an der Kasse im Supermarkt Ihre Stimme?

Ich will jetzt nicht mein Licht unter den Scheffel stellen — aber an meiner Stimme werde ich täglich erkannt. Kaum habe ich den Mund aufgemacht, werde ich darauf angesprochen.

Können die Leute Ihre Stimme zuordnen?

Ja, sie wird häufig mit Robert De Niro in Verbindung gebracht oder auch als "Die Stimme".

Können Sie sich an Ihren ersten synchronisierten Satz erinnern?

Als ich zum ersten Mal in ein Synchronstudio ging, ich muss so 19, 20 Jahre alt gewesen sein, hatte ich nur einen Satz. Ich war John Waynes Sohn, wir ritten in der Einstellung durch die Prärie und ich fragte: "Aber Vater, gibt es denn hier Indianer?" Das war ganz schrecklich, weil ich den Satz zehn Mal wiederholen musste.

Sie haben auch Harvey Keitel, Robert Redford, Dennis Hopper und viele andere synchronisiert. Trotzdem sind Sie als die deutsche Stimme von Robert De Niro am bekanntesten. Wie kommt das?

Weil ich in 45 Jahren die meisten Filme von De Niro synchronisiert habe.

Wie unterscheidet sich seine Stimme von der Ihren?

Am Anfang habe ich ihm ein paar Zwischentöne dazugegeben. Er war nicht glatter, aber seine Bandbreite war schmaler.

Was waren das für Töne?

Im Grunde sind es Töne, die in dem unmerkbaren Schattenreich zwischen Hirn und Kehlkopf irgendwas mitschwingen lassen.

Sie haben Robert De Niro auch kennengelernt. Was sagte er zu seiner deutschen Stimme?

Ich glaube, das hat er eher abgewehrt. Wie das viele tun. Du kriegst ja durch die Synchronisation doch was Wesentliches weggenommen. Wie das mit den Zwischentönen, von denen ich gerade erzählt habe. Sie sind der originäre Brückner-Anteil an De Niro in Deutschland.

Klingt nicht nach einem herzlichen Treffen.

Doch, wir sind nur keine Freunde geworden. Ich habe ihn einmal Mitte der 90er-Jahre für den Sender Premiere interviewt. Da wurden wir gemeinsam auf ein Sofa gesetzt, der eine an das eine, der andere an das andere Ende. Der Sender wollte eine Konfusion zustande bringen, in der Art wie: Wer ist eigentlich wer? Wir sind damals ganz gut miteinander ausgekommen.

Der Regisseur Martin Scorsese soll Sie für "Taxi Driver" selbst als deutsche Synchronstimme von De Niro ausgesucht haben.

Ich habe hier in Deutschland meinen Part aufgenommen und den bekam Scorsese geschickt. Er hat sich das weit entfernt von meiner Person angehört und entschieden.

Passen zu De Niro eher ernste oder komische Rollen?

De Niro ist überhaupt kein Komiker. Zu dieser Rolle zwingt er sich, meiner Meinung nach.

Sie sind der erfolgreichste Sprecher in Deutschland. Stimmt es, dass Ihre Stimme mittlerweile sogar kopiert wird?

Sie wurde sehr oft kopiert. Das war ein grobschlächtiger Imitationsversuch. Es gab geradezu Spezialisten dafür. Einige Jahre lang hat mich das schwer geärgert. Mittlerweile interessiert es mich nicht mehr.

Sie haben eine Schauspielausbildung gemacht. Würden Sie gern öfter vor die Kamera treten?

Ich würde schon gern alle zwei bis drei Jahre einen richtig schönen Film machen. Aber damals verschwand ich parallel zu meinem Schauspielstudium in den Synchronstudios. In dieser Arbeit ging ich auf. Schon der erste große Film, das war "Bonnie und Clyde", katapultierte mich in die erste Reihe der Synchronschauspieler. Da habe ich Warren Beatty gesprochen. Auch von ihm habe ich alle nachfolgenden Filme gesprochen, wie bei De Niro. Beatty hat nur später immer weniger gemacht. Ich fand ihn immer einen sehr interessanten Typen. Mit einer festen politischen Meinung. Das hat mir imponiert.

Ihre Stimme hört man auch in Guido Knopps Dokumentationen über den Nationalsozialismus. Sie ist dort oft schrecklichen Bildern unterlegt. Konnte es passieren, dass dem Sprecher Christian Brückner da auch mal die Stimme versagte?

Die Bilder haben mich erschlagen. Also im übertragenen Sinne hat mir schon die Stimme versagt. Ich sah diese schrecklichen Aufnahmen und merkte, wie wenig ich damals über diese Ereignisse wusste.

Es gibt verstärkt Kritik am heutigen Sprechen in Film und Fernsehen. Zum Beispiel bemängelt man, dass zu viel genuschelt wird …

In Filmen kann ich das als Stilmittel akzeptieren. Aber die Sprecher im Fernsehen finde ich oft nicht gut. Es gibt einen großen Mangel an Sprechtechnik. Und man merkt vielen Sprechern an, dass sie das, was sie sagen, einfach nur sagen. Das Verständnis für das Gesagte steht hinten dran.

Und wie finden Sie die Stimmen der Politiker?

Überwiegend neben ihrer Sache stehend. Ich vermisse das Feuer, die Beteiligung, die Anteilnahme, ja, das Mitgefühl.

Sie geben Ihre Stimme auch der Literatur, Sie lesen beispielsweise von Franz Kafka "Das Schloss" oder von Herman Melville "Moby-Dick". Gibt es da besondere Herausforderungen?

Die Produktionen, meine Frau führt Regie, sind immer Schwerarbeit. Wir streiten uns sehr oft.

Worüber?

Dass meine Frau zum Beispiel sagt, dass ich mit einer Interpretation völlig daneben liege. Dass der Stoff all das Pathos, das ich stimmlich hineinbringe, nicht verträgt. Dass ich viel zu breiig bin, viel zu sehr auf Emotionen drücke. Doch hinterher muss ich oft sagen: Meine Frau hat recht.