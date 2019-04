Mit 70 Jahren hat sich Mary Roos entschlossen zu gehen, wenn es am schönsten ist, und die jahrzehntelange Schlagerkarriere ausklingen zu lassen. Die Tournee zu ihrem aktuellen Album „Abenteuer Unvernunft“, auf dem die in Bingen am Rhein geborene langjährige Wahl-Hamburgerin angenehm moderne, unter anderem von Johannes Oerding, Frank Ramond und Mark Forster geschriebene Popschlagersongs singt, wird also ihre letzte sein. Steffen Rüth sprach mit Mary Roos über ihren Beruf, das Alter und ihre Träume.

Frau Roos, wann waren Sie denn das letzte Mal unvernünftig?

Mary Roos: Och, ich bin eigentlich immer unvernünftig (lacht). Und ich bin sehr gerne unvernünftig. Weil ich nur noch die Sachen mache, die ich gern mache. Ich denke sowieso, wenn man älter wird, muss man gar nicht mehr vernünftig sein. Wissen Sie, was das Schöne am Älterwerden ist? Dass man nicht mehr alles so ernst nimmt. Vor allem nicht sich selbst.

Waren Sie früher vernünftiger?

Ja, ganz klar. Ich habe sehr viel mehr vom Kopf abhängig gemacht als vom Bauch. Das ist aber nicht gut. Heute lebe ich spontaner und habe mir vorgenommen, das Leben zu genießen. Es passiert doch so viel Schönes. Und warum sollte man nichts riskieren? Nur, weil man nicht weiß, wie es ausgeht. Nein, das ist egal. Ich wage gern etwas. Oft kommt im Leben ja eh alles anders als geplant.

War Ihre Teilnahme an "Sing meinen Song" im vergangenen Jahr ein solches Wagnis?

Das war einfach ganz toll. Diese Sendung ist ein Geschenk. So etwas machen zu dürfen, fühlte sich für mich wie ein Ritterschlag an. Ich habe den Redakteur gefragt, was sie sich dabei gedacht hätten, als sie meinen Namen ins Spiel brachten. Er meinte, als mein Name fiel, hätten sofort alle in der Runde "Ja" gerufen. Das ist ein großes Kompliment. Also habe ich zugesagt und bin nach Südafrika gefahren. Die Stimmung dort war genau so, wie ich es mir gewünscht habe: Respektvoll, mit offenen Armen, sehr warm und sehr herzlich.

Mit "Bauch und Kopf" haben Sie ein Lied des "Sing meinen Song"-Gastgebers Mark Forster aufgenommen. Warum?

Ich wollte etwas aus der Sendung mitnehmen, und gerade dieses Stück liegt mir sehr am Herzen. Inzwischen ist es so ein bisschen mein Lebensmotto geworden, auf den Bauch zu hören. Der Bauch ist der Mutigere. Der Kopf sagt zu oft "Lass das lieber sein".

Sind Sie mutig?

Ich denke schon. Ich habe zum Beispiel vor Jahren in einem Musical in Frankreich die Hauptrolle gespielt, ohne ein einziges Wort Französisch zu können. Oder ich bin mal Fallschirm gesprungen. Das war richtig klasse, es lohnt sich auf jeden Fall.

Sie haben gerade einen echten Lauf. Man hat den Eindruck, das Älterwerden stört Sie rein gar nicht. Ist das so?

Mit dem Alter ist es leichter für mich geworden, seit ich mir sage "Ich möchte gerne alt werden". Und wer alt werden will, der muss eben auch älter werden, ist einfach so. Zudem werde ich im Alter reich beschenkt.

Halten Sie sich fit?

Ja. Ich verzichte auf Alkohol und Zigaretten, gehe nur wenig auf Partys.

Ist Ihre Grundeinstellung zum Leben positiv?

Zu hundert Prozent. Ich denke oft "ach, es hätte ja noch schlimmer kommen können". Wenn die Welt da draußen brennt, möchte ich kein Theater wegen irgendwelcher Lappalien machen.

"Wenn ich Du wär, dann wär ich bei mir geblieben", singen Sie. Sie waren zweimal verheiratet, unter anderem mit Werner "Gottlieb Wendehals" Böhm, dem Vater ihres Sohnes. Ist das ein Lied an ihre Ex-Männer?

Ach, der eine oder andere war sicher dabei, auf den der Text sehr gut gepasst hätte (lacht). Wenn eine Liebe zu Ende geht, muss man das hinnehmen, wie es ist. Man kann es sowieso nicht ändern. Und das Muster ist immer gleich: Erst kommt die Trauer, dann die Wut, und am Ende sagt man sich "Der Kerl ist selber schuld". Wenn er so blöd ist, dann ist es eben so.

Warum sind auf "Abenteuer Unvernunft" keine Liebeslieder?

Weil große Liebeslieder nicht authentisch wären. Die Musik sollte zum Alter passen, und ich möchte nicht, dass die Menschen sagen: "Das nehme ich ihr nicht ab". Sondern, dass sie sagen: "Ich glaube ihr".

Haben Sie selbst gerade die beste Zeit Ihres Lebens?

Ich habe zumindest eine sehr gute Zeit. Und eine sehr entspannte Zeit. Ich muss nichts mehr beweisen, ich kann alles, was passiert, genießen. Am meisten liebe ich wirklich den Kontakt zu den Menschen.

Viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen sind alles andere als kontaktfreudig. Sie schon?

Aber hallo! Meine rheinische Mutter bricht in mir, etwa seit ich 40 bin, immer stärker durch. Neulich kam mir auf der Straße eine Frau entgegen, die besonders hübsch war. Ich sagte: "Sie sehen ganz toll aus!" Da hat sie sich sehr gefreut. Ich bin oft erstaunt, wie viel man mit ganz einfachen Mitteln bewirken kann. Ich quatsche sowieso gerne Leute auf der Straße an, da kenne ich nichts.

Sie kommen also schnell mit Menschen ins Gespräch?

Ja. Ich liebe das. Ich habe keinen Führerschein, und wenn ich vorne in den Bus steige, dann sage ich erst mal "Guten Tag". Dann gucken immer alle ganz verwirrt und lachen. Und dann wird es eine schöne Fahrt. Ich gehe gern auf Menschen zu. Einfach freundlich sein - das ist mir sehr wichtig.

Haben Sie noch einen Lebenstraum, den Sie sich erfüllen möchten?

Auf meiner To-do-Liste habe ich fast alles abgehakt. Bis auf den Segelschein. Den würde ich wahnsinnig gerne machen. Segeln ist etwas wirklich Wunderbares.

Den Autoführerschein wollen Sie demnach nicht mehr machen?

(lacht): Nein. Auf der Straße kann ich auch den Bus oder die Bahn nehmen. Auf dem Meer nicht.

Info: Auf ihrer "Abenteuer Unvernunft"-Tour kommt Mary Roos mit Band am Samstag, 1. Juni, 20 Uhr, in den Rosengarten nach Mannheim. Karten ab 53,50 Euro beim RNZ-Ticketservice.