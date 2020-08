Ihr Album beginnt mit dem Lied "Hoffnung". Was gibt Ihnen Zuversicht in diesen dunklen Zeiten?

Julia Neigel: Zuversicht gibt mir der Glaube an die Menschheit und daran, dass sich alles wieder normalisieren wird. Man sollte sich nicht in Panik versetzen lassen und die Normalität im Geiste wahren. Unter Normalität verstehe ich, dass alles, was wir gerade erleben, aufhört.

"Tief in meiner Seele tobt ein Sturm" heißt es in einem Ihrer neuen Lieder. Und "Hinter meiner Stirn ist ein Orkan". Brauchen Sie die Musik als Ventil für diesen Sturm?

Die Musik ist für mich Beruf und Berufung. Sie drückt die Gefühlswelt des Interpreten und der Musiker aus. Dass ich eine leidenschaftliche Person bin, wurde mir oft gesagt. Ich bin auch sehr direkt, deutlich und laut, wenn es sein muss. "Tief in meiner Seele" ist der einzige Text, der nicht von mir stammt, sondern von Tobias Röger. Dinge, die einen beschäftigen, können auch mal explodieren wie ein Orkan. Als ich das Lied aufnahm, konnte ich natürlich nicht wissen, dass es zu einer Zeit erscheinen wird, in der jeden Tag Demonstrationen und Proteste stattfinden.

"Im Namen der Nation" ist ein Text über die Waffenindustrielobby und die Politik. Was werfen Sie der deutschen Politik vor?

Der Text ist schon drei Jahre alt. Man spricht einerseits davon, dass man keine Kriege will und auch keine fördern will – sei es in Syrien oder anderswo –, und dann verkauft man massenhaft Waffen dorthin. Das heißt, es werden Menschen mit deutschen Waffen ermordet. Ich halte das für moralisch verwerflich. Die Verhältnisse, die daraus entstehen, zum Beispiel, dass Menschen aus Kriegsgebieten flüchten, haben natürlich etwas mit solchen Handlungen zu tun. Wenn massenhaft Menschen den Weg nach Europa suchen, weil man ihr Haus zerbombt hat, dann hat das auch damit zu tun, dass Deutschland der drittgrößte Waffenexporteur der Welt ist. Das ist aus meiner Sicht unerträglich und verwerflich. Wenn wir also keinen Krieg mitinitiieren wollen, dann dürfen wir auch keine Waffen exportieren.

Für die einen ist Waffenhandel ein schmutziges Geschäft, für die anderen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.

Die Stahlindustrie kann andere Dinge tun. Die müssen keine Waffen in Kriegsgebiete liefern, mit denen Tausende umgebracht werden. Wir haben doch aus dem Zweiten Weltkrieg gelernt. Holland und Luxemburg zum Beispiel tauchen nicht einmal unter den 50 größten Waffenexporteuren auf.

Die Bundesregierung plant, die Rüstungsausgaben nahezu zu verdoppeln, auf zwei Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung (BIP). So wurde es in der NATO vereinbart.

Udo Lindenberg, Peter Maffay und ich gehören zu den Erstunterzeichnern von "Abrüstung jetzt!" Wir haben der Regierung mitgeteilt, dass wir das, was die USA von der NATO fordert – nämlich 2,3 Prozent des Bruttosozialprodukts in die Bundeswehr zu stecken – nicht möchten, weil wir das Geld für andere Zwecke brauchen. Für Schulen oder das Gesundheitssystem. Die Türkei verletzt die Menschenrechte, weshalb sie im Moment nicht Mitglied der EU sein darf – andererseits ist sie Mitglied der NATO und wird über die Bundesregierung mit Waffen der deutschen Industrie beliefert. Mit diesen Waffen werden in der Türkei Menschen umgebracht. Für mich hat das nichts mit Diplomatie zu tun, sondern mit Doppelmoral.

Immer weniger Bürger sind der Auffassung, dass die Berufsgruppe der Politiker ein gutes Ansehen in der Gesellschaft genießt. Wie denken Sie darüber?

Ist Politiker ein Beruf? Sie bekommen für ihre Arbeit Geld vom Staat, aber sie werden gewählt. Das ist ja kein Beruf, den sie sich ausgesucht haben. Ich fände es gut, wenn es Berufsrahmensgrundlagen gäbe wie Ethik und Moral. Politiker dürfen willkürlich handeln, weil sie sich ihrer Immunität immer sicher sein können. Das ist nicht richtig.

Sie haben einen ausgeprägten Gerechtigkeits- und Sozialsinn. Hat das etwas mit schlechten Erfahrungen zu tun, die Sie im Lauf Ihres Lebens gemacht haben?

Ich bin in der UdSSR geboren worden, meine Eltern und ich sind Russlanddeutsche. Vater und Mutter haben schreckliche Dinge im Krieg erlebt. Auch Stalin war kein Menschenfreund. Sie wurden in den 70ern in Russland als Nazis und später in Deutschland als Russen beschimpft.

Sie haben als Kind von Russlanddeutschen in der Schule Mobbing, Gewalt und Rassismus erlebt. Wie hat Sie diese Erfahrung geprägt?

Ich wurde damals als Russin beschimpft, was ich nicht bin. Ich bin Deutsche. Meine Eltern auch, aber sie sind nicht in Deutschland geboren. Es ist vollkommen egal, wo jemand herstammt Es geht grundsätzlich darum, dass man keine Gewalt ausübt. Ich lehne Rechts- genauso wie Linksradikalismus ab. Dadurch, dass ich nicht hier geboren wurde, hatte ich nie das Gefühl, dass wir hier eine rechtsradikale Tendenz haben. Die meisten Deutschen sind ganz normal im Umgang mit anderen Nationalitäten. Man darf die Zeit des Nationalsozialismus nicht vergessen, aber es gibt keine Kollektivschuld. Auch als Nation muss man mit einem gesunden Selbstbewusstsein mit dem Thema umgehen.

Sie waren voriges Jahr mit der Band Silly auf Tour, den Gesang teilten Sie sich mit AnNa R. Planen Sie eine Fortsetzung dieser Zusammenarbeit?

Wir hatten ja schon weitere Konzerte geplant. Und in der Rocklegenden-Tour wäre ich alleine mit Silly unterwegs gewesen. Die ist aber auf 2021 verschoben worden, wir fallen unter Großveranstaltungen. Jetzt fangen wir damit an, auch meine eigene Tour zu buchen. Das ist nicht so einfach, weil wir nicht wissen, was sich die Regierung noch so überlegt. Es gibt ja keine klare Regelung. Das muss sofort aufhören!

Info: Das neue Album "Ehrensache" erscheint am 21. August.