Berlin. Diese junge Schauspielerin steht am Anfang ihrer Karriere: Ella Morgen. Sie ist 22 Jahre alt. In Wien macht die Berlinerin gerade ihre Ausbildung am Max Reinhardt Seminar. Doch was für eine Darstellungskraft sie bereits mitbringt, zeigt sie in dem ZDF-Drama "Das Versprechen". Dort verkörpert sie mit ungeheurer Wucht eine 16-Jährige, die an einer psychischen Krankheit leidet. Unser Autor Jan Draeger sprach mit Ella Morgen über Rollen, die außer Kontrolle geraten, über das Gefühl in Jugendjahren, nicht akzeptiert zu sein – und darüber, wie sie selbst psychische Krisen bewältigt hat.

Ist das eines Ihrer ersten Interviews?

Ja, es ist tatsächlich eines meiner ersten Interviews.

Der Name Ella Morgen klingt zu schön, um wahr zu sein. Ist das ein Künstlername?

Nein, das ist mein richtiger Name.

In dem TV-Film "Das Versprechen" spielen Sie eine junge Frau, die an einer psychischen Krankheit mit dem Namen Disruptive Mood Dysregulation Disorder leidet. Jule, so heißt sie, rastet aus, verletzt sich selbst mit brennenden Zigaretten und baut um ihre Trauer eine Mauer. Was hat diese Rolle bei Ihnen ausgelöst?

Eine Menge. Es ist meine erste große Hauptrolle und dann auch noch eine, die einem besonders viel abverlangt. Als ich mich an die Rolle der Jule herantastete, habe ich viel darüber nachgedacht, wie ich mich mit 16 gefühlt habe. Wie ich damals auf der Suche nach mir selbst war.

Wie waren Sie mit 16?

Ich hatte immer das Gefühl, schon sehr früh erwachsen geworden zu sein und hatte eine aufregende Jugend. Ich glaube, dass ich auch ein bisschen lauter war, als der eine oder andere Teenager. Aber zum Glück hatte ich ein sehr gutes, ehrliches Verhältnis zu meinen Eltern. Ich habe meiner Mutter immer gesagt, wo ich war und was ich unternommen habe.

Wenn man eine Rolle wie die der Jule spielt, kann man da immer die Kontrolle behalten?

Es gibt eine Szene in einer Cafeteria, in der Jule extrem ausrastet und sich immer wieder gegen den Kopf haut. Da habe ich mir dann auch wirklich gegen den Kopf gehauen. In diesem Augenblick habe ich mich in die Rolle voll und ganz hineingeschmissen. Manchmal ist es schön, während des Spiels eine gewisse Kontrolle abgeben zu dürfen und dann einfach zu schauen, was passiert.

Was haben Sie der 16-jährigen Jule persönlich mitgegeben?

Ich hatte manchmal das Gefühl, nicht akzeptiert zu werden. Und dann, mich anpassen zu müssen. Ich glaube, das ist so ein Ding, das auch Jule extrem hat. Sie hat ihre Impulskontrollstörung, aber letztendlich ist sie einfach ein junges Mädchen, das sich nach Akzeptanz und Liebe sehnt. Da konnte ich viel aus meinen eigenen Erfahrungen einbringen.

Im Film sagen Sie den schönen Satz: "Man hört manchmal einfach auf, der Kapitän in seinem eigenen Boot zu sein" …

Es ist wie eine Achterbahnfahrt. Jule ist eigentlich ein liebenswürdiges, empathisches Mädchen, das aber plötzlich ausrasten kann. Sie erschrickt dann über sich selbst und tut Dinge, die sie überhaupt nicht tun mag. Dadurch entsteht auch dieser Selbsthass.

Ihre eigene Mutter arbeitet in einer Schule mit verhaltensauffälligen Kindern. Sie durften dem Unterricht zuschauen. Was haben Sie gelernt?

Meine Mutter ist Betreuerin an einer Integrationsschule. Sie arbeitet dort mit Kindern, die teilweise an einer ähnlichen Impulskontrollstörung leiden wie Jule. Ich war selber auch auf der Schule. Dadurch bin ich sehr sozial aufgewachsen und habe früh gelernt, dass man sich gegenseitig unterstützen muss. Und dass jeder mal was besser und mal was schlechter kann. Die Wahrnehmung des anderen – das ist etwas, das ich dort gelernt habe.

Die Hauptpersonen in dem Film "Das Versprechen" sind eine Jugendliche und ein Kind: Die 16-jährige Jule, die Sie verkörpern, und der elfjährige Bendix, der mit seinem depressiven Vater zusammenlebt. Sie werden zu einer Schicksalsgemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützt. Können Erwachsene da etwas von Jüngeren lernen?

Ich glaube, dass viele Erwachsene eine extreme Scheu davor haben, sich Hilfe zu holen. Eine andere Scheu als jüngere Menschen. Da spielt auch Stolz mit hi-nein. Schon oft habe ich im Bekannten- und Verwandtenkreis jemanden sagen gehört: "Eine Therapie brauche ich nicht." Sie wird als Schwäche angesehen. Ich sehe das überhaupt nicht so. Manche Jugendliche gehen da mit einer anderen Sicht ran: Sich helfen zu lassen ist für sie nichts Schlimmes.

Psychische Krankheiten gelten heute noch als Tabu. Der Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich hat einmal gesagt: Allen Tabus ist eigen, dass sie das Nachdenken, die Warum-Frage hemmen. Ist da was dran?

Ich glaube, dass der Mensch oft Angst vor dem Ungewissen hat. Deshalb ist es wichtig, diese Dinge aufzuzeigen, darüber zu sprechen und zu thematisieren. Das ist ja etwas, das wir mit unserem Film machen.

Ihre Großeltern sind beide Therapeuten …

Klar, wenn man zwei Therapeuten in der Familie hat, ist es oft nicht einfach. Aber ich habe mich immer sehr für Psychologie interessiert und viel mit meinen Großeltern darüber gesprochen.

Sie haben ja selbst auch therapeutische Gespräche gehabt.

Für mich war es ein Geschenk. Ich habe mir immer wieder therapeutische Unterstützung geholt und dabei viel über mich gelernt. Ich merke auch, dass ich von diesen Erfahrungen etwas an meine Freunde weitergeben kann.

Was sind die Schwierigkeiten, mit denen sich Ihre Generation rumschlägt?

Als ich 15, 16 war, bin ich extrem mit Social Media konfrontiert gewesen. Im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, gar nicht so früh damit in Kontakt gekommen zu sein. Man kriegt so viel fälschlichen Input. Wenn man gerade erwachsen wird, kann das Bild von einem selbst dadurch verschoben werden.

Wie meinen Sie das?

Zum Beispiel durch die ganzen Schönheitsideale in den Sozialen Netzwerken. Ich glaube, dass man als junge Frau dort nach Vorbildern sucht. Andererseits erfährt man aber durch Social Media viel und ist im Austausch mit anderen. Je älter man wird, desto besser kann man für sich differenzieren, was man mit dem Medium anfangen will.

Hatten Sie manchmal eine Sehnsucht nach Ruhe?

Ja, nach meinem Abitur. Ich bin in Berlin aufgewachsen, also in einer Großstadt mit extrem viel Input. Mein Leben war nie langweilig. Als ich 18 wurde, habe ich aber gemerkt, dass ich mit den vielen Angeboten, die Berlin bietet, nichts mehr anfangen konnte. Plötzlich habe ich mich erdrückt gefühlt. Auch allein und irgendwie überfordert. Damals sagte ich mir: Ich will hier weg. Ich bin dann viel gereist, auch nach Asien.

Was suchten Sie dort?

Ich hatte eine Sehnsucht nach Weite, aber auch nach einer Möglichkeit, mal richtig in mich hineinhören zu können. Und nicht durch diesen ganzen Großstadtlärm betäubt zu werden.

Viele junge Menschen leiden in der Corona-Krise unter psychischen Schwierigkeiten. Was hören Sie von Ihren Freunden?

Sie sind alle ganz gut aufgehoben, weil sie eine Aufgabe haben. Das Gefühl, etwas zu tun, erfüllt einen ja in gewisser Weise. Meine Schwester macht ihr Abitur und sie hat ihre Freunde. Ich habe mein Studium. Wir haben also einen Rahmen. Viele junge Leute fühlen sich aber auch eingeschränkt und vermissen die Freiheit. Sie fragen sich: Sind das jetzt meine besten Jahre?

Kann Freiheit aber nicht auch ein Hindernis sein?

Zu viel Freiheit kann einen sehr einengen. Weil man einfach so viele Möglichkeiten hat und sich da für etwas zu entscheiden, ist manchmal schon sehr schwer.

Wann entstand Ihr Wunsch, Schauspielerin zu werden?

Relativ früh. Mein Vater ist Beleuchter beim Film. Ich habe ihn mit meiner Mama ab und zu am Set besucht und mir das alles angeguckt. In den Sommerferien habe ich Schauspiel-Workshops besucht und dazu Unterricht in Tanz und Gesang genommen. Als ich 15 war, gab mir eine Freundin den Tipp, mich bei einer Agentur zu bewerben. Das wurde für mich eine spannende Erfahrung, weil ich dort als Aufnahmeprüfung ein Schauspiel-Coaching mitmachen musste. Die Coaches haben mit uns eine Art Traumreise inszeniert, während der man extrem an seine Grenzen ging. Dort lernte ich, mich fallen zu lassen und keine Angst davor zu haben, den Rahmen zu sprengen.

Sie standen schon in einigen Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera. Trotzdem lernen Sie erst jetzt das Handwerk und besuchen eine Schauspielschule, das Max Reinhardt Seminar in Wien. Warum?

Ich wollte immer gern noch mal Studentin sein. Gerade in meinem Beruf ist es wichtig, sich weiterzubilden. Wir haben jetzt an der Schule Sprecherziehung, das ist total spannend, seine eigene Stimme zu erfahren und wie viel das mit Schauspielerei zu tun hat.

Wie gestaltet sich die Ausbildung zur Schauspielerin in Corona-Zeiten?

Das erste Semester haben wir nur über Zoom studiert. Alles von zu Hause über den PC. Das ist zehrend. Man zieht in eine neue Stadt, denkt, man studiert jetzt Schauspiel, und dann ist das alles sehr theoretisch. Nun, im zweiten Semester, haben wir mit den Lehrern vereinbart, dass wir uns vor der Uni immer testen lassen, um zusammen Unterricht machen zu können. Jetzt habe ich endlich das Gefühl, in Wien angekommen zu sein.

Was sind für Sie die wichtigsten Eigenschaften Ihres Berufs?

Für mich ist es faszinierend, so viele unterschiedliche Leben leben zu können. Das ist ein großes Geschenk. Außerdem haben wir eine Verantwortung gegenüber unserer Gesellschaft.

Was meinen Sie damit?

Es gibt eine tolle Rede von Max Reinhardt, die mich immer wieder sehr inspiriert. Ich kann ihn jetzt nicht genau zitieren, aber er meint, dass menschliche Gefühle – also Trauer, Liebe, Glück und Wut – aufgrund unseres Alltags schnell verkümmern. Die Aufgabe von uns Schauspielern ist es, diese Gefühle auf die Bühne zu bringen und dem Zuschauer es zu ermöglichen, sie an einem Abend wieder durchleben zu können.