Paukenschlag eines Paukers – vor einigen Tagen kündigte Hendrik Duryn seinen Ausstieg aus der RTL-Serie "Der Lehrer" an. Ein herber Verlust für das preisgekrönte Comedyformat, das selbst mit seinen Wiederholungen dem Sender hohe Einschaltquoten garantiert. Duryn spielt den Lehrer Stefan Vollmer mit viel Herz und viel Schnauze. Die neunte Staffel, für die er gerade noch vor der Kamera steht, wird seine letzte sein und im kommenden Jahr gesendet werden. Unser Autor Jan Draeger sprach während der Dreharbeiten mit Duryn über Neuanfänge und darüber, was ihm die Schule fürs Leben mitgegeben hat.

Herr Duryn, seit mehr als zehn Jahren spielen Sie den Lehrer Stefan Vollmer. Haben Sie die Nase voll von nervigen Schülern oder warum hören Sie auf?

Nein. Wir sind zusammen erwachsen geworden. Und da kommt irgendwann die Zeit, wo man sich emanzipiert und das Elternhaus verlässt. Im Ernst, mein beruflicher Anspruch an mich selbst beinhaltet auch, den Weg für Neues und den Platz für andere frei zu machen.

Gibt es Pläne für die Zeit danach?

Ich bin zwar ein Denker, aber kein Planer. Also nein.

Am Montag geht bei uns wieder die Schule los. Sie haben nun jahrelang den Lehrer im Fernsehen gespielt. Aber auch Sie waren einmal Schüler. Sie sind in der DDR, in Leipzig, aufgewachsen. Können Sie sich noch an Ihre Schulzeit erinnern?

Ich habe mit vier angefangen zu schwimmen, mit sechs mit Geräteturnen und Klavierspielen. Alles vor der Schule. Und plötzlich war die freie Zeit dazu nicht mehr vorhanden. Auf den Bildern meiner Einschulung gucke ich eher gequält. Ich hatte aber relativ schnell Freunde gewonnen, auch wenn ich bis zur dritten Klasse erstmal ein dicklicher, kleiner Junge war. Zwar mit sehr viel Energie und Muskeln aber eben auch dicklich. Dann bin ich gewachsen, habe weiterhin viel Sport gemacht und wurde zum Raufbold. Mit dem wollte man sich nicht anlegen.

Haben Sie sich mit Lehrern angelegt?

In den ersten Jahren ist das ja eher Spiel. Wenn die Schule es nicht ermöglicht, dass sie für die Kinder Spiel bleibt, dann hat sie etwas falsch gemacht. Ich bin durch meine Eltern, die beide selbst Lehrer waren, so erzogen worden, dass ich immer meine eigene Sicht auf die Dinge entdecken sollte. Und dass ich meine Meinung äußern sollte, wenn mir etwas querliegt. Meine Eltern haben mir beigebracht, Fragen zu stellen. Die waren teilweise unbequem. Das haben einige Lehrer nicht gepackt.

Waren Sie ein guter Schüler?

Das Abi habe ich mit 1,2 bestanden.

Können Sie sich noch an einen Lehrer erinnern, der Ihnen was fürs Leben mitgegeben hat?

An meinen Deutschlehrer, Herrn Gumpert. Neben der Bildung war ihm das Leben an sich wichtig. Literatur war für ihn auch Philosophie. Und er äußerte Systemkritik, natürlich immer nur zwischen den Zeilen, weil wir ja in der DDR lebten. Aber es war absolut verständlich. Ich konnte das inhalieren. Die besten Lehrer waren aber meine Eltern. Mein Vater sagte: Junge, die Medaille hat immer zwei Seiten. Es gibt immer auch die Kehrseite, und die musst du dir erstmal angucken, bevor du ein Urteil fällst oder jemanden verurteilst. Herr Gumpert, mein Deutschlehrer, führte das dann sehr gut fort: diese Selbstständigkeit im Denken.

Ihre Schwester ist auch Lehrerin geworden.

Ja, und auch meine Tante, die Schwester meines Vaters. Meine Eltern hatte ich 24 Stunden am Tag, und dadurch im Prinzip 48 Stunden Unterricht.

Wie findet Ihre Lehrer-Familie Sie als Lehrer im Fernsehen?

Meine Mutter hat sich an ihre Lehrtätigkeit erinnert gefühlt. Sie war schon Rentnerin, als die Serie herauskam. Sie sagte: Ja, kenne ich, in der Schule muss man sich als Lehrer und Lehrerin durchbeißen. Meine Mutter ist Vorbild für meine Rolle. Bei uns standen früher oft heulende Schüler vor der Tür, die sie dann hereinbat, um sich ihre familiären oder schulischen Probleme anzuhören.

Wollten Sie selbst Lehrer werden?

Nee. Meine Familie ist schon voller Lehrer. Und ich musste mich da emanzipieren. Wenn man in die Fußstapfen seiner Eltern tritt, braucht man zumindest eine eigene Idee von dem Beruf. Und die hatte ich nicht, weil meine Eltern einfach zu gut als Lehrer waren.

Wann war der Wunsch da, Schauspieler zu werden?

Ich hatte nach dem Abi Schauspiel und Musical studiert, schnell einige Gastverträge als Schauspieler und erste Musical-Inszenierung. Aber der Wunsch, wirklich Schauspieler zu werden, kam erst bei Peter Sodann am Theater …

Peter Sodann, der frühere Leipziger "Tatort"-Kommissar und berühmte Schauspieler und Theaterintendant in Halle. Wann sind Sie ihm begegnet?

1994. Ich hatte zwischendurch überlegt, die Schauspielerei ganz aufzugeben. Nach der Wende gab es den Schauspielerberuf als idealistische Alternative zum politischen System ja nicht mehr. Auf einmal war alles möglich. Bei einer "Hamlet"- Inszenierung erlebte ich wie jemand auf der Bühne die Hose runterzog und in einen Topf Nudeln kackte. Ich wusste nicht mehr, ob das meine Art von Theater sein konnte. Wo es nur darum geht, spektakulär zu sein. Erst am Theater von Sodann habe ich wieder das gefunden, was man als kreativ-verantwortliche Kunst bezeichnen kann.

War Peter Sodann eine Art Schauspielvater für Sie?

Eher der politisch denkende Vater. Er ist ein überzeugter Kritiker – und vor allem ein überzeugter Macher. Wenn er was als richtig erkannt hat, hat er das auch durchgezogen.

Wie konnten Sie ihn von sich überzeugen?

Beim ersten und zweiten Vorsprechen wurde ich abgelehnt und beim dritten Mal habe ich gedacht, jetzt zeige ich es ihm mal: Ich spiele das, was er demnächst inszenieren will, nämlich "Dantons Tod".

Welche Rolle haben Sie gespielt?

Danton! Ich habe eine komplett eigene Variante mit Mix-Texten gemacht. Während des Vorsprechens sammelte Sodann im Theaterraum irgendwelche Flusen und Schmutz auf und nestelte sie in seine Jacketttasche hinein. Dann setzte er sich neben eine Schauspielerin, die auch zuguckte, und redete mit ihr. Ich dachte: Was zum Henker geht hier ab? Was ist das für eine Ignoranz? Dann hörte ich, wie er sich über die Hohlköppe im Rathaus aufregte. Ich dachte: Okay, den interessiert das überhaupt nicht, was ich gerade mache. Dann wurde ich leiser und leiser und habe schließlich das Ganze im Stakkato noch mal militant rausgebrüllt.

Hat er darauf reagiert?

Nur die Schauspielerin neben ihm. Sie hat sich an ihm festgekrallt. Ich habe mich dann fallen gelassen und den restlichen Text einfach nur so an die Decke geworfen. Plötzlich schob sich Sodanns Gesicht über meines und er sagte: Kannst aufstehen. Wir sind fertig.

Also fand er Sie gut?

Er ließ mir ausrichten, ich möge in die Kantine kommen, er würde mit mir einen Kaffee trinken. Dort gab er mir schließlich einen Gastspielvertrag. Für eine Rolle in Schillers "Die Räuber". Später bekam ich einen richtigen Vertrag.

Früher das anspruchsvolle Theater unter Peter Sodann und dann die vom Feuilleton nicht ernst genommene RTL-Serie "Der Lehrer". Wie passt das zusammen?

Die Rolle als "Lehrer" ist genau das, was ich auch im Theater machen wollte: verantwortliche Kunst. Das heißt für mich: Augen öffnen, Perspektive wechseln. Und mit Humor wie in der RTL-Serie öffnest du dazu noch das Herz, und über das Herz kommst du an den Verstand. Das war die Idee dahinter: Mit einer großen Wahrhaftigkeit die Themen und vor allem die Figur des Lehrers so zu präsentieren, dass man mit ihr mitgeht und sich selber erkennen kann.