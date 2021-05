Von Olaf Neumann

Aachen. Danger Dan ist Rapper, Sänger, Multiinstrumentalist, Provokateur und Familienvater in Personalunion. Nach mehreren Top-Ten-Platten mit seiner Band "Antilopen Gang" hat er sein zweites Soloalbum aufgenommen. "Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt" ist ein Werk, das einerseits Spaß macht, andererseits eine klare politische Grundhaltung hat. Wie mit seiner Band, geht der 37-jährige Aachener auch solo keiner Kontroverse aus dem Weg. Olaf Neumann sprach mit ihm über Lebenstraumata, Verschwörungstheoretiker und eine solidarische Gesellschaft.

Danger Dan, Ihr Album "Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt" haben Sie nahezu allein am Klavier eingespielt. War es befreiend, diese minimalistische Platte zu machen?

Ich habe es mir noch befreiender vorgestellt. Ich habe alles ausgereizt, was ich kann und musste dafür ganz viel üben. Texte wirken zu einer Klavierbegleitung ganz anders als zu Hip-Hop-Klängen. Sie bleiben länger stehen und klingen schnell kitschig. Das limitiert einen.

Zielen Sie auf neue Hörerschichten?

Ich kann mir vorstellen, dass die Eltern von Antilopen-Fans das endlich auch mal mögen. Meinen gefällt’s schon mal. Sie hören sonst Hannes Wader, Georg Kreisler und Bernies Autobahn Band.

In einem Song heißt es, Lou Reed sei Ihnen erschienen und habe gesagt: Lauf davon und fang irgendwo noch mal von vorne an! Haben Sie lange in einem falschen Leben gelebt?

Ich war damals Organist in einer Reggaeband in Aachen. Wir waren gut gebucht, aber mir war das alles zu klein. Das habe ich alles stehen und liegen lassen und bin nach Bordeaux gefahren und habe dort mit ein paar Jungs Mist gebaut.

In Bordeaux haben Sie Autos geknackt. Hat Sie das Leben außerhalb der Gesellschaft fasziniert?

Total. Schon mit 18 hatte ich ein halbes Jahr lang Panikattacken aufgrund der Sorge, dass ich in einer kleinbürgerlichen Welt landen könnte. Seitdem kiffe ich nicht mehr. Aber die Attacken hörten erst auf, nachdem ich eine Ausbildung abgebrochen hatte und in eine Punker-WG gezogen war. Manchmal sind wir spontan nach Belgien an den Strand getrampt, wo wir in Rohbauten schliefen. Das war heilsam.

Wie fanden Ihre Eltern das? Ihr Vater ist ja immerhin der bekannte Pädagoge Ludwig A. Pongratz.

Meine Eltern sind cool. Sie meinten, ich solle machen, was ich wolle, müsse aber alles selber finanzieren. Deswegen habe ich oft absurde Jobs gemacht. Zum Beispiel bei C & A Anzüge verkauft oder bei Circus Roncalli als Lehrer gearbeitet. Mein Lebenslauf war damals schon so verhunzt, dass ich mich nie schriftlich beworben habe. Irgendwie hatte ich immer mehr Glück als Verstand und mein Leben lief bis hierhin ganz gut.

In "Ingloria Viktoria" begleichen Sie eine 20 Jahre alte Rechnung mit dem Viktoria Gymnasium in Aachen. Ist es wirklich wahr, dass der Direktor Ihnen schon am ersten Tag mit dem "Repressalienapparat" drohte?

Wir sind von Hessen nach Nordrhein-Westfalen gezogen und meine Eltern wollten mich auf ein sehr gutes Gymnasium bringen mit ganz tollen Kindern. Aber bereits am ersten Schultag kam aus Hessen meine Akte an, und der Direktor holte mich in der ersten Stunde aus dem Unterricht. Er sagte, hätte er diese Akte vorher gehabt, wären mein Bruder und ich nicht auf seine Schule gekommen. Aber er würde uns noch einmal eine Chance geben.

Hintergrund BIOGRAFIE Name: Daniel Pongratz alias Danger Dan Geboren am 1. Juni 1983 in Aachen. Familie: Pongratz wuchs als einer von vier Söhnen des Pädagogen Ludwig A. Pongratz in Aachen auf. Seine Eltern stammten aus der linken [+] Lesen Sie mehr BIOGRAFIE Name: Daniel Pongratz alias Danger Dan Geboren am 1. Juni 1983 in Aachen. Familie: Pongratz wuchs als einer von vier Söhnen des Pädagogen Ludwig A. Pongratz in Aachen auf. Seine Eltern stammten aus der linken Szene, sein Vater wurde später Professor für Pädagogik an der TU Darmstadt. Karriere: Schon früh Mitglied verschiedener Punk-Bands; Schule und Studium abgebrochen; 2009 gründete er unter anderem mit seinem Bruder Tobias Pongratz (alias Panik Panzer) die Band "Antilopen Gang". 2008 erschien Danger Dans Solodebüt, die EP "Coming out". Auf dem Album setzt er sich unter anderem mit Antisemitismus und der Shoah auseinander. Der Song "Sommerlüge" gilt als die erste Auseinandersetzung mit Holocaust und Antisemitismus im deutschen Rap. lex

[-] Weniger anzeigen

Wie waren Sie als Schüler?

Ich war eine Herausforderung für Pädagogen. Ein gutes Lehrpersonal hätte versucht, klassendynamische Prozesse zu betreuen. Da hatte das Viktoria Gymnasium in Aachen aber gar keinen Bock drauf. Die wollten eine Elite haben, zu der wir nicht gehörten.

Wie lange haben Sie es ausgehalten?

Nach neun Monaten wurde ich wieder rausgeschmissen. Ein Freund, der ein Jahr später gehen musste, machte mich darauf aufmerksam, dass ich auf Wikipedia als bekannter Schüler dieser Schule genannt werde. Das konnte ich nicht unkommentiert stehen lassen, weshalb ich nun mit 20 Jahren Verspätung einen musikalischen Racheakt aufgenommen habe. Ich hoffe, dass viele Schülerinnen und Schüler das Lied "Ingloria Viktoria" hören und beim nächsten Abiturtag laut singen werden.

Ist es Ihr Lebenstrauma, zu einem "Roboter" erzogen zu werden, der "Ja und Amen sagt"?

Genau das war meine Angst. Ich habe mich aber immer ganz erfolgreich gewehrt gegen ein Leben aus dem Ikea-Katalog, bei dem man sich zwar frei entscheiden kann, aber alle Zimmer ähnlich aussehen.

Wie wichtig sind Schulnoten für Ihre Karriere gewesen?

Ich habe in der Schule nie eine Eins bekommen. Ich hatte Probleme mit Rechtschreibung und Lesen und unglaublich viel Zeit dafür aufgewendet, allen zu erklären, warum ich das gar nicht brauchen würde. Heute kann ich darüber lachen und lustige Lieder schreiben, aber meine Schulzeit war schrecklich. Meine Lehrer hatten an mir keinen Spaß. Jahre später habe ich mich noch bei Lehrkräften entschuldigt, die ich damals gemobbt habe. Ich war teilweise ein destruktives Arschloch.

Sie haben ein Studium der Musiktherapie an der Uni Maastricht absolviert. Wie ist Ihnen das ohne Abi gelungen?

Die elfte Klasse habe ich mehrfach versucht, aber es kam mir immer etwas dazwischen. Auf meinem Halbjahreszeugnis stand "Fachoberschule für Sozial- und Gesundheitswesen", und in Maastricht habe ich behauptet, es sei eine Art Hochschule gewesen. Die wollten mir eine Chance geben, und ich habe dann kurz Musiktherapie studiert. Leider konnte ich mich auch dort nicht auf grundlegende Dinge konzentrieren, auf die ich keinen Bock hatte. Als ich von einer Band das Angebot bekam, mit auf Frankreichtour zu gehen, habe ich das angenommen.

In der Corona-Krise hoffen viele Freiberufler auf die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens.

In Frankreich erhalten Musikerinnen und Musiker nach einer bestimmten Anzahl von Konzerten im Jahr ein Grundeinkommen. Das hat dort zu einer vielfältigen Musiklandschaft geführt, bei der jeder spielt, worauf er wirklich Lust hat. Ein Grund mehr, noch einmal nach Bordeaux abzuhauen. Wenn ich keine Coronahilfen bekomme, knacke ich wieder Autos.

Die Epidemie ist verheerend für die Subkultur. Viele Clubs kämpfen gegen Verdrängungen und Gentrifizierung. Haben Sie noch Hoffnung für den Underground, dem auch Sie entstammen?

Zu dem, was wir in den autonomen Jugendzentren veranstaltet haben, hat der Staat nie etwas dazugegeben. Und ich will das auch gar nicht. Subkultur lässt sich nicht kaufen und mit Subventionen locken. Sie muss von selber laufen.

In "Das schreckliche Buch" vergleichen Sie die Aktionen von Verschwörungstheoretikern und Coronaleugnern mit Geschichten aus Groschenromanen. Wieso haben in der Pandemie so viele Leute den Bezug zur Realität verloren?

Unsere Welt ist furchtbar komplex und schwierig zu verstehen. Es ist einfacher, sich eine simple Realität mit Sündenböcken auszudenken, als eine fundierte Kritik zu formulieren. In der Pandemie kriechen alle aus ihren Löchern und verbreiten ihren Wahnsinn. Sie sind nicht in der Lage, konkret zu fühlen und abstrakt zu denken: Diese Leute können sich nicht in das Schicksal eines Geflüchteten oder Corona-Intensivpatienten hineinversetzen.

Haben Sie von Ihrem Anwalt prüfen lassen, ob die Äußerungen über führende neurechte Akteure auf Ihrem Album von der Kunstfreiheit gedeckt sind?

Ja, ich habe anwaltliche Beratung in Anspruch genommen. Ich möchte aber über das Ergebnis nicht offen reden, weil ich dann auch die Schwachstellen verrate. Ich mache mir aber keine großen Sorgen, mein Album ist von der Kunstfreiheit gedeckt. Ring frei! Sollte es das am Ende doch nicht sein, dann ist das Kunstwerk auch abgeschlossen. Ich kann nur gewinnen!

Der Berliner Verschwörungstheoretiker Ken Jebsen hat 2005 mit seinem Antrag auf eine einstweilige Verfügung gegen die Antilopen-Gang-Single "Beate Zschäpe hört U2" keinen Erfolg gehabt. Was störte ihn an dem Lied?

Ich glaube, er dachte, wir würden ihn in dem Lied als Antisemit bezeichnen. Die Aussicht auf einen positiven Ausgang war für ihn nicht sehr groß, was auch an seinen Äußerungen in der Vergangenheit lag. Am Ende hat er klein beigegeben und die Gerichts- und Anwaltskosten gezahlt. Ausgerechnet dieser Typ, der immer für Meinungsfreiheit plädierte, wollte gerichtlich gegen Kunst vorgehen!

Glauben Sie, dass sich viele Leute Ihre satirischen Lieder zur Unterhaltung anhören und dann mit deren Themen ernsthaft beschäftigen?

Ich habe keine politische Agenda, die ich mit Musik verbreiten will. Ich sehe mich als Musiker, der auch über politische Dinge redet, weil sie mich beschäftigen. Auf uns kamen aber immer wieder Leute zu, denen unsere Lieder in ihrer politischen Willensbildung geholfen haben. Auch bei mir sind Bands wie Slime und Knochenfabrik Teil der Biografie.