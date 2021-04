Von Jan Draeger

Collien Ulmen-Fernandes ist die neue Schiffsärztin auf dem "Traumschiff". Am Ostersonntag wird sie in der ZDF-Serie an Bord praktizieren. Doch ist das auch eine Traumrolle, wenn das Schiff gar nicht fährt? Unser Mitarbeiter Jan Draeger sprach mit der Schauspielerin über die Dreharbeiten auf einem fast leeren Schiff, darüber, ob sie sich den Job der Kapitänin zutrauen würde und wie sie sich mit ihrem Mann die Erziehung der Tochter teilt.

Frau Ulmen-Fernandes, wo sind Sie gerade?

Auf dem "Traumschiff". Ich bin in meiner Kabine. Morgen wird wieder gedreht. Gleich muss ich noch Text lernen.

Coronabedingt sitzt die MS Amadea, das "Traumschiff", ja in Bremerhaven fest …

… und von meiner Kabine aus habe ich einen wunderschönen Blick auf den Mitarbeiterparkplatz der Lloyd Werft. (lacht)

Wie ist das Gefühl zu spielen, als sei man auf hoher See?

Für meine Kollegen ist das merkwürdig. Ich kenne es ja nur so. Für mich wird es eher ungewohnt sein, wenn das Schiff tatsächlich mal übers Meer schippert.

Sind Sie für die Folge überhaupt in See gestochen?

Nein. Wir haben nur so getan. Das Wasser wird per Greenscreen-Verfahren eingebaut. Wenn wir drehen, sehen wir das auf einem Monitor. Für den Landteil fliegen wir aber – wie zum Beispiel für die jetzige "Traumschiff"-Folge – auf die Malediven. Danach geht es wieder zurück nach Deutschland, nach Bremerhaven oder Emden, je nachdem, wo das Schiff gerade liegt.

BIOGRAFIE Name: Collien Ulmen-Fernandes Geboren am 26. September 1981 in Hamburg. Eltern: Ihr Vater stammt aus Indien, ihre Mutter ist Deutsche mit ungarischen Wurzeln. Werdegang: Bereits mit 15 zieht sie von zu Hause aus und beginnt, in Werbefilmen zu modeln. Sie nimmt Tanzunterricht und schließt auch eine klassische Ballettausbildung in Hamburg und London ab. Mit 19 wird sie Moderatorin von "Bravo TV", es folgen Auftritte bei Sendern wie Viva, RTL II, Vox und MTV. Von 2003 an ist sie auch als Schauspielerin in Fernsehserien und Kinofilmen zu sehen. Seit der Geburt ihrer Tochter 2012 beschäftigt sie sich auf vielen Gebieten mit Erziehungsfragen. Ihre Reportage "Rabenmütter oder Super Moms" kommt am 6. Mai auf ZDFneo. Privat: Collien Ulmen-Fernandes lebt mit ihrem Mann, dem Schauspieler Christian Ulmen, und ihrer Tochter in Potsdam. Aktuell: Als Ärztin Dr. Jessica Delgado ist sie am 4. April um 20.15 Uhr erstmals auf dem ZDF-"Traumschiff" zu sehen.

Haben Sie sich Ihre Rolle auf dem "Traumschiff" nicht anders vorgestellt?

Ich mag das. Es hat was von einer Klassenfahrt. Man kann im Schlafanzug durch die Gänge rennen, und selbst wenn man nach Drehschluss eine Schlammmaske im Gesicht hat, geht man trotzdem raus. Wären jetzt Passagiere an Bord, würde ich mich das nicht trauen. Auf der anderen Seite hat eine echte Kreuzfahrt natürlich auch was Spannendes. Meine Kollegen sagen, dass es schön ist, die Passagiere und ihre Lebensgeschichten kennenzulernen. Darauf freue ich mich schon.

Wie bereiten Sie sich auf die Rolle der Ärztin vor?

Vor kurzem sollte ich in einer Szene den Staffkapitän gegen Tollwut impfen. Da bin ich erst mal zum Schiffshospital gegangen und habe gefragt, ob das jemand mit mir üben kann. Ich habe mich dort schon um einen Praktikumsplatz beworben. Vielleicht werde ich jetzt hin und wieder mal auf der Krankenstation aushelfen. (lacht)

Arzt oder Ärztin zu werden, ist für manche auch ein Kindheitstraum. Was wollten Sie werden, als Sie klein waren?

Balletttänzerin.

Wer hat Sie damals begeistert?

Silvia Seidel, die in der Serie "Anna" eine Balletttänzerin gespielt hat. Ihr habe ich sogar einen Brief geschrieben, doch der kam nie an. Im Gegenteil: Er wurde wieder zu mir zurückgeschickt.

Aber die Heldin Ihrer Kindheit war die anarchische Pippi Langstrumpf.

Absolut. Beeindruckt hat mich, wie Pippi ihr Pferd hochhebt. Und auch, dass sie wusste, was sie wollte. Es ist wichtig, starke Mädchen zu zeigen. In meiner ZDF-Sendung "No more boys and girls" setzen wir uns mit Geschlechterklischees auseinander. Einmal brachte ich einen "Hau den Lukas" mit. Die Kinder sollten ihren Namen dort hinkleben, wo sie glaubten, mit ihrer Schlagkraft landen zu können. Die Mädchen markierten ihre Namen zwischen zehn und 20, die Jungs zwischen 80 und 100. Dabei sind Mädchen und Jungen gleich stark. Das ändert sich erst mit der Pubertät. Und trotzdem denken Mädchen immer, dass sie schwächer sind als Jungs.

Apropos Klischees – seit 40 Jahren gibt auf dem "Traumschiff" ein Mann den Ton an. Ist es da nicht mal an der Zeit für eine Kapitänin?

Wieso? Wir haben doch einen guten Kapitän. Kapitäninnen und auch Pilotinnen haben aber ein besonderes Charisma. Bei "No more boys and girls" sollten die Kinder einmal eine Person zeichnen, die ein Flugzeug fliegt. Das Resultat: Die meisten Bilder zeigten einen Mann. Anschließend hatten wir eine Pilotin zu Gast und die Kinder sagten: Wir wussten gar nicht, dass Frauen das auch können.

Würden Sie sich die Rolle der Kapitänin auf dem "Traumschiff" zutrauen?

Grundsätzlich ja. Aber hier bin ich sehr froh, die Ärztin sein zu dürfen.

Sie beschäftigen sich viel mit Erziehungsfragen. Wie haben Ihre Eltern Ihren Fernsehkonsum in der Kindheit kontrolliert?

Ich durfte eine Stunde am Tag fernsehen. Vorher haben sie mir die Programmzeitschrift hingelegt, damit ich nicht dröge vor mich hin zappe, sondern mir etwas aussuche, was dann nach elterlichen Kriterien von ihnen freigegeben wurde.

Wie halten Sie es mit dem Fernsehen heute bei Ihrer Tochter?

Unsere Tochter kennt ja eher Video-On-Demand. Manchmal haben wir das normale Fernsehprogramm eingeschaltet und dann sagt sie: "Mama, drück mal auf Pause, ich würde das gern in einer Stunde weiter gucken." Dass etwas, wie bei uns damals, von 13.10 Uhr bis 14.10 Uhr läuft, das kennt sie nicht.

Welches Spiel spielen Sie am liebsten mit Ihrer Tochter?

Eine Zeit lang hat sie gern Kaufmannsladen gespielt. Aber es war immer alles ausverkauft und man durfte nur Vanille-Eis kaufen. Das kann für Erwachsene schnell ein bisschen langweilig werden. So gibt es viele Spiele, die Kindern wahnsinnig viel Spaß machen, bei denen man als Erwachsener denkt: Bitte nicht schon wieder!

Sie sind als Autorin, Kolumnistin und Schauspielerin viel beschäftigt. Was für eine tolle Mutter – könnte man denken.

Naja, viele denken eher: Wie kann sie so viel weg sein? Das belastet mich sehr. Ich finde es schwierig, wenn einem als Mutter immer ein schlechtes Gewissen gemacht wird. Studien zeigen aber, dass Töchter von berufstätigen Müttern später erfolgreicher im Beruf sind und in gleichberechtigteren Beziehungen leben. Einfach, weil sie das als Kind als normal empfunden haben, dass ihre Mutter arbeiten geht.

Wurden Sie schon mit dem Wort "Rabenmutter" konfrontiert?

Ganz häufig. Es wird einem ja nie direkt ins Gesicht gesagt, aber dass hintenrum geredet wird, habe ich mitbekommen.

Ihr Mann, der Schauspieler Christian Ulmen, ist vor kurzem aus dem "Tatort" ausgestiegen. War das der Deal: Er bleibt zu Hause und kümmert sich ums Kind, Sie gehen aufs "Traumschiff"?

Nein, das hat nichts miteinander zu tun. Man stirbt ja nicht spontan beim "Tatort". Diese Entscheidung hatte er schon vor Ewigkeiten getroffen. Als mein Mann mehr gedreht hat, habe ich mich um das Kind gekümmert. Und jetzt, wo ich mehr drehe, kümmert er sich. Für mich ist das selbstverständlich.

Wie ist Ihr Erziehungsstil?

Ich bin definitiv strenger als mein Mann.

Sind Sie so erzogen worden?

Nein. Aber ich bin in der Erziehung sehr konsequent. Meiner Erfahrung nach sind Väter bei Töchtern nicht so streng. Woran das liegt, weiß ich aber nicht.

Bringt Corona eine Rückkehr des traditionellen Rollenmusters?

Ich hatte den Verdacht – aber wenn man den aktuellen Studien glauben darf, dann ist es nicht so. Dann leben wir in Zeiten von Corona gleichberechtigter denn je.