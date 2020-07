Nach langer Pause aufgrund der Corona-Pandemie öffnen nun Freizeitparks in Deutschland nach und nach wieder. Achterbahnfans dürfen sich freuen. Einer, der weiß, wie der Adrenalin-Kick im Looping funktioniert, ist der Münchner Ingenieur Werner Stengel (83). Unsere Autorin Geraldine Friedrich sprach mit dem Ingenieur, der weltweit rund 600 Achterbahnen entworfen hat. Mit der Einführung der Klothoide und der Herzlinie hat Stengel wesentlich dazu beigetragen, dass Insassen ohne Verletzungen die Bahn wieder verlassen.

Herr Stengel, wann sind Sie das allererste Mal Achterbahn gefahren?

Das war 1946 oder 1947 auf der Cranger Kirmes im Ruhrgebiet. Ich war also zehn oder elf Jahre alt. Wir hatten wenig Geld, ich bekam 30 Pfennig von meiner Mutter und hatte die Wahl: Entweder gebe ich die für den Bus aus oder für eine Karussellfahrt. Also bin ich die sechs Kilometer zur Kirmes gelaufen und bin Karussell gefahren. Auf der Kirmes stand ich dann auch zum ersten Mal vor einer Achterbahn. Ich muss so sehnsüchtig geschaut haben, dass mich ein Mann mit Holzbein ansprach. Der durfte als Kriegsversehrter noch eine zweite Person kostenlos mitnehmen. So kam ich zu meiner ersten Achterbahnfahrt. Die Bahn war vielleicht zehn Meter hoch und im Vergleich zu heute sehr langsam, aber ich habe die ganze Nacht danach nicht mehr geschlafen – so sehr hat mich das beeindruckt. Echter Nervenkitzel. Besagte Achterbahn stammt übrigens von der Firma, für die ich 20 Jahre später meine erste Achterbahn konstruierte.

Wie kamen Sie dazu, Achterbahnen zu entwerfen?

Zufall. Nach Hauptschule, Maurerlehre und Bauingenieurschule konnte ich mir mit 26 Jahren meinen Traum erfüllen und endlich an einer Uni studieren. Da war ich aber schon verheiratet und hatte eine Tochter. Ich musste also Geld verdienen und arbeitete nebenbei in einem kleinen Ingenieurbüro. Die bekamen den Auftrag einen Autoscooter zu berechnen. Da traute sich aber keiner so recht ran. Ich fragte den Chef: "Darf ich die Pläne übers Wochenende mitnehmen?", die Antwort war: "Ja, klar". Drei Tage später war ich mit den Statik-Berechnungen für meinen ersten Fliegenden Bau, besagtem Autoscooter, fertig. Zwei Jahre später kam dann die erste Achterbahn-Anfrage für das Oktoberfest 1964. Für diese Planung bekam ich 5000 Mark. Das war damals sehr viel Geld. Das Ergebnis war Deutschlands erste Stahlachterbahn, die bereits nach 16 Tagen ihre Baukosten von 320.000 Mark eingespielt hatte! Die Fahrt kostete damals 2,50 Mark. Seitdem haben mich Achterbahnen und die Freizeitindustrie nicht mehr losgelassen.

Was fasziniert Sie an Achterbahnen?

Als Fahrgast begeistern mich die wechselnden Beschleunigungen und die unterschiedlichen Überschlag- und Überkopf-Elemente, im Fachjargon spricht man von Inversionen. Dazu zählen natürlich auch die Loopings. Etwas ganz Besonderes ist das kurze Gefühl der Schwerelosigkeit, welches moderne Achterbahnen bieten. Ein unvergleichliches Gefühl. Als Ingenieur begeistert mich, was mittlerweile alles möglich ist. Achterbahnen sind pure Mathematik und Physik.

Hintergrund Name: Werner Stengel Geboren am 22. August 1936 in Bochum, ist Ingenieur und hat sich auf Fliegende Bauten, insbesondere Achterbahnen spezialisiert. Sein Ingenieurbüro hat mittlerweile über 800 Achterbahnen, 500 Karusselle und 30 Riesenräder für fast alle Freizeitparks dieser Welt geplant. Darunter [+] Lesen Sie mehr Name: Werner Stengel Geboren am 22. August 1936 in Bochum, ist Ingenieur und hat sich auf Fliegende Bauten, insbesondere Achterbahnen spezialisiert. Sein Ingenieurbüro hat mittlerweile über 800 Achterbahnen, 500 Karusselle und 30 Riesenräder für fast alle Freizeitparks dieser Welt geplant. Darunter beispielsweise den Blue Fire für den Europapark Rust, die GeForce Bahn im Holiday Park und den Colossos im Heide Park Soltau. Seine Bahnen stehen zudem in den großen Parks der USA, in Südkorea, aber auch im kleinen, aber feinen Vergnügungspark Liseberg in Westschweden. Die Universität Göteborg verlieh ihm 2005 für seine Ingenieurleistungen den Ehrendoktor. In Deutschland erhielt er das Bundesverdienstkreuz. Stengel ist verheiratet, hat drei Töchter und vier Enkel.

[-] Weniger anzeigen

Die Entwicklung von Achterbahnen liegt in der Hand von einigen wenigen Ingenieurbüros und Herstellern. Warum ist das so?

Die Planung und Konstruktion einer Achterbahn ist viel komplexer als etwa einer riesigen Brücke wie die Golden-Gate-Bridge in San Francisco. Achterbahnen bestehen eben nicht nur aus Geraden und Kreisen, sondern aus Kurven und Inversionen in allen erdenklichen Winkeln und Krümmungen. Dies zu planen und mit dem richtigen Material herzustellen, ist komplex und aufwendig.

Heute führt Ihr Schwiegersohn das von Ihnen gegründete Ingenieurbüro weiter. Wie hat sich die Planung von Achterbahnen in den vergangenen 50 Jahren verändert?

Die erste von mir entworfene Stahlachterbahn war 13,5 Meter hoch und fuhr 54 Stundenkilometer schnell, heute fahren Achterbahnen mit einer Geschwindigkeit von über 200 km/h. Für meine ersten Achterbahnen habe ich die Geschwindigkeitsberechnung mit dem Rechenschieber ermittelt. Wenn etwas nicht gepasst hat, habe ich alles um einige Zentimeter verschoben und von vorne angefangen zu rechnen. Sehr aufwendig. Für diese Berechnung, die damals eine Woche dauerte, braucht der Computer heute nur Sekunden. Trotzdem bleibt die Planung von Achterbahnen sehr anspruchsvoll, denn die Streckenführungen und Inversionen werden ja komplexer.

Wie sicher sind denn Achterbahnen?

Die Wahrscheinlichkeit, sich ernsthaft zu verletzen, ist so hoch wie zweimal sechs Richtige im Lotto zu gewinnen. Achterbahnfahren ist also viel sicherer als Auto fahren. Wir Achterbahn-Ingenieure müssen ja Variablen wie Geschwindigkeit, Kräfte in zig Konstellationen ausrechnen. Dazu kommt, dass Achterbahnen heute aus Sicherheitsgründen alles doppelt vorhalten müssen. Es gibt Räder und Gegenräder, doppelte Rückhaltesysteme ...

Einer Ihrer Spitznamen lautet "Pate des organisierten Erbrechens". Sie haben zwei Standards eingeführt, die das Achterbahnfahren gesünder machen und die mittlerweile alle anderen Hersteller übernommen haben.

Erbrechen war bei Achterbahnen nie das Thema. Den Leuten wird eher in Karussellen schlecht. Ein größeres Problem bei Achterbahnen waren Schleudertraumata, der Nacken wurde durch Hin- und Herfliegen des Kopfes in den Kurven stark belastet. 1975 entwickelte ich den Looping, der nicht kreisrund war, sondern einer Klothoide [eine Spiralkurve mit immer kleiner werdenden Krümmungsradien] entsprach. Dazu habe ich mich vom Straßenbau inspirieren lassen. Dank der Form fallen die Ein- und Ausfahrten in den Looping flacher aus und sind wesentlich verträglicher für die Insassen. Ein Jahr später entwickelte ich die Streckenführung einer Achterbahn so, dass sich die horizontalen Kurven nicht um die Schienenmitte drehen, sondern weiter oben auf Höhe der Brust. Der Grund: Der Mensch verträgt seitliche Querbeschleunigungen nicht gut. Diese Änderung bewirkt, dass sich die Strecke der möglichen seitlichen Kopfbewegung deutlich reduziert und damit auch die Querbeschleunigung minimiert. Heute spricht man vom Prinzip der Herzlinie, aber der Begriff stammt nicht von mir.

Wie oft fahren Sie noch Achterbahn?

Etwa zwei bis dreimal im Jahr. Nicht mehr so oft wie früher, ich bin ja im Ruhestand. Aber natürlich fahre ich immer noch sehr gerne, beispielsweise den Fünfer-Looping in München auf dem Oktoberfest, den ich auch entworfen habe.

Sie lieben Achterbahnen so sehr, dass Sie sich etwas Besonderes für Ihren Grabstein ausgedacht haben.

Ja, darauf soll eine Klothoide graviert werden, die hat mit etwas Fantasie eine Herzform. In die Mitte soll ein weiteres Herz als Symbol für die von mir entwickelte Herzlinie kommen. Die Klothoide ist für mich, das Herz ist für meine Frau. Da meine Mutter und meine Tante aber beide über hundert Jahre alt wurden, habe ich hoffentlich gute Gene und das alles hat noch etwas Zeit (lacht). Aber die Freizeitindustrie hat mir Glück und Wohlstand gebracht. Meine Spezialisierung war die zweitbeste Entscheidung meines Lebens – die beste war, meine Frau zu heiraten.