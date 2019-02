Von Klaus Welzel

Der syrisch-stämmige Autor Rafik Schami (72) floh mit 24 Jahren zunächst in den Libanon, dann nach Deutschland, wo er in Heidelberg im Fach Chemie promoviert wurde. Seine zweite Leidenschaft neben dem Schreiben. Mit der RNZ sprach er über das heutige Syrien, den Krieg und die Fehler bei Angela Merkel Flüchtlingspolitik.

Hintergrund Name: Suheil Fadél - sein Künstlername Rafik Schami bedeutet: Damaszener Freund. Geboren am 23. Juni 1946 in Damaskus Beruf: Schriftsteller/promovierter Chemiker Lebensweg: Schami war bereits früh schriftstellerisch tätig, in Deutschland wurde daraus eine große Karriere. Doch zunächst nahm Schami [+] Lesen Sie mehr Name: Suheil Fadél - sein Künstlername Rafik Schami bedeutet: Damaszener Freund. Geboren am 23. Juni 1946 in Damaskus Beruf: Schriftsteller/promovierter Chemiker Lebensweg: Schami war bereits früh schriftstellerisch tätig, in Deutschland wurde daraus eine große Karriere. Doch zunächst nahm Schami zahlreiche Jobs an, um sein Studium zu finanzieren, in der Freizeit betreute er winters in Heidelberg gemeinsam mit Wolfgang Stather Obdachlose im Collegium Academicum, gründete mit ihm zusammen eine Art Lohnsteuerhilfeverein für Gastarbeiter, später einen Eine-Welt-Laden. Aktuelle Veranstaltung: Über die Heidelberger Zeit mit Wolfgang Stather wird Schami am 21. Februar im Karlstorbahnhof berichten. Erfolge: Seit 1982 Autor vieler Romane - darunter "Sophia oder Der Anfang aller Geschichten", "Die dunkle Seite der Liebe". Auszeichnungen: aktuell 36, darunter Hesse-Preis, Heidelberger Leander. Hilfsprojekt: Das Projekt Schams ermöglicht 1500 Flüchtlingskindern in der Türkei und im Libanon den Schulbesuch. Der Verein zahlt Bücher, Kleider, Medikamente und die Gehälter: http://www.schams.org

[-] Weniger anzeigen

Herr Schami, schon 2002 war Syrien unser Thema; damals fest in den Händen der Assads - noch kein Krieg, aber Repression. Wie sieht heute - nach dem gescheiterten arabischen Frühling - Ihr Blick auf ihr Herkunftsland aus?

Ich habe lange Zeit für eine oppositionelle Zeitung im Exil gearbeitet und das abgebrochen, nachdem herauskam, dass der Chefredakteur Geld von Katar bekommt. Wir wollen nicht Assad loswerden und dann Saudi-Arabien und Katar haben! Zumal ich zwei Minderheiten angehöre: Ich bin Aramäer und Christ. In meinen Kolumnen habe ich früh über den Aufstand geschrieben und stets gewarnt: Dieses Regime ist stärker, als ihr denkt...

Was lief schief beim arabischen Frühling?

Es gibt 15 Geheimdienste, die jede Berufssparte überwachen. Assads Vater hatte das Regime so bereinigt, dass im Grunde gar keine Revolution möglich war. Dennoch kam es zum Aufstand, das erfreute zwar das Herz, aber er war von vorneherein zum Scheitern verurteilt.

Das Problem besteht doch darin, dass Assads Gegner zum Großteil knallharte Islamisten sind?

Genau, das ist so geworden nach Zerschlagung des zivilen Aufstands. Was nützt es, Assad zu putschen, wenn dann ein anderer Tyrann an die Macht kommt?! Die Anfänge jedoch waren wunderbar. Die Menschen haben die Verwaltungen gestürmt, haben sich selbst verwaltet, haben die alten Strukturen aufgebrochen. Der Anfang war beschämend für Assad. Die Leute haben gesagt, führe uns in die Zukunft, befreie uns von der bürokratischen Willkür und den blutsaugenden Geheimdiensten. Assad galt als Hoffnungsträger. Ich habe das damals geschrieben: Assad ist der Herrscher und der Gefangene zugleich - nämlich der Gefangene der 15 Geheimdienste. Die haben die Macht und regieren aus dem Hintergrund.

Wie kam es dann konkret zum Krieg?

Als die ersten Schüsse fielen, öffnete sich das Tor zur Hölle, indem Dschihadisten aus aller Herren Länder über die offenen Grenzen nach Syrien kamen. Ich habe das satirisch einmal so ausgedrückt: Je drei Leute bilden zwei Kampftruppen mit je zwei Mitgliedern. Wir haben 200 Armeen dort! Das sind so viele Gruppen, die beziehen sich dann auf den Koran und peitschen jemanden aus, weil er eine Zigarette raucht. Das düstere Mittelalter kam nach Syrien. Von da an war ich absolut verzweifelt. Und das war spätestens Ende des Jahres 2012. Seither kann man als Frau, als Jugendlicher die Straße nicht mehr betreten. Es gibt Scharfschützen von allen Seiten, Panzer, und, und, und.

Wie sehen sie die Rolle Assads heute?

Ich sehe ihn nicht als Herrscher seines Landes, sondern als Gefangenen von Mächten, die viel größer sind als er, nämlich Iran und Russland. Ohne Russland kann er gar nichts bestimmen. Sobald Russen oder Iraner eine Ecke in Syrien nicht mehr kontrollieren, marschieren die Verbrecher von IS und wie sie alle heißen, ein. Ich will die Namen gar nicht nennen. Das sind keine Syrer, das sind Monster und Killer.

Kann es einen Neuanfang mit Assad geben?

Seine Freiräume sind viel enger geworden. Aber ich erinnere an seinen Vater: Der Vater wurde von Anfang von allen möglichen Mächten bedroht - er überlebte sie alle. Die Assads sind Taktiker, wenn Israel angreift, sagt Assad, wir werden zu gegebener Zeit reagieren. Das ist in Syrien mittlerweile ein geflügeltes Wort: Wir werden zu gegebener Zeit reagieren! Er hat Obama überlebt, der ihn zigmal bedrohte. Er wird auch Trump überleben. Die Frage lautet aber: Wie bleibt er denn? Er wird den Iran nicht mehr los, weil der Iran einen hohen Blutzoll gezahlt hat. Wieso sollte er sich zurückziehen?

Ist Ihnen Syrien noch Heimat?

Syrien nicht, aber Damaskus schon. Das ist eine Krankheit bei mir, eine Sehnsucht.

Eine Sehnsucht ist keine Erkrankung.

Ja, schon. Eine auf Dauer nicht erfüllte Sehnsucht ist so etwas wie Krankheit. Sie sind gnädig (lacht). Im Ernst: Syrien ist ein schönes Land, aber ich kenne es gar nicht so gut. Damaskus dagegen ist ein Stück von mir. Der Roman, den ich gerade fertig geschrieben habe, handelt in Damaskus. Es geht um Aberglaube und einen Mord. Mehr verrate ich aber nicht.

Ihre Erzählungen kommen immer im Gewand des Orients daher: Lässt sich so die Wirklichkeit besser aushalten?

Das ist für mich ein Kunstgriff um schwere Inhalte verdaulich zu machen. Zum Beispiel "Die dunkle Seite der Liebe" - das sind 1200 Seiten Leid, wirklich Leid. Da kriegen Sie nach fünf Seiten keine Luft mehr - und da habe ich nichts davon. Ich möchte Sie als Leser verführen und schmuggle dann wesentliche Informationen durch ein Lächeln. Ich selbst lese auch keinen Roman, der mich nicht binnen 30 Seiten fesselt. Entweder hat er mich oder ich habe ihn nicht mehr. Genau diesen Fehler versuche ich nicht zu machen.

Inwieweit soll, darf ein Dichter politisch sein?

Literatur ist immer politisch, auch wenn das die Autoren nicht immer zugeben. Alles, was mit Menschen zu tun hat, ist immer politisch.

Ein Wort zu Deutschland: Sind Sie zufrieden mit dem Zustand des Landes?

Ich bin mehr als zufrieden. Aber man muss den Blick schärfen, um die Ideologen zu erkennen, die sich nicht AfD nennen, die aber so handeln und die die Demokratie gefährden. Insofern: Zufrieden ja, aber nicht schläfrig. Ich verteidige die Demokratie bei jedem Vortrag, indem ich Minderheiten verteidige, Frauen verteidige, Kinder verteidige.

War es naiv von Angela Merkel, Selfies mit Flüchtlingen zu machen?

Ja, das habe ich damals geschrieben. Sie ist eine große Frau, entsprechend ist der Schatten, aber diesen Schritt hat sie unüberlegt gemacht. Das war mehr Euphorie als Berechnung. Sie hat etwas gewagt, aber sie ist über den Rand gegangen. Alle durften rein, sogar Anhänger von Assad. Da war ich dagegen. Ich war für behutsame Aufnahme von Flüchtlingen, die das brauchen. Aber eine Million Menschen, das war zuviel. Zuviel für die Gemeinden, für die Behörden.

Sie stand politisch unter Druck und wollte nicht kaltherzig wirken.

Richtig. Aber in dieser Debatte wurde das Wort Grenze fast verteufelt. Ich finde, wir brauchen Grenzen. Frau Merkel hat es natürlich gut gemeint. Sie wird dafür von Rechtsradikalen angegriffen und ich verteidige sie selbstverständlich gegen diese Fremdenhasser. Ich verteidige mit Leidenschaft diese wunderbare Demokratie. Churchill sagte: Demokratie ist nicht perfekt, aber wir haben noch nichts Besseres gefunden. Genauso ist es.