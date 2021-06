Von Olaf Neumann

Olaf Neumann sprach mit Butch Vig über das neue Album "No Gods No Masters" seiner Band Garbage und feministische Songs.

Mr. Vig, wie haben Sie die neuen Songs Ihrer Band Garbage spannend klingen lassen?

Butch Vig: Wir haben im Lauf der Zeit gelernt, manchmal geräuschvolle Fehler in der Musik drin zu lassen. Speziell bei den Gitarrenparts von Duke und Steve sind irgendwie abgefahrene Sounds zu hören. Ich persönlich verwende gern modulare Synthesizer wie den Arp 2600 oder einen alten Moog. Brian Eno setzt die auch oft ein. Die Dinger sind irgendwie unkontrollierbar und nicht so wie ein Keyboard, auf dem man schöne Noten spielen kann. Ein gewisses Chaos kommt dabei heraus, wenn man modulare Synthesizer unter die Gitarren oder das Schlagzeug legt. Das hat dem Album seine Energie verliehen.

Warum kann Lärm schön sein?

Schon auf dem ersten Garbage-Album haben wir bewusst eine Menge interessanter Fehler draufgelassen, die zum Teil richtig laut sind. Die machten eigentlich überhaupt keinen Sinn, aber ich fand sie perfekt. Ich mag Anomalien, Lärm und Fehler in der Musik. Würde alles perfekt klingen, wäre es langweilig.

Sie gehören zu den Menschen, die Töne hören und gleichzeitig Farben sehen. Hilft Ihnen das beim Musikmachen?

Ich stelle mir die Töne und Texturen irgendwie in Farben vor wie dunkle Grün- und Grautöne. Und ich höre viele Details, die über das hinausgehen, was man zunächst hört. Unser Toningenieur Billy sagt immer wieder, dass ihn in einem bestimmten Abschnitt eines Songs etwas stört, aber er hört es nicht konkret. Ich kann es dann herausfinden. Zuweilen kommen diese seltsamen Klänge von zwei Instrumenten, die zusammen spielen. Eine harmonische Dissonanz, die im Track erzeugt wird. Manchmal ist es eine gute Sache und manchmal macht es mich verrückt. Es ist ein Segen und ein Fluch für mich. Ich kann mich sehr auf einen winzigen Aspekt eines Songs fixieren. Für mich klingt es einleuchtend, aber niemand sonst kann es hören.

"No Gods No Masters" ist die siebte Garbage-Platte. Wie hat die Zahl Sieben den Inhalt beeinflusst?

Shirley hat sich beim Schreiben der Texte von den sieben Todsünden inspirieren lassen. Gott kommt in dem einen oder anderen Song vor, aber es sind sicher keine religiösen Lieder, sondern eher spirituelle. Shirley fragt: Wo ist dieser Gott, auf den viele Menschen angewiesen sind? Er ist im Moment nicht gerade eine helfende Hand. Wir wollten keine Party- oder Pop-Platte machen, sondern eine, die die Welt widerspiegelt, die wir sehen.

Sind Zeilen wie "Die Männer, die die Welt regieren, haben ein verdammtes Chaos angerichtet" in den USA tauglich fürs Formatradio?

Wir haben von der Nummer eine sendefähige Version hergestellt, bei der wir die F***-Bomben entschärft haben, denn die hätte der Werbefunk niemals gespielt. Shirley singt jetzt "all the fu-time”. Wir hatten den größten Teil des Songs bereits fertig, als sie Zeugin einer Demo in Santiago de Chile wurde. Frauen protestierten da gegen Missbrauch und Unterdrückung durch Männer. Shirley nahm das einfach auf und so kam es zu dem Refrain am Ende des Songs. Die junge Filmemacherin Javi Miamor, die die animierten Videos für uns produziert hat, stammt übrigens aus Chile.

Wäre die Welt ein besserer Ort, wenn mehr Frauen das Sagen hätten?

Ja total! Es sollte Gleichberechtigung herrschen. Frauen sind in mancher Hinsicht viel pragmatischer und bessere Multitasker als Männer. Bei uns zu Hause war mein Vater der Brotverdiener und meine Mutter kümmerte sich um alle und traf Entscheidungen. Wir sollten uns bei jeder Entscheidung auch auf Frauen verlassen, in der Politik, im Gesundheitswesen, in der Bildung.

Wie fühlt es sich an, als Mann feministische Songs wie "Godhead" und "A Woman Destroyed" zu spielen?

Nun, wir Männer in der Band stehen politisch eher links und teilen mit Shirley viele Empfindlichkeiten. Auch die Kultur, die wir mögen, verbindet uns sehr: TV, Musik, Filme, Kunst, Essen, Wein. Wären wir alle auf verschiedenen Wegen im Leben unterwegs, wäre es schwierig für uns, weiterhin Musik zu machen. Als Shirley die Texte zu dieser Platte präsentierte, ergab das für mich einen Sinn, weil sie den Zustand der Welt reflektieren.

Info: "Garbage: No Gods No Masters" erscheint am 11. Juni. Aktuell keine Live-Termine für Deutschland.