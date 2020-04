Was werden wir aus der Coronakrise mitnehmen? Eine Frage für einen Philosophen, der über den Tellerrand hinaussehen kann. Wilhelm Schmid gehört zu den bekanntesten Denkern Deutschlands. Vor einigen Jahren schrieb er ein Buch mit dem Titel "Gelassenheit", es wurde ein Bestseller und in viele Sprachen übersetzt. Auch Wilhelm Schmids Radius ist momentan eingeschränkt. Begegnungen sind tabu. Deshalb fand unser Gespräch am Telefon statt.

Herr Professor Schmid, als wir uns das letzte Mal begegnet sind, haben wir uns zur Begrüßung die Hand gegeben. Das wäre jetzt unmöglich. Wird der Handschlag, wird dieses uralte Ritual die Coronakrise überleben?

Eine der schönen Auswirkungen wird sein, dass Menschen die körperliche Berührung viel mehr schätzen werden als bisher.

Also auch den Handschlag?

Ich möchte fast vermuten, den Handschlag vermissen die wenigsten. Was heute sicher mehr vermisst wird, ist die kleine Umarmung oder das Nahbeieinandersitzen.

Ihr letztes Buch trägt den Titel "Von der Kraft der Berührung". Wo finden jetzt berührende Momente statt?

Berührung ist nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Das erfahren wir jetzt mehr als zuvor. Seelische Berührung heißt: Ich denke an andere, telefoniere mit anderen, bin mit ihnen über Medien verbunden. Auch Berührung durch Gedanken zähle ich dazu. Viele Menschen haben jetzt mehr Zeit, Bücher zu lesen — und sich von den Gedanken berühren zu lassen.

Eine der großen philosophischen Fragen ist: Was ist der Sinn des Lebens? Wie würden Sie diese Frage heute beantworten?

Der Sinn des Lebens ist der Frühling. Deshalb dürfen wir dankbar sein, dass diese Krise uns nicht im Winter erreicht hat. Nicht auszudenken, wenn das in der dunklen Jahreszeit geschehen wäre. Wenn Menschen zu Hause sitzen und deprimiert wären. Im Frühling gibt es nicht viele Menschen, die am Sinn des Lebens zweifeln.

Wie sieht nun Ihr Tagesablauf aus?

Etwas, das sich bei mir neu ergeben hat: nach dem Frühstück ein Spaziergang im Park. Zu früher Stunde, wenn nur sehr vereinzelte Menschen unterwegs sind. Ich habe eine Ecke entdeckt, in der jetzt Veilchen wachsen. Da halte ich mich jetzt ein bisschen länger auf, bewundere diese Blüten, gehe auf die Knie, um daran zu riechen.

Aber irgendwann müssen Sie ja wieder nach Hause. Wie halten Sie es dann dort aus?

Das Schlafzimmer ist zum Café geworden, in dem meine liebenswürdige Frau mir einen Espresso serviert. Ich bin dann für ein, zwei Stunden wie in einem Café. Ansonsten ist in meinem Tagesablauf alles wie sonst. Mittagessen, nachmittags Arbeit am Schreibtisch. Abends nach den Nachrichten sitzen meine Frau und ich zusammen, plaudern und diskutieren.

Die Nachrichtenlage kann einen trübsinnig werden lassen. Wie kann man sich dem entziehen?

Ich vermute, dass die Menschen da aufpassen müssen. Dass man nicht zu viel oder nicht zu wenig informiert wird. Es scheint aber auch Menschen zu geben, die noch nicht informiert sind, dass da ein Virus im Umlauf ist, der gefährlicher ist als ein Grippevirus. Deshalb versammeln sich manche Menschen in Parks zu Corona-Parties.

Immer noch?

Na ja, ich lebe in Berlin. Und da gibt es einen Park im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, nicht allzu groß, aber 150 Menschen haben dort Platz, wenn sie eng zusammenrücken. Und das war am letzten Sonntagnachmittag der Fall. Die Polizei musste anrücken und per Lautsprecher bitten, den Park zu räumen. Was natürlich auch nach der dritten Durchsage die Leute nicht interessiert hat. Also musste der Park geräumt werden. Er wurde dann mit Absperrband eingezäunt. Dann zog die Polizei wieder ab. Dreimal dürfen Sie raten, was binnen einer halben Stunde geschehen ist.

Die Leute waren alle wieder da?

Natürlich.

Jüngere klagen schon, dass, um ein paar Ältere zu schützen, die Wirtschaft den Bach runtergehe. Dass sie sich deshalb nicht mehr frei bewegen dürfen. Wie viel Konfliktpotenzial steckt in solchen Aussagen?

In der modernen Gesellschaft haben die Menschen einen obersten Wert und der heißt Freiheit. Aber jetzt wissen wir besser als zuvor, dass Freiheit eingeschränkt werden kann. Zum Beispiel, die Bewegungsfreiheit. Von einem Staat, dessen Repräsentanten wir selbst gewählt haben. Das ist eine neue Erfahrung für sehr viele moderne Menschen: dass Freiheit nicht immer nur heißen kann, ich mache, was ich will. Sondern auch heißen kann: Freiheit braucht manchmal Grenzen. Und wenn ich selber die Grenzen nicht ziehe, dann müssen sie in einer Gefahrensituation von außen gezogen werden. Das ist ein schmerzlicher Lernprozess, aber das scheint mir ein Gewinn der Krise zu sein.

Welche Erfahrungen können wir noch in dieser Zeit machen?

Eine wichtige Erfahrung ist: Wenn die Not größer wird, wird die Erfindungskraft stärker. Flugs können Schnapsdestillerien umstellen auf Desinfektionsmittel. Eine andere tolle Idee, an der ich mich selber beteiligen will, besteht darin: Gutscheine kaufen. Von Geschäften, die momentan nichts zur Verfügung stellen können. Zum Beispiel, der Italiener um die Ecke, der keinen Straßenverkauf macht, aber im Internet Gutscheine verkauft, die man in sechs Monaten bei ihm einlösen kann.

Wird dieses solidarische Denken über die Coronakrise hinaus Bestand haben?

Das glaube ich nicht. Dazu ist unsere Zeit nicht angelegt. Das kann man bedauern, aber man kann es auch einfach konstatieren. Wichtig ist nur — und das wissen wir jetzt — wenn es härter kommt, dann ist die Solidarität da. Dann stehen Menschen tatsächlich stärker zusammen. Ich habe vorhin für eine Nachbarin ein paar Häuser weiter den Einkauf gemacht. Momentan, glaube ich, erfahren wohl sehr viele Leute, dass sie nicht allein gelassen werden.

Sie haben selbst vier Kinder. Haben Sie einen Rat für jetzt besonders gestresste Eltern?

Ich habe das Glück, dass meine vier Kinder groß sind. Aber es ist mir schon klar, dass Eltern, die auch jetzt im Homeoffice sehr konzentriert tätig sind, in Stress geraten können. Was ihnen helfen kann: Wir erleben nicht den schlimmsten aller Fälle. Ich bin in einer Familie groß geworden, in der unser Vater noch im Krieg war und unsere Mutter nicht wusste, ob er zurückkehren wird. Solch eine Situation haben wir jetzt nicht. Das sollten wir für einen kleinen Moment auch anerkennen und wertschätzen.

Wird sich unsere Einstellung zur Medizin verändern?

Das scheint mir, sehr sicher zu sein. Die Politik wird nicht noch einmal den Fehler machen, die Krankenhäuser zu vernachlässigen. Und die Bevölkerung wird jetzt Druck machen, dass die Menschen, die dort arbeiten, besser bezahlt werden. Und wir als Krankenkassenbeiträger werden hoffentlich bereit sein, auch im Zweifelsfall etwas mehr Mittel dafür zur Verfügung zu stellen.

Sind Politiker und Volk näher zusammengerückt?

Wir müssen ja nur die Umfrageergebnisse betrachten. Mehr Menschen als zuvor wissen jetzt, was sie an verlässlichen Politikern haben, die ihre Arbeit tun und nicht einfach nur Parolen in die Welt setzen.

Was werden wir aus der Krise noch mitnehmen?

Wir werden besser im Leben stehen. Weil wir uns bewusster werden, was wir dem Alltag verdanken, wenn er so ist, wie er ist. Was wir den Beziehungen verdanken, in denen wir leben dürfen, ist: dass wir in schwierigen Zeiten nicht allein gelassen werden und umgekehrt auch andere nicht alleine lassen. Und wir werden als Gesellschaft stärker werden, weil wir jetzt wissen, dass wir eine Menge Menschen unter uns haben, die ihren Job tun, auch mit großem Risiko. Von daher sind wir gewappnet für große Herausforderungen.