Von Peter Wiest

Mannheim. Nicht nur als Kinofilm, auch als Musical hat "Titanic" in der Vergangenheit alle Rekorde gebrochen. Jetzt kommt das Musical in einer Neuinszenierung ans Nationaltheater Mannheim. Für die Musik war erneut der mittlerweile 73 Jahre alte Star-Komponist Maury Yeston verantwortlich.

Mr. Yeston, gut 35 Jahre, nachdem das Musical "Titanic" geschrieben wurde, kommt es jetzt in einer Neuinszenierung zurück auf die Bühne. Was ist neu und anders, und was ist gleich geblieben?

Maury Yeston: Als wir die Show damals zum ersten Mal aufführten, war es ein Cast von grade mal 35 Leuten, die dabei waren. Ein Orchester mit 20 Musikern, und ich konnte mir damals nicht vorstellen, wie groß das Ganze mal werden würde in jeder Hinsicht. Klar war aber bereits damals schon, welch außergewöhnliche Story dahinter stand. Allein die Ausgangssituation der Geschichte am Übergang vom 19. ins 20. Jahrhundert zeigt die ganze damalige soziale Situation - mit armen und reichen Leuten, streng getrennt voneinander, mit all ihren Problemen und Möglichkeiten, sowohl im sozialen Bereich als auch im wirtschaftlichen, und wie davon am Ende dann vielleicht sogar ihr Leben abhing.

Wie erklären Sie sich, dass die Faszination für diese Geschichte heute vielleicht sogar noch größer ist als vor 35 Jahren?

Wie gesagt - es geht um die Unterschiede der verschiedenen Klassen, von den Millionären bis zu den "Underdogs", wie sie klassischer als auf der "Titanic" gar nicht dargestellt werden könnten. Außerdem ist es ein Beweis für die Hybris der Menschen insgesamt, die denken, für sie gebe es keine Grenzen. Die "Titanic" wurde gebaut in der Überzeugung, dass hier eine neue Technologie vorhanden sei, die alles bisher Dagewesene übertreffen und in den Schatten stellen würde - und man hat dann ja gesehen, was daraus geworden ist.

Welche Rolle kann denn bei einer solchen Story die Musik spielen?

Eine große Rolle, eine ganz große. Auch in der Musik spiegelt sich ja wider, wie unterschiedlich Menschen sein können. Überlegen Sie nur mal: Ich war ja mal Professor in Yale und habe dort natürlich auch klassische Musik geschrieben, gleichzeitig jedoch auch Country-Musik. Und denken Sie doch auch nur mal daran, welche Gefühle Musik auslösen kann. Gerade deutsche Komponisten sind doch das beste Beispiel dafür. Wenn man etwa Johann Strauß hört, würde man doch am liebsten auf dem Tisch tanzen - oder?

Sind Sie denn von deutschen Komponisten beeinflusst worden?

Oh ja, definitiv. Bach und Mozart und Haydn oder Beethoven, die habe ich von Anhang an gehört und geschätzt. Und die haben mich beeinflusst, aber ja. Es gibt schließlich aber auch schlechtere Vorbilder, oder?

Sie sind ja auch aktiv tätig mit und für die Kurt-Weill-Stiftung. Wofür steht diese?

Ganz einfach - es geht darum, die absolut brillante Musik von Kurt Weill zu bewahren. Was er geschrieben hat, kann man schließlich auch mit der Story hinter "Titanic" vergleichen. Auch bei Kurt Weill geht es um die Umsetzung etwa der Bertolt Brechtschen Texte mit zutiefst sozialproblematischem Hintergrund.

Sie sind offenbar bestens vertraut mit der deutschen Musik. Kommen Sie denn auch zu einigen der Shows hier bei uns?

Ganz sicher ja. Ich mache das schon deshalb, weil es für mich absolut faszinierend ist, meine Kompositionen mal in einer anderen Sprache zu hören. Das werde ich mir nicht entgehen lassen. Ob ich dann auch nach Mannheim komme, muss ich natürlich erst mal sehen.

Sie selbst haben unglaublich viel und ganz unterschiedliche Musik geschrieben - von Musicals und Soundtracks über klassische Kompositionen wie etwa ein Cello-Konzert bis hin zu Hit-Songs wie Barbra Streisands "Till I loved you". Welche Musik hören Sie, wenn Sie zu Hause sind und mal entspannen wollen?

Ganz unterschiedliche Arten von Musik, eigentlich fast alles, von Jazz über Folk bis zu Klassik und wieder zurück. Auch für mich exotisch wirkende Musik anderer Länder, etwa japanische Klänge, weiß ich sehr zu schätzen. Da bin ich nach allen Seiten offen. Nur so entdeckt man am Ende, was richtig gut ist.

Auf was darf sich das Publikum ganz besonders freuen beim neue Titanic-Musical?

Es ist letztlich nicht mehr, aber auch sicher nicht weniger als die schiere Faszination, die bei einer solch ungewöhnlichen und mitreißenden Story von der Musik ausgehen kann. Musik öffnet Plätze in deinem Kopf, die du noch nicht gekannt hast; sie lässt dich Gefühle wahrnehmen auf eine ganz besondere Art und Weise. Sie regt die Vorstellungskräfte an und lässt wundervolle Bilder entstehen. Wenn man so will, schaffen wir es mit unserer Musik, die Imaginationsfähigkeit des Publikums so weit zu aktivieren, dass Illusionen scheinbar wahr werden können. Das funktioniert bei unserem Musical immer wieder - das kann man spüren und sogar sehen, wenn man ins Publikum blickt. Und so wird es auch bei euch sein, das kann ich versprechen.

Info: "Titanic - The Musical" im Opernhaus des Nationaltheaters Mannheim. Vorstellungen 30. Juli bis 4. August, jeweils 19.30 Uhr; 3. August 15 und 19.30 Uhr; 4. August 14.30 und 19 Uhr. Karten von 22,90 bis 87,90 Euro beim RNZ-Ticketservice.