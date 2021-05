Von Steffen Rüth

Sebastian, Die Prinzen haben 30 Jahre auf dem Buckel. Das Alter hört man Euch auf "Krone der Schöpfung" gar nicht an.

Sebastian Krumbiegel: Danke. Fakt ist, dass wir tatsächlich keine Lust haben, wie alte Säcke zu klingen. Wir hatten einen Plan, und der hieß: Eine geile Platte machen. Unsere neue Plattenfirma hat uns überredet, Songs mit anderen Leuten zu schreiben und ein bisschen frische Luft in das Prinzenschloss reinzulassen. Ich war anfangs gegen diese Idee, schließlich waren wir immer eine sehr autarke und selbstständige Band, aber im Nachhinein weiß ich, dass die Entscheidung, eingefahrene Wege zu verlassen, eine sehr gute war.

Seid Ihr selbst denn noch die Alten? Oder habt Ihr Euch optimiert?

Wir haben alle eine Schönheitsoperation gemacht. Nein, natürlich nicht. Es wäre Quatsch zu sagen, wir sind noch die gleichen Menschen wie vor 30 Jahren. Wir alle ändern uns. In manchen Beziehungen entwickelst du dich in unterschiedliche Richtungen und lebst dich auseinander, wir hingegen haben es geschafft, unsere Liebe füreinander frisch zu halten. Wir alle haben Kinder, haben Familie, da verschieben sich die Prioritäten. Die Band ist nicht mehr alles. Trotzdem wissen wir, dass Die Prinzen unser künstlerisches Zuhause sind.

In "Das sind wir" heißt es: "So viele Jahre und noch immer von ganzem Herzen Spinner". Wie bewahrt man sich das Spinnersein?

Unser Beruf ist dafür prädestiniert, den Kindskopf in sich zu erhalten. Wir sind aus gutem Grund keine Steuerberater oder Handwerker geworden, sondern Künstler. Wir stellen uns auf die Bühne und wollen beklatscht werden. Ein weiteres neues Lied heißt "Dumme Ideen". Wir empfinden es als großes Privileg, unsere dummen Ideen umsetzen zu können. Wir werden immer dankbarer und demütiger, was für einen Hammerjob wir haben. Das Einzige, was mir gerade wirklich fehlt, ist das Adrenalin, das du bekommst, wenn du live spielst.

Wie oft habt Ihr Eure Jubiläumstournee mittlerweile verschoben? Dreimal, viermal, fünfmal?

Ja, irgend so was. Es ist traurig. Die Leute reden immer über Geld, und klar, das ist auch wichtig, und wir merken das auch, weil wir seit anderthalb Jahren so gut wie kein Geld verdient haben. Aber wir haben zum Glück was gespart. Ich kenne ganz viele Leute, die jetzt Hartz IV bekommen, die sich das nie hätten vorstellen können. Für mich ist der Verzicht auf das Livespielen jedoch härter als die finanziellen Einbußen. Konzerte vor Menschen fehlen mir wie die Luft zum Atmen. Ich bin manchmal wirklich bedrückt und beobachte an mir selbst so leichte Verbitterungszüge, die mir immer fremd waren.

Ihr habt Fans vom Kind bis zur Greisin. Was sagen gerade die älteren Semester zum Video von "Dürfen darf man alles"?

Du meinst, weil ich in einer Szene am Tisch sitze, und dieser Tisch aus Tobias besteht, der nackt auf dem Boden hockt?

Ja, zum Beispiel.

Das ist doch alles ordentlich verpixelt (lacht). Natürlich wissen wir, dass wir eine Verantwortung haben, weil wir in der Öffentlichkeit stehen. Und deshalb überlegen wir uns auch immer, in welche Richtung wir gehen, aber das Video ist ja nun wirklich eher lustig.

Wo hört für Euch der Spaß auf?

Wir hatten in dem Clip erst noch eine Szene drin, in der unser Trommler sich in der Badewanne die Haare föhnt. Da entschieden wir: Das kannst du nicht bringen. Wir haben einen inneren Schutzschalter. Wir würden niemals menschenverachtende Dinge von uns geben oder Sachen, die gefährlich sind.

Der Songtitel zitiert den Schriftsteller Kurt Tucholsky mit seinem berühmten Satz: Dürfen darf man alles – man muss es nur können.

An dem Text haben wir echt lange geschraubt. Wir haben vorher überlegt, wen wir damit eigentlich erreichen wollen und von wem wir wohl Applaus bekommen. Wir wollen ja keinen Beifall von Leuten, die wir eigentlich aufs Korn nehmen.

Der Kollege Olli Dittrich bezeichnet Die Prinzen als ein "großes Stück deutscher Kulturgeschichte, an dem niemand vorbeikommt." Was sagst Du dazu?

Da laufen einem Schauer über den Rücken. Wir freuen uns sehr darüber. Wir merken ja auch, dass wir generationsübergreifend Leute erreichen und Songs erschaffen haben, die fast zu Volksliedern geworden sind.

Gerade Hits wie "Du musst ein Schwein sein" oder "Millionär" sind auch heute noch sehr aktuell.

Die neue Version von "Millionär", die wir zusammen mit Eko Fresh und MoTrip gemacht haben, finde ich fast noch stärker als das Original. Die beiden bringen es textlich wirklich auf den Punkt. Du kannst natürlich nicht planen, wie lange ein Lied seine Gültigkeit behält. Aber du kannst ein paar Dinge richtig machen. Annette Humpe, mit der wir unsere ersten Alben geschrieben haben, sagte immer zu uns: Jungs, es muss charmant sein. Wir haben auf Annette gehört, und deshalb haben unsere alten Songs so eine Zeitlosigkeit – weil es einen heute eben nicht peinlich berührt, was diese komischen Vögel damals gesungen haben.