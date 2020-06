Geboren am 19. Dezember 1963 in Freiburg. Aufgewachsen bei Gießen.

Name: Til Schweiger

Ausbildung: Der Sohn zweier Lehrer brach nach dem Abitur zwei Studiengänge ab (Germanistik, Medizin), begann 1986 eine Schauspielausbildung an der Kölner Schule des Theaters und arbeitete als Synchronsprecher für Pornofilme.

Film: Erste Hauptrolle 1991 in "Manta, Manta", kurze Station in der "Lindenstraße" und Durchbruch 1994 in Sönke Wortmanns "Der bewegte Mann". Seit Ende der Neunziger arbeitet Schweiger auch als Regisseur und Produzent – er drehte Kassenschlager wie "Keinohrhasen", "Kokowääh" oder "Honig im Kopf". Seit 2013 ist er zudem als Hamburger Kommissar Nick Tschiller in der ARD-Krimireihe "Tatort" zu sehen.

Privat: Til Schweiger hat vier Kinder aus seiner geschiedenen Ehe mit Dana Schweiger und lebt in Hamburg und auf Mallorca.

