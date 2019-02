Von Andre Wesche

Berlin. Er war Quentin Tarantinos Adolf Hitler in "Inglourious Basterds" und Simone Thomallas Ermittler-Kollege im Leipziger "Tatort", außerdem gehört Burgschauspieler Martin Wuttke zu den renommiertesten Bühnenkünstlern im deutschsprachigen Raum. In der Tragikomödie "Glück ist was für Weicheier" gibt der am Freitag 57 Jahre alt gewordene Schauspieler nun den depressiven Bademeister und freiwilligen Sterbebegleiter Stefan, den alleinerziehenden Vater zweier Töchter. Die ältere Sabrina leidet unter einer lebensbedrohlichen Lungenkrankheit, die jüngere, burschikose Jessica wird in der Schule gemobbt. Trotzdem gestattet Regisseurin Anca Lazarescu dem Trio auch viele heitere Momente. So liefert sich Stefan einen denkwürdigen Kampf mit einem Marder.

Herr Wuttke, sind Sie ein glücklicher Mensch?

Oh! Ein glücklicher Mensch? Ich habe eigentlich ganz gute Anlagen dazu. Aber es will mir nicht so ganz gelingen.

Hintergrund BIOGRAFIE Name: Martin Wuttke Geboren am 8. Februar 1962 in Gelsenkirchen Ausbildung beim Figurentheater-Kolleg in Bochum, dann an der Westfälischen Schauspielschule in Bochum. Theaterkarriere: Auftritte an zahlreichen renommierten deutschsprachigen Bühnen wie der Volksbühne Berlin, im Berliner Ensemble, der [+] Lesen Sie mehr BIOGRAFIE Name: Martin Wuttke Geboren am 8. Februar 1962 in Gelsenkirchen Ausbildung beim Figurentheater-Kolleg in Bochum, dann an der Westfälischen Schauspielschule in Bochum. Theaterkarriere: Auftritte an zahlreichen renommierten deutschsprachigen Bühnen wie der Volksbühne Berlin, im Berliner Ensemble, der Schaubühne, dem Schillertheater Berlin. Er arbeitete unter der Regie von Frank Castorf oder Christoph Schlingensief. 1995/96 Intendant des Berliner Ensembles. Seit 2009 Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters. Filmkarriere: Von 2008 bis 2015 mit Simone Thomalla Ermittlerduo Saalfeld und Keppler im "Tatort" Leipzig. 2009 spielte Wuttke Adolf Hitler in Quentin Tarantinos "Inglourious Basterds". 2015 in der US-Serie "Homeland". Preise: Schauspieler des Jahres (1995 und 2003), Nestroy-Theaterpreis (2010 und 2015), Deutscher Theaterpreis (2011). Privat: Von 1993 bis 2018 war Wuttke verheiratet mit der Schauspielerin Margarita Broich. Die beiden haben zwei Söhne; Wuttke zudem einen Sohn aus erster Ehe. lex

[-] Weniger anzeigen

Haben Sie eine Definition für "Glück"?

Glück ist das, was nicht zu erwarten ist, was einem in den Schoß fällt. Was man nicht verdient hat. Oder was man sich zu verdienen nicht vorstellen konnte. Glück ist die Erfüllung eines Wunsches, den man nie hatte oder kannte.

Bei den Dreharbeiten zu "Glück ist was für Weicheier" hatten Sie unerwartet Pech: Sie wurden von einem Marder gebissen. Hat es sehr weh getan?

(lacht) Ich habe tatsächlich einen Marderbiss erlitten, aber einen ganz kleinen! Er war beinahe zärtlich, muss ich sagen. Keine schlimme Verletzung.

Das Drehbuch ist eine echter Rohdiamant. Wie selten sind solche Vorlagen?

Sehr selten. Ein depressiver Bademeister - so eine Rolle bekommst nicht oft angeboten! Der Film sucht eine merkwürdige Balance zwischen melancholischen Momenten und etwas Komödienhaftem. Auch das kommt selten vor. Und noch seltener gelingt ein solches Vorhaben. Das Drehbuch war schon toll. Dass die Umsetzung dann so gut gelang, hat mit dem feinen Gespür von Regisseurin Anca Lazarescu zu tun - und mit der hervorragenden, jungen Hauptdarstellerin Ella Frey.

Ella Frey zeigt als Ihre jüngere Filmtochter Jessica eine beeindruckende Leistung. Wie hat sich die Zusammenarbeit mit ihr gestaltet?

Sie war auf eine verblüffende Art selbstverständlich. Wir haben uns kennengelernt und ein bisschen miteinander probiert. Wir hatten einen Monat vor Drehbeginn zwei Tage miteinander. Nach ganz kurzer Zeit fühlte sich das ungeheuer selbstverständlich an. Es war überhaupt nicht schwierig. Wir haben uns auf ganz natürliche Weise gefunden und verständigen können. Ich habe ihre Professionalität ungeheuer bewundert. Sie ist erst 15. Und es ist für eine so junge Frau ja auch eine große Anstrengung. Ella hatte viele und lange Drehtage. Das erfordert Disziplin. Sie hat das mit großem Charme und bewundernswert tapfer gemacht.

Jessica wird in der Schule gemobbt. Wie erging es Ihnen in der Schule? Waren Sie, wie so viele Künstler, ein Außenseiter oder haben Sie schon damals die Aufmerksamkeit auf sich gezogen?

Ich war auch eher immer so eine Art Außenseiter. Nicht in der Art, wie es in unserem Film der Fall ist. Aber ich gehörte zu einer Fraktion der Klassengemeinschaft, die sich am Rande wiedergefunden hat. Ich war nicht alleine oder isoliert wie Jessie in "Glück ist was für Weicheier", ich hatte mein Umfeld. Das ist schon ein riesiger Unterschied, wenn man noch zwei oder drei andere hat, mit denen man sich zusammentun kann.

Am Ende des Filmes versuchen Vater und Tochter, ihre Wut und Traurigkeit mit einer Küchenmaschine zu kompensieren. Haben Sie ein Geheimrezept für solche Situationen?

Nee, das habe ich nicht. Es ist schwierig, mit diesen Dingen umzugehen. Die absurde Verzweiflung, mit der sich die beiden über die Küchenmaschine hermachen, ist vielleicht der Versuch, die Gefühle nach außen zu tragen. Wenn die Maschine aufjault, muss man es nicht mehr selbst tun. Die Maschine muss für das herhalten, was man selbst nicht bewältigen kann. Es ist ein merkwürdiger Weg, sich zu befreien. Mit diesem Befreien hat diese kleine Familie große Schwierigkeiten. Vielleicht ist es ja ein adäquates Mittel.

Durch Ihren Beruf werden Sie häufig mit dem Tod konfrontiert. Bereitet Ihnen der Tod auch persönlich Sorge?

Tatsächlich begleitet mich der Tod auf eine merkwürdige Weise. Meine Mutter ist sehr früh gestorben und auch einer meiner Brüder. Ich musste mich von engen Freunden verabschieden. Der Tod ist gegenwärtig in meinem Leben und ich habe früh gelernt, damit umgehen, ihm begegnen zu müssen.

Wie würde Ihr Lieblingsszenario für den - wie es im Film heißt - "Orgasmus des Todes" aussehen?

(lacht) Ich kann das kaum ernst nehmen. Es fällt mir schwer, den "Orgasmus des Todes" als Motiv auf das Leben anzuwenden. Dazu kann ich keinen Bezug finden.

Stefan sagt, dass ihm das Internet nicht mehr in Haus kommt. Haben Sie ein ähnlich angespanntes Verhältnis zu den neuen Medien?

Absolut nicht. In unserem Haushalt gehören diese Dinge zum normalen Alltag dazu. Ich habe drei, mittlerweile erwachsene Söhne. Da ist es ganz selbstverständlich, auf diese Weise zu kommunizieren.

Verletzen Smartphones heute den bislang geschützten Raum des Theaters?

In Theatern wird ja meist darauf hingewiesen, auf Smartphones zu verzichten. Manchmal sieht man trotzdem, dass Leute Fotos machen oder kleine Clips drehen. Das hält sich aber eigentlich in Grenzen. Ich kann nicht sagen, dass mich das wahnsinnig belästigt. Und wenn im Theater ein Telefon klingelt, bin ich zuweilen sogar ganz dankbar über den Einbruch einer anderen Wirklichkeit. Solche Störungen lassen sich ja auch in Spiel verwandeln.