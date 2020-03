Mandy, vor acht Jahren warst Du mit Peter Maffay zu Gast in der Redaktion der Rhein-Neckar-Zeitung. Erinnerst Du Dich noch daran?

Mandy Capristo: Aber ja, auf jeden Fall. Das war ein wunderbarer Nachmittag damals – genau so, wie ich die Zusammenarbeit mit Peter Maffay insgesamt nach wie vor als wundervoll empfinde. Am meisten erinnere ich mich dabei daran, dass wir einfach unglaublich viel Spaß hatten – womit ich am Anfang gar nicht gerechnet hätte. Ich wusste zwar bereits vorher, dass Peter ein unheimlich professionell arbeitender Künstler ist. Aber wie viel Humor er tatsächlich hat, fand ich dann erst heraus, und bis heute bin ich begeistert davon. Erinnere Dich doch mal daran, wie wir immer wieder zusammen lachten damals beim Besuch bei Euch in der RNZ! Es war wirklich eine tolle Zeit – Peter ist einfach ein cooler Typ.

Bist Du eigentlich nach wie vor in Bürstadt zu Hause?

Na ja, tatsächlich ist es so, dass ich so viel unterwegs bin, dass ich in keiner Stadt wirklich sagen kann, ich wohne da. Gerade bin ich viel in Köln, wo ich mein neues Album aufnehme.

Fühlst Du Dich denn noch als Bürstädterin und als ein Kind der Metropolregion Rhein-Neckar?

Aber ja! Das ist meine Heimat und wird es immer bleiben. Dieses gute Gefühl, wenn ich daran denke, und die Wertschätzung, die mir hier entgegengebracht wird – das wird niemals vergehen. Meine Freunde lachen ja manchmal drüber, aber es ist wirklich so: Für mich ist Bürstadt das, was für andere L.A. ist. Wenn ich da bin, ist es einfach toll, morgens zum Bäcker zu laufen und mit den Leuten zu reden, ganz normal wie eh und je. Es tut gut, in Bürstadt und bei meiner Familie diesen Zufluchtsort zu haben. Nicht zuletzt verliere ich dadurch auch nicht die Bodenhaftung.

Jetzt ist die bodenständige Bürstädterin Mandy Capristo zum Stargast bei "Disney in Concert" geworden. Wie ist das zustande gekommen?

Das Schöne ist, dass ich mit Disney schon seit acht Jahren zusammenarbeite, in ganz verschiedenen Projekten. Das hat bereits 2012 bei meiner ersten Solo-Platte begonnen, da lag der Fokus auf Synchronisation und der Filmmusik. 2018 habe ich dann bei der "Aladdin"-Produktion mitgewirkt; das war eine ganz eigene und wichtige Erfahrung. Als ich jetzt gefragt wurde, ob ich bei "Dreams come true" mitmachen würde, musste ich nicht lange überlegen.

Warst Du in Disneys Traumwelten auch bereits als Kind unterwegs?

Aber ja, absolut. Disney hat nun mal diese Magie, nicht nur, aber besonders natürlich für Kinder. Das habe ich schon als kleines Mädchen in Bürstadt so empfunden. Und heute auch beruflich eintauchen zu dürfen in diese Magie, das ist einfach herrlich! Das macht Disney aus, für Groß und Klein, das wird man in der Show spüren.

Aber ist nicht die Musik von "Disney in Concert" anders als das, was Mandy Capristo sonst macht?

Ja und nein. Ich bin aufgewachsen mit Musik von Künstlerinnen wie Whitney Houston, die nach wie vor für mich die Größte ist. Ich saß damals oben im Kinderzimmer, habe immer ihre Songs mitgesungen und dachte, ich selbst bin Whitney. Auf diese Art und Weise habe ich meine Stimme und mein ganzes musikalisches Sein bereits damals durchtrainiert, ohne mir dessen überhaupt bewusst zu sein. Das hat mir in meiner Karriere sehr geholfen, da ich stets frei war in der Form, wie ich meine Stimme benutzen kann. Insofern ist es kein Problem für mich, bei "Disney in Concert" einzusteigen. Die Songs, die dort gesungen werden, haben eine unglaubliche musikalische Breite – und gerade das macht ja auch ihren Reiz aus. Jedoch muss hierfür intensiv trainiert werden. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren!

Wie sieht das denn bei Deiner eigenen Musik aus? Es hat ja lange nichts Neues mehr von Dir gegeben. Hast Du etwas in der Pipeline?

Ich habe in einem sehr jungen Alter ein Album nach dem anderen veröffentlicht, ohne all das, den Druck und die Arbeit zu realisieren. Für mich war dann eine Pause notwendig. Ich habe eventuell früher zu viel gemacht, deshalb war es wichtig für mich, nach meinem ersten Solo-Album erst mal durchzuatmen, nicht nur, aber auch musikalisch. Das Musikerleben ist zwar ein ganz tolles Leben; aber das Ganze ist halt immer eine Reise, manchmal mit unbekanntem Ziel. Jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, an dem ich weiß, dass ich nicht mehr alles machen möchte – und auch mal ein Angebot ablehne. Und ich bin fast fertig mit meinem neuen Album, wenn es nach mir ginge, könnte es morgen früh erscheinen, aber es braucht halt noch ein bisschen Feinschliff.

Jetzt stehst Du ja erst mal am 26. März mit "Disney in Concert" vor heimischem Publikum in der SAP Arena. Was ist das für ein Gefühl?

Für mich wird sich das fast ein bisschen anfühlen, als sänge ich zu Hause im Wohnzimmer. Das war auch schon bei den letzten Tourneen so, als ich in Mannheim auftrat. Das ist immer eine sehr familiäre, eine schöne und warme Atmosphäre – selbst in der riesigen Arena. Ich freue mich allerdings auch sehr auf meine Auftritte in den anderen Städten. Da sind einige dabei, in denen ich noch nie auf der Bühne gestanden habe – und das ist nach wie vor richtig aufregend.

