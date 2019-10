Mit "Weltenbrand" haben Sie ein Album mit der Bayerischen Philharmonie aufgenommen. Wie fühlt es sich an, in Orchesterklängen zu baden?

Konstanin Wecker: Endlich höre ich die Lieder genauso, wie ich sie beim Komponieren gehört habe. Zum Teil schon vor 45 Jahren. Diese jungen Musiker spielen ohne Orchesterattitüde. Es ist fast so, als spielte ich mit einer Band aus Hornisten, Geigern und Schlagwerkern. Die Lieder, die sich für dieses Programm eignen, waren alle im Orff’schen Sinne gedacht. Ich bin schon Anfang der 1980er Jahre mit einem Kammerorchester unterwegs gewesen. Damals war der Punk gerade aufgekommen, und das Publikum ist nicht wegen, sondern trotz meiner Musik zu mir gekommen.

Welche Rolle spielt die klassische Musik in Ihrem Leben?

Ich komme ursprünglich aus der klassischen Musik, mein Vater war Opernsänger. Bis zu meinem Stimmbruch habe ich mit ihm italienische Opern gesungen. Ich war eine tolle Traviata! Erst als ich mit 20 Jahren die Musik von Janis Joplin kennenlernte, habe ich gemerkt, dass es noch etwas anderes gibt. Wie im klassischen Liedgut vertone ich meine Texte immer. Wenn ich spiele, höre ich eher eine Instrumentierung als nur das Klavier.

Anfang der 1980er Jahre lernten Sie in München den großen deutschen Komponisten und Humanisten Carl Orff ("Carmina Burana") kennen. Wie haben Sie sich mit ihm verstanden?

In dem Zimmer, in dem ich gerade sitze, hängen an der Wand zwei Fotos von Carl Orff und mir. Ich habe ihn verehrt und wollte gern von ihm unterrichtet werden, aber er war dafür schon zu alt. Ein Freund hat den Kontakt zu ihm hergestellt. Carl Orff stand sehr auf meine Lieder und Gedichte. Wir haben uns oft getroffen und ich habe ihn sogar zur Premiere seines letzten Stücks in die Oper begleiten dürfen.

Orff war unpolitisch, aber er nahm zwei Kompositionsaufträge der Nationalsozialisten an und arrangierte sich mit ihnen, um ungehindert seinen künstlerischen Weg gehen zu können. Gleichzeitig war er mit Mitgliedern der Widerstandsgruppe Die Weiße Rose befreundet. Können Sie solch ein Verhalten nachvollziehen?

Ich kann es nachvollziehen, aber ich würde wahrscheinlich anders handeln. Ich hatte so viel Glück in meinem Leben. Mein Vater war Antifaschist und meine Mutter ist bei allen Friedensdemonstrationen dabei gewesen. Ich habe 1968 nicht gegen, sondern mit meinen Eltern demonstriert. Wie anders sieht es bei jemand aus, der faschistoide Eltern hat. Ich verurteile Taten, aber nie den Menschen. Gegen Taten müssen wir uns wehren. Ich durfte 72 Jahre in einem Land ohne Krieg leben. Das ist ziemlich einmalig in der Weltgeschichte. Deswegen habe ich die Verantwortung, weiterhin etwas für den Frieden zu tun. "Weltenbrand" ist zum Beispiel ein politisches Programm.

Gab es bei Ihnen in den vergangenen 45 Jahren einen Punkt, an dem Sie das Gefühl hatten, dass unsere Gesellschaft den Rassismus mehr oder weniger überwunden hat?

Das, was seit ungefähr drei Jahren passiert, hätte ich mir an keinem Punkt meines Lebens vorstellen können. Wir laufen weltweit Gefahr, faschistische Regierungen zu haben. Es lohnt sich, Theodor W. Adornos Vortrag von 1967 noch einmal zu lesen, als die NPD aufkam. Er sagte, die Menschen seien verunsichert. Anstatt den eigentlichen Grund dieser Verunsicherung anzugehen - nämlich den Kapitalismus -, suchen sie sich Schwächere aus, um an ihnen ihre Wut auszulassen. Das trifft auf die heutigen populistischen Parteien hundertprozentig zu. Sie sind nicht die Parteien des kleinen Mannes, sondern des Kapitals. Darüber müssen wir aufklären.

Sind Sie als kritischer Künstler häufig Ziel von rechtsextremistischen Hassattacken im Netz?

Natürlich. Das hat sich in letzter Zeit gesteigert und ich versuche, damit umzugehen. Vor zwei Jahren hat es mich noch fast fertig gemacht, bis ich gemerkt habe, dass eine bestimme Systematik dahinter steckt. Ich schreibe auf Facebook und in dem Magazin https://hinter-den-schlagzeilen.de. Aber nur über politische Sachen. Oder ich weise auf ein Konzert von mir hin. In den ersten drei Stunden kommen immer Kommentare von Menschen, die denken. Und dann folgen die Hasskommentare, die fast immer gleich klingen.

Wie wirkt sich Online-Hass auf Ihre künstlerische Arbeit aus?

Nicht die einzelnen Kommentare, aber die Situation wirkt sich aus. In meinem "Weltenbrand"-Konzertprogramm lese ich ganz bewusst Gedichte von verbrannten Dichtern wie Erich Mühsam und Bertolt Brecht. Der Titel "Weltenbrand" erinnert an die Zeit zwischen dem 1. und 2. Weltkrieg. Von 1920 bis 1930 war eine Blütezeit der Genies. Frauen hatten viele Möglichkeiten, Kunst auszuüben. Zum ersten Mal gab es in Deutschland das Frauenwahlrecht. Wir müssen daran erinnern, wie es 1933 zur Zerstörung der freien Gesellschaft durch einen grauenvollen Tyrannen kommen konnte. Meine große Hoffnung ist, dass sich Geschichte nie wirklich wiederholt. Aber wir müssen aufpassen.

Glauben Sie - wie der Anarchist Erich Mühsam vor 100 Jahren -, dass die Weltrevolution eines Tages siegen wird, insofern dass der Kapitalismus beseitigt wird und die Menschen selbst über ihr Schicksal bestimmen können?

Ich bin wie Erich Mühsam und Gustav Landauer ein pazifistischer Anarcho. Die Menschheit kann nur überleben, wenn es irgendwann eine herrschaftsfreie Gesellschaft gibt. Das, was die Menschheit in den letzten 5000 Jahren sich selbst und der Erde angetan hat, hat nur Krieg und Zerstörung gebracht. Es muss etwas anderes passieren, und das kann nur eine herrschaftsfreie Welt sein.

