Von Peter Wiest

Er hat unzählige Kinderlieder geschrieben, aber die „Weihnachtsbäckerei“ ist eines seiner bekanntesten. Im letzten Jahr wurde sie zum Titelsong für ein gleichnamiges Familienmusical mit zahlreichen anderen Liedern aus der Feder von Rolf Zuckowski, das jetzt auf Tour geht: Mit einer zu Herzen gehenden Story um drei Geschwister und deren Hund.

Herr Zuckowski, Sie haben nach der Premiere des „Weihnachtsbäckerei“-Musicals im letzten Jahr gesagt, das Ganze sei „einfach wunderbar und nicht mehr zu toppen“. Was macht es denn so wunderbar?

Rolf Zuckowski: Da ist zunächst mal diese unerwartete Handlung. Wenn man das Lied von der Weihnachtsbäckerei kennt, hat man ja bestimmte Bilder im Kopf. Martin Lingnau und Hannah Kohl haben sich da eine Handlung ausgedacht, die wirklich völlig überraschend ist. Daraus wird dann eine lustige, aber auch romantische Geschichte, bei der erwachsene Schauspieler Kinder spielen, was an und für sich schon eine Überraschung ist. Diese singen, spielen und tanzen dann mit kindlicher Spielfreude, und es entsteht eine angenehme Balance zwischen der Fröhlichkeit, die man ja auch erwartet, und andererseits auch der vorweihnachtlichen Besinnlichkeit mit adventlichen Liedern. Das alles ist wirklich hervorragend gelungen.

Wie weit waren Sie als Komponist eingebunden in das Musical? Hatten sie ein Mitspracherecht bei der Konzeption und der Auswahl der Lieder?

Die Lieder sind bis auf zwei volkstümliche alle von mir. Als deren Komponist musste ich natürlich erst mal zustimmen, dass man daraus überhaupt ein Musical macht. Da mich das Drehbuch sehr überzeugt hat, habe ich sofort Ja dazu gesagt. Martin Lingnau hat mir dann Beispiele seiner Arrangements vorgespielt, und die gingen auf Anhieb so zu Herzen, dass ich ihm freie Hand ließ. Er hat mich trotzdem in einige Entscheidungen mit einbezogen – und wir waren uns immer sehr schnell einig. Da waren wir dann zwei sehr kreative Partner.

Nach dem Erfolg an der festen Spielstätte im Tivoli in Hamburg geht das Musical jetzt auf Tour. Wird das genau so gut funktionieren?

Ich bin da sehr optimistisch. Natürlich ist es ein Unterschied, ob man länger in einer großen Wohnstube spielt wie dem Tivoli oder in den unterschiedlichen Hallen. Was die Sache letztlich trotzdem tragen wird, ist die Kraft der Handlung dieses Musicals. Ich bin sicher, dass bei jedem Auftritt sehr schnell von den Kindern und auch den Eltern im Publikum bei vielen Liedern mitgesungen werden wird. Dann entsteht wieder dieses Wir-Gefühl, das für diese Aufführung vom ersten Augenblick an so typisch war. Das wird auch in den großen Hallen gelingen.

Sie haben sich über Jahrzehnte hinweg mit Kinderliedern befasst. Was macht nach ihrer Erfahrung ein gutes Kinderlied aus?

Die Lieder, die ich als Kind immer gern gesungen habe, waren vor allen Dingen melodiestark. Ich habe beispielsweise gerne „Der Mai, der Mai, der lustige Mai“ von Hoffmann von Fallersleben gesungen, aber auch zur Bescherung mit meiner Familie „Ihr Kinderlein kommet“. Wenn eine Textbotschaft Hand in Hand geht mit einer ganz starken Melodie, die man einfach so mitsingen kann, ohne ein Instrument zu brauchen, dann hat man bereits zwei ganz wesentliche Punkte für ein gutes Kinderlied. Einen Text, der leicht auf den Lippen liegt und vielleicht auch aus dem Herzen springt, und eine tragende Melodie, die einfach nachgesungen werden kann – das sind die wesentlichen Bausteine eines guten Kinderliedes. Wer Kinderlieder schreibt, muss dabei wohl auch kindlich genug sein. Er muss erwachsenes Talent haben, um ein Lied schreiben zu können, das dann eine kindliche Kraft hat und das Gefühl vermittelt, dass man auch als Erwachsener in diesem Lied tatsächlich wieder zum Kind werden kann.

Achten Sie bewusst auf diese Dinge, wenn Sie Kinderlieder schreiben?

Ich denke, das tue ich eher intuitiv. Ich komme ursprünglich ja aus der Beat-Musik, habe als junger Mann Lieder der Beatles oder der Hollies und ähnlicher Bands gehört – und die sind ja alle auch singbar. Etwas davon ist, wie ich denke, auch in meinen Kinderliedern zu finden. Viele davon sind rhythmisch, vielleicht sogar ein bisschen rockig; andere wieder einfach nur verträumt – und das alles zusammen macht es dann aus.

Können Kinderlieder auch zu Erwachsenen-Liedern werden?

Ich glaube schon. Einige Lieder kann man gar nicht in eine bestimmte Rubrik einordnen. Erwachsene finden in Kinderliedern oft etwas, was Kinder gar nicht darin erahnen. So kann es sein, dass Erwachsene darin den Moment der gemeinsamen Geborgenheit spüren, die ja nicht ewig so bleiben wird – was Kinder sicher auf ihre Art anders spüren. Kindlichkeit an sich ist für mich ein großer Wert. Sie hat ja auch viel zu tun mit Verzaubern, mit Träume wagen und spontan und grad raus sein zu können – und ich denke, auch das kommt rüber in meinen Liedern.

Was wäre denn dann ein schlechtes Kinderlied?

Das wäre ein Lied, bei dem Kinder nicht auf die Idee kommen mitzusingen. Auch Kinderlieder, die offensichtlich in erster Linie erziehen wollen, halte ich für fragwürdig – weil sie Kinder nicht mit der gleichen Freude singen wie andere. Ich denke, Kinderlieder sollten den erhobenen Zeigefinger tunlichst vermeiden, wenn man erreichen will, dass Kinder die Botschaft darin auch wirklich als ihre eigene erkennen und nicht als etwas, was ihnen von außen auferlegt wird.

