Von Olaf Neumann

Er ist ein urbayerischer Popstar mit Fans auf der ganzen Welt: Stefan Dettl aus dem Chiemgau. Nach dem 39-jährigen Sänger und Trompeter ist sogar ein Weizenbier benannt worden. Bei seiner Gruppe LaBrassBanda gesellen sich Ska, Reggae, Cumbia oder Afrika zur Polka. Mit dieser wilden Sound-Mixtur bringen sie jeden Saal zum Tanzen. Auf ihrem fünften Studioalbum "Danzn" hört man Elemente aus Portugal, Frankreich und dem Balkan genauso wie aus Tasmanien und Thailand. Olaf Neumann sprach mit Stefan Dettl.

Ihr Album heißt schlicht "Danzn". Zu Ihrer Musik wird fast überall auf der Welt getanzt. In welchen Regionen der Welt wird am enthusiastischsten geschwoft?

Letztes Jahr waren wir in Australien in einem Surferparadies. Dort hat es sintflutartig geregnet, weshalb unser Konzert fast ausgefallen wäre. Es waren nur fünf Personen da. Aber die haben den Club wirklich komplett zerlegt. Außerhalb von Deutschland werden wir als Tanzband wahrgenommen. Den Leuten ist es egal, woher wir kommen und wieso wir auf Bayrisch singen, sie bewegen sich einfach zu der Tuba. Das ist für uns das größte Kompliment. In Adelaide wurden wir gefragt, aus welchem Teil Australiens wir kommen, weil unser Dialekt so skurril sei.

Beim "Disco Bauer" wird nicht nur getanzt, sondern gleich noch das Thema Umweltschutz verhandelt. Welche Rolle spielt der in Ihrem Leben?

Ich werde immer aufmerksamer, welche Sachen ich kaufe und wie ich mit der Natur umgehe. Man sollte sie auch mal in Ruhe lassen. Die Natur managt das schon, wir sind ja nur ihr Gast. Dieses Gefühl wird in mir immer stärker. Auch in der Band ist das ein Riesenthema.

Brauchen Sie elektrische Verstärkung, wenn Sie in einem Bierzelt auftreten?

Bei bis zu 100 Personen auf einer Alm oder in einem Club können wir quasi so spielen. Da braucht man eigentlich nur für die Stimme Verstärkung. Bei mehr Leuten brauchst du schon eine gescheite Anlage, sonst fallen die Trompeter nach fünf Minuten um. In Bierzelten spielen wir meist vor 1200 bis 3000 Personen.

Werden Sie nach der Corona-Krise wieder in Bierzelten spielen?

Genau. Wir haben das sechs oder sieben Jahre lang gemacht. Das ist total spannend, weil man dabei in jede kleine Ortschaft in Bayern kommt. Die hat manchmal nur 50 Einwohner, aber ein Bierzelt für 2000 Mann. Die Konzerte dort sind immer saucool. Allein in Bayern hatten wir bereits über 600 Auftritte. Es gibt aber immer noch Ortschaften, in denen ich noch nicht war.

War es Ihr erklärtes Ziel, die Blasmusik von identitätsstiftendem Lokalkitsch zu einer überregional konsumierbaren Partysause zu machen?

Wir haben die Blasmusik und das ganze Drumherum nie als Kitsch empfunden. Wenn du auf dem Land groß wirst, darfst du mit 12, 13 Jahren bei der Blasmusik mitmachen, vorausgesetzt, du übst fleißig. Sie ist für dich ein Tor zur großen Welt. Wir sind dann immer nach Südtirol gefahren. Und mit 15, 16 lernst du andere Mädels kennen, die auch Blasmusik spielen. Sie ist für das Sozialgefüge in Bayern auf dem Lande super wichtig – und auch saucool. Es ist gar nicht so wichtig, wie gut man spielt, sondern es geht eher um den Zusammenhalt. Im Idealfall sitzt an der zweiten Trompete ein Junge, der ganz schön schlecht in der Schule ist, und die dritte Trompete spielt der Bürgermeister.

Wie ist es, Ihre Musik bei der größten Plattenfirma der Welt zu veröffentlichen?

Super interessant und spannend. Den A&Rs und Musikmanagern mussten wir erst mal erklären, was wir da machen. Sie haben uns gesagt, sie wüssten nicht genau, was wir da machen und warum, aber wir seien einfach Macher. Perfekt!

In dem Lied "Türkisch" hört man Einflüsse vom Balkan, aus Frankreich und dem Vorderen Orient. Welche Erfahrungen haben Sie mit LaBrassBanda zum Beispiel in der Türkei gemacht?

Ehrlich gesagt waren wir da noch gar nicht. Die Türkei würde mich persönlich total interessieren wegen der verschiedenen Religionen und Kulturen. Wir waren aber bereits in Kambodscha, Vietnam, Sibirien und Simbabwe. In Kambodscha gibt es kein Nachtleben wie bei uns. Konzerte werden immer von Firmen oder Brauereien organisiert. Es war total spannend, die Menschen dort kennenzulernen. Vor allem, weil die eine krasse Geschichte haben, die gerade aufgearbeitet wird. In Harare hat uns die deutsche Botschaft gewarnt: Wir sollten jeglichen Körperkontakt vermeiden, weil die Cholera umging. Aber beim Konzert sind dann 600 Kinder über uns drüber gefallen. Ein total prägendes Erlebnis. Durch solche Reisen sind meine Klischeeängste immer mehr verschwunden.

Können Sie Traktor fahren?

Ja, ich besitze einen alten Traktor Baujahr 1964. Der fährt immer noch, ich mache damit aber nur ganz leichte Sachen wie kleine Bäume ziehen.

Schon mal mit dem Traktor zum Konzert gefahren?

Das kann schon passieren. Wenn das wirklich in der Nachbarortschaft ist, fahren wir aber mit dem Rad hin und übernachten dort. Wir haben eine bandinterne Regel: Egal, wo wir ein Konzert spielen – wir übernachten dort immer. Wenn es dann nämlich lustig ist, muss niemand nach dem Konzert noch heimfahren. Das ist immer schön.

Welches ist Ihre Kreativdroge – Kaffee oder Bier?

Diese Kombination ist perfekt. Wenn ich in der Früh schon Bier trinke, dann kann ich mich wieder hinlegen und das war’s. Wenn ich Kaffee trinke, dann bin ich kreativ. Und abends zum Entspannen ein Bier. Perfekt.

Waren Sie schon mal in einem Land unterwegs, wo gar kein Bier gebraut wird?

Haben wir auch schon gemacht. Vor drei Jahren waren wir in der Wüste in Dubai. Dort hatte man wegen der Hitze überhaupt keine Lust auf Bier.

Info: "Danzn” gibt es ab 24. Juli. Live im Biergarten am 28. Juli, 12 Uhr, in Rothenburg o.T. (Rödertor) und am 29. Juli, 12 Uhr, Würzburg (Postkutscherl).