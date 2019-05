"Meisenhorst" ist das kollektive Oberstübchen der Nation. Was haben Sie als gebürtiger Niederländer über die Psyche der Deutschen herausgefunden?

Philip Simon: Die Psyche der Deutschen unterscheidet sich gar nicht so sehr von der Psyche der Menschen in anderen Ländern, weil wir alle den selben Dingen ausgesetzt sind.

Warum haben Sie dann die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen?

Weil ich in Deutschland lebe und mich in diesem Land sehr wohl fühle. Dazu gehört, dass man auch die Staatsbürgerschaft annimmt. Über diesen Schritt habe ich mir ehrlich gesagt gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ich finde es schön, beide Staatsbürgerschaften zu haben. Je nach dem, wie es bei einer Weltmeisterschaft läuft, kann ich mich hin und her entscheiden.

Sie haben alle 146 Artikel des deutschen Grundgesetzes eingelesen. Wie haben Sie sich auf diese große Aufgabe eingestimmt?

Ich habe zu Hause an meinem Schreibtisch gesessen, umringt von Tontechnikern und Mikrofonen, und das komplette Grundgesetz eingelesen. Zuvor hatte ich es im Rahmen der Recherche etappenweise gelesen und dann zu meinem Label WortArt gesagt, dass wir das Grundgesetz als Hörbuch dringend brauchen.

Wie war die Reaktion Ihres Labels?

Nachdem sich bei ihnen der erste Schock gelegt hatte, sagten sie zu mir: "Wir machen das!" Innerhalb von zwei Tagen habe ich den kompletten Text eingelesen und parallel dazu meine eigenen Gedanken formuliert. Vielleicht führt das ja dazu, dass der eine oder andere sich mit dem Grundgesetz noch einmal auseinandersetzt. Eigentlich steckt darin ein Haufen gutes Zeug. Die ziemlich emotionalen Grundrechte geben einem ein Gespür dafür, was wir hier in diesem Land ursprünglich wollten und inwieweit wir sie wirklich anwenden. Viele politische Fragen würden sich abkürzen lassen, wenn man einmal gemeinsam ins Grundgesetz gucken würde. Wenn in der CDU beispielsweise ganz aufgeregt darüber diskutiert wird, ob ein Muslim Bundeskanzler werden darf, zeigt ein Blick ins Grundgesetz, dass das überhaupt kein Problem ist.

Wie steht es um unsere Demokratie? Ist es möglich, sie auszuhebeln?

Im Grundgesetz ist festgelegt, welche Schutzmechanismen der Staat aufgebaut hat, damit unsere Demokratie nicht so leicht ausgehebelt werden kann. Es ist ein brillantes System, das einem Sicherheit gibt. Ganz lustig wird es hinten im Bereich der Finanzierung, wo sich der Bürokrat vollends ausgetobt hat. In Artikel 115 Absatz 2 sind unter der Überschrift "Grenzen der Kreditaufnahme" absurde Sätze dabei. Die schafft man nicht unter drei Flaschen Veterano. Das hat fast dadaistische Qualitäten.

Das deutsche Grundgesetz hat aus Ihrer Sicht auch etwas Unterhaltsames?

Absolut! Es ist nicht ganz so spannend wie die Bibel, weil die Familienstreitigkeiten fehlen. Aber die Sprache des Grundgesetzes hat literarischen Wert. Artikel 5 regelt die Freiheit von Meinung, Kunst und Wissenschaft sehr klar. Wenn ein Handballspieler wie Stefan Kretzschmar sich beschwert, er dürfe nicht mehr sagen, was er denkt, weil er dadurch einen Sponsorenvertrag verlieren könnte, muss man ihm antworten: Man darf auf jeden Fall sagen, was man denkt, aber es muss nicht ohne Konsequenzen bleiben. Ich glaube, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland sehr tief verankert ist. An der Sprache der AfD kann man immer wieder feststellen, wie weit man sie ausdehnen kann, aber auch Beatrix von Storch und Alexander Gauland haben ein Grundrecht auf Meinungsfreiheit. Das muss man aushalten. Die Frage ist eher, wie man verhindern kann, dass Meinungsfreiheit missbraucht wird.

Die Angriffe von rechts auf die Kunstfreiheit nehmen seit Jahren zu. Rechte klagen gegen Theaterstücke, stören Inszenierungen und fordern Subventionskürzungen. Muss man auch das aushalten?

Meine Programme sind immer provokant. Ich habe grundsätzlich kein Problem damit, wenn jemand in der Show seinen Unmut äußert oder geht. Ich zwinge niemanden, mir zuzuhören. Wenn ich aber feststelle, dass Menschen nur gekommen sind, um die Veranstaltung zu stören oder zu behindern, muss man denen sagen, dass sie gehen sollen. Meinungsfreiheit bedeutet ja nicht, sich überall hinzustellen und loszuplärren.

Ist das deutsche Grundgesetz alles in allem noch zeitgemäß?

Das Grundgesetz ist durch die ständigen Aktualisierungen und Ergänzungen seitens des Staates grundsätzlich sehr aktuell. Die grundlegenden Dinge gelten für uns immer noch. Man muss eher aufpassen, dass man nicht anfängt, das Grundgesetz im Bereich der Finanzierung so auszudehnen, dass der Wegweiser und die Grundstruktur für eine Demokratie nicht verwässert werden.

Haben Sie beim Einlesen des Hörbuchs wirklich alle 146 Artikel mit persönlichen Anmerkungen versehen?

Nach diesen zwölf Stunden war ich psychisch relativ fertig, aber es gab auch Artikel, die ich einfach nur vorgelesen habe, weil es nichts zu kommentieren gab. Aber an Artikel 115 Absatz 2 über die Aufnahme von Krediten kann man schon hängen bleiben. Ich empfehle ihn immer bei Einschlafstörungen.

Planen Sie eine Marathonlesung des gesamten Grundgesetztextes?

Ich habe darüber nachgedacht, aber ich glaube, das kann man niemandem zumuten. Allein das Hörbuch dauert 340 Minuten. Ich fände es eher spannend, wenn ein Theater diese Lesung in irgendeiner Form inszenieren würde. Wenn ich es lediglich lesen würde, würden die Zuschauer irgendwann mit dem Kopf in den Vordermann kippen.

Info: Philip Simon kommt am Sonntag, 16. Juni, 19 Uhr, zum "Zungenschlag" in den Marguerre-Saal des Heidelberger Theaters. Karten für 25,20 Euro bei RNZ-Ticketservice.