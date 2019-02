New York. Jennifer Lopez spielt in der romantischen Komödie "Manhattan Queen" eine Supermarkt-Mitarbeiterin jenseits der 40, die ihres Alters wegen nicht zur Filialleiterin aufsteigen kann. Die Lösung der ambitionierten Frau: Sie frisiert ihren Lebenslauf. Sie bekommt den Job und lebt ab dann in der permanenten Angst, dass ihr Schwindel auffliegt.

Zudem hält die Geschichte - in der auch Leah Remini ("King Of Queens") mitspielt - eine unerwartete Wendung parat, die hier aber nicht verraten werden kann. Im Gespräch mit Julia Manfredi spricht die Schauspielerin und Sängerin über das Geheimnis ihres eigenen Erfolgs und darüber, was es für sie bedeutet, das Idol von Millionen Latinofrauen zu sein.

Jennifer, Sie und Leah Remini spielen nicht nur in "Manhattan Queen" beste Freundinnen, Sie sind auch im echten Leben befreundet. Wie kommt es, dass Sie sich so gut verstehen?

Ich weiß es nicht. Sie war mit meinem Ex-Mann [Musiker Mark Anthony, Anm. d.Red.] befreundet. Ich schätze, ich habe sie ihm gestohlen (lacht). Nein, wir verstehen uns einfach gut.

Was muss geschehen, damit Sie sich mit jemandem befreunden?

Keine Ahnung. So etwas passiert einfach. Mit Leah war es auch sehr einfach, zusammenzuarbeiten. Wir beide haben viel von uns in den Film gesteckt.

Sie sind für viele Latinofrauen eine Inspirationsquelle. Was bedeutet Ihnen das?

Das ist mir sehr wichtig. Ich möchte den Menschen vermitteln, dass nicht nur ein Weg zum Erfolg führt. Ich habe in meinem Leben nicht viel Bildung genossen. Ich wuchs in der Bronx auf und ging nicht aufs College. Ich hatte keine Anknüpfungspunkte in der Unterhaltungsbranche, kannte hier niemanden. Aber auch unter solchen Bedingungen kann man es ganz nach oben schaffen. Ich bin dafür der lebende Beweis.

Hintergrund Name: Jennifer Lynn Lopez ("J.Lo" genannt) Geboren am 24. Juli 1969 in New York. Familie: J.Los Eltern waren vor ihrer Geburt von Puerto Rico in die Bronx gezogen. Sie wuchs mit zwei Schwestern im Viertel Parkchester auf. Ausbildung: Katholische Mädchenschule bis 18, dann Baruch College, das sie nach zwei [+] Lesen Sie mehr Name: Jennifer Lynn Lopez ("J.Lo" genannt) Geboren am 24. Juli 1969 in New York. Familie: J.Los Eltern waren vor ihrer Geburt von Puerto Rico in die Bronx gezogen. Sie wuchs mit zwei Schwestern im Viertel Parkchester auf. Ausbildung: Katholische Mädchenschule bis 18, dann Baruch College, das sie nach zwei Semestern verließ. Job als Rechtsanwaltsgehilfin und Tanz-Ausbildung. Jobs als Tanzlehrerin und professionelle Tänzerin in diversen New Yorker Nachtclubs. Karriere: Sie gehört mit 80 Millionen verkauften Singles und Alben zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Gegenwart. Hits: If You Had My Love, Love Don’t Cost a Thing oder Get Right. Schönheit: 2011 wurde sie vom People Magazine zur schönsten Frau der Welt gekürt. Seit 2013 gibt es sogar eine J.Lo-Barbie-Puppe. Schauspiel: J.Lo hat seit 1986 in über 30 Film-Produktionen mitgespielt. Die erfolgreichsten: The Cell (2000), Manhattan Love Story (2002), Bordertown (2006). Geschäftsfrau: Lopez hat eine eigene Modelinie JLO, ist im Parfümmarkt aktiv ("Glow") und hat im kalifornischen Pasadena ein kubanisches Restaurant "Madre’s". Familie: Lopez war drei Mal verheiratet. Mit einem Kellner, einem Tänzer und zuletzt mit Musiker Marc Anthony (2004-2014). Sie ist Stiefmutter zweier Söhne aus Anthonys früheren Beziehungen. Am 22. Februar 2008 brachte sie Zwillinge zur Welt. lex

Wie ist Ihnen das gelungen?

Ein bisschen Talent gehört sicher dazu. Doch man muss auch wirklich sehr hart arbeiten. Das Geheimnis zu meinem Erfolg ist, dass ich härter gearbeitet habe als alle anderen. Und daran wird sich nichts ändern.

Außerdem müssen Sie einen sechsten Sinn für die Interessen der Menschen haben.

Ja, das gehört zu den Talenten, von denen ich gesprochen habe.

Haben Sie jemals gelogen, um einen Job zu bekommen - so wie Ihre Figur Maya es in "Manhattan Queen" tut?

Ich bin mir ziemlich sich, dass das schon mal das eine oder andere Mal vorkam. Ich kann mich nicht an bestimmte Lügen erinnern, getan habe ich es aber sicher schon mal.

Sind Sie gut im Lernen?

Ich denke schon. Ich war keine schlechte Schülerin, hatte jedoch keine Gelegenheit, ins College zu gehen. Ich hatte andere Träume. Ich träumte nicht davon, nach Harvard zu gehen. Ich wusste, dass ich Künstlerin werden will. Alle Menschen, die heute mit mir zusammenarbeiten, haben irgendwelche großen Unis besucht.

Möchten Sie, dass Ihre Kinder studieren?

Ja, das möchte ich. Zugleich bin ich aufgeschlossen gegenüber dem, was sie sich wünschen. Trotzdem bin ich froh, dass ich sie an jede Uni schicken könnte.

Wie schaffen Sie es, Ihre Kinder bodenständig zu halten?

Ich glaube nicht, dass man Kindern Straßenschläue beibringen kann. Dazu müssten sie selbst auf die Straße. Weil das nun mal nicht der Fall ist, wollen sie, dass ich ihnen beibringe, was ich auf der Straße gelernt habe. Das geht aber nicht.

Was fasziniert Sie am meisten an der Kindererziehung?

Es ist großartig zu sehen, wie sie gänzlich anders auf bestimmte Sachen reagieren, als ich es getan hätte. Sie leben in ganz anderen Umständen. Sie sind in ihrer Denkweise viel fortgeschrittener, als ich es in ihrem Alter war. Das ist sehr aufregend. Ich kann meiner Tochter zwar keine Straßenschläue vermitteln. Aber ich kann ihr Werte beibringen, damit sie nicht die gleichen Fehler macht wie ich, als ich jünger war.

Wie schaffen Sie es, so fit auszusehen?

Dafür arbeite ich sehr hart. Darum kommt man nicht herum. Man kann nicht mogeln, sondern man muss sich der Arbeit stellen. Heute knie ich mich aber nicht mehr so rein wie noch in meinen Zwanzigern. Damals war ich um fünf Uhr früh aufgestanden, das ist heute nicht mehr der Fall. Ich lebe mit meiner Gesundheit und meinem Körper im Einklang. Ich höre mehr auf meinen Körper. Wenn er Ruhe braucht, dann gönne ich sie ihm. Ich handle viel bewusster und gehe mit der Zeit. Ich trainiere drei Mal in der Woche. Meine Lebensphilosophie ist: Ich möchte mich verbessern und nicht in eine Abwärtsspirale geraten.

Folgen Sie irgendwelchen Fitnesstrends?

Es gibt immer irgendwelche Trends - sei es, dass es sich um TruFusion handelt oder das Fitness-Programm von Tracy Anderson, dem ich jahrelang folgte. Entscheidend ist, dass man das richtige Training für seinen Körper findet. Hat man es gefunden, dann sollte einen nichts davon abhalten.

In "Manhattan Queen" wird Ihrer Figur mitgeteilt, dass sie für diesen oder jenen Beruf zu alt ist. Haben Sie auch diese Erfahrung gemacht?

Noch nicht.

Ihre Haut sieht auch sehr jung aus. Was ist ihr Geheimnis?

Danke für das Kompliment. Das Geheimnis werde ich bald lüften (lacht). Ich habe ziemlich lange an einer Hautpflege-Linie gearbeitet und über die Jahre so manches Geheimnis entdeckt.

Nach welchen Kriterien wählen Sie Ihre Filmprojekte?

Wenn ich ein Drehbuch lese, dann muss ich für die Rolle ein Gefühl entwickeln. Wenn das eintritt, dann mache ich den Film. Es entsteht nahezu sofort eine Verbindung zur Rolle.

Sind Sie Fan der Serie "This Is Us", in der ihr "Manhattan Queen"-Kollege Milo Ventimiglia eine der Hauptrollen spielt?

Ja, ich bin ein Riesenfan. Als ich das Drehbuch zu "Manhattan Queen" las, wusste ich, dass Milo mitspielen muss. Ich konnte mir keinen anderen in seiner Rolle vorstellen. Es strahlt etwas Gutmütiges aus, was für die Rolle perfekt war.