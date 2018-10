Von Markus Tschiedert

Nicht nur auf der Leinwand erlebt man Jamie Lee Curtis als taffe Frau, die sich zu wehren weiß. Auch im Interview strahlt sie ein gesundes Selbstbewusstsein aus und gibt sich dabei so sympathisch, dass man ihr nur zu gern zuhört. Die US-Schauspielerin aus wird am 22. November ihren 60. Geburtstag und hat viel zu erzählen. Zum Beispiel wie sie vor 40 Jahren für die Rolle in "Halloween" entdeckt wurde und damit zur Ikone des Horrorfilms wurde. Nun kehrt sie zum fünften Mal in der Rolle der Laurie Strode zurück und wieder heißt der Film "Halloween".

Es muss lange her sein, dass Sie das letzte Mal in Deutschland waren ...

Ich lebe in Los Angeles, habe zwei Kinder großgezogen und reise eher selten. Der letzte Film, für den ich in Deutschland auf Promotionstour war, hieß "Die Glücksritter". Das liegt tatsächlich 35 Jahre zurück. Meine Güte, aber jetzt bin ich hier und es gefällt mir.

Diesmal für einen weiteren Teil von "Halloween". Mal ehrlich, haben Sie gezögert, noch einmal Laurie Strode zu spielen?

Einen weiteren "Halloween"-Film zu drehen, war das Letzte, was ich mir auf der Welt vorstellen konnte. Ich war mit meinem Mann gerade im Urlaub als das Telefon klingelte. Mein Patensohn Jake Gyllenhaal war am Apparat und erzählte mir, dass er gerade den Film "Stronger" abgedreht hätte und ganz begeistert von Regisseur David Gordon Green wäre, und der würde mit mir nun gern über einen weiteren "Halloween" reden. Ich sagte: Okay!

Was hat Sie überzeugt?

Ich las das Drehbuch, es gefiel mir, ich sagte zu. Mir gefiel, dass meine Figur, Laurie Strode, zu einem anderen Menschen geworden ist. Die Jahre seit den Ereignissen in der Halloween-Nacht sind nicht spurlos an ihr vorbeigezogen. Sie hat ein generationsübergreifendes Trauma zu bewältigen, was ich sehr clever fand, um "Halloween" einen neuen Dreh zu geben.

Es gab zwischen dem ersten "Halloween"-Film von 1978 und dem jetzigen vier Teile, in denen Sie nicht mit dabei waren. Wurden Sie nicht gefragt?

"Halloween" war für mich der Durchbruch, ich habe diesem Film alles zu verdanken. Der einzige Grund, 1981 im zweiten Teil mitzuspielen, war für mich, dass er eine direkte Fortsetzung war und ohne meine Figur nicht funktioniert hätte. Erst 1998 bin ich in "H20" als Laurie Strode zurückgekehrt. Es war sogar meine Idee, das 20-jährige Jubiläum von "Halloween" unbeachtet zu lassen. Daraus folgerte, dass ich auch in "Halloween: Resurrection" wieder dabei sein musste, wenn auch nur für zehn Minuten.

Wie erklären Sie sich den anhaltenden Erfolg der "Halloween"-Filmreihe?

Debra Hill und John Carpenter haben mit Michael Myers eine Schreckensfigur erschaffen, die einmalig ist. Dahinter steckt ein Mensch ohne Menschlichkeit, er tötet langsam und lässt sich nicht aufhalten. Debra und John wollten sein Gesicht hinter einer Maske verstecken, die dennoch menschlich aussehen sollte. Aber 1978 gab es in den Kostümläden nur eine Maske, die ihren Vorstellungen am nächsten kam: Die von William Shatner aus "Star Trek", die sie mit weißer Farbe besprühen ließen.

Haben Sie nach so vielen "Halloween"-Filmen eigentlich noch Lust, privat Halloween zu feiern?

Selbstverständlich, schon wegen meiner Kinder. Mein Sohn liebt obskure Kostüme, weil er Videogamer ist und sich so verkleiden will wie die Charaktere aus Spielen wie "Final Fantasy".

Schauen Sie sich dann auch Ihre eigenen "Halloween"-Filme an?

Wir setzten uns nie zusammen, um meine Filme zu schauen. Das ist das Letzte, worüber meine Kinder und mein Mann reden wollen. Einfach nicht ihr Ding.

Auch mit Ihrem Kurzhaarschnitt sind Sie zur Stilikone geworden. Im neuen "Halloween"-Film sind Sie mit langen Haaren fast nicht wiederzuerkennen?

Das war die Idee von David, um einen Unterschied zu Jamie Lee Curtis zu schaffen. Denn Jamie äußert sich gern politisch, macht Yoga und schreibt Kinderbücher. Deshalb sollte ich wieder mehr wie Laurie Strode aussehen, und die trug 1978 schulterlanges Haar.

Aber Sie selbst gefallen sich mehr mit kurzen Haaren?

Ehrlich gesagt, habe ich mir meine langen Haare mit einer Dauerwelle versaut. Mir wurde Ende der Achtziger der Hairstylist Jose Eber empfohlen, der mir meine Haare einfach abschnitt. Und was ich im Spiegel sah, gefiel mir gut.

Am 22. November werden Sie 60 Jahre alt. Wie werden Sie diesen runden Geburtstag feiern?

Ich werde alle sozialen Netzwerke ausschalten und ruhig mit meiner Familie feiern. So ruhig, dass keiner was von meinem Geburtstag mitbekommen wird.