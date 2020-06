Im schnelllebigen Film- und Fernsehgeschäft gibt es kaum Beständigkeit. Ulrike Folkerts ist da eine Ausnahmeerscheinung. Seit mehr als 30 Jahren ermittelt sie als Kommissarin Lena Odenthal in Ludwigshafen, in bisher über 70 "Tatort"-Folgen. Dazu wird sie von den Zuschauern immer wieder zur beliebtesten Kommissarin gekürt. Heute aber will unser Autor Jan Draeger mit ihr nicht über Gewalt und Mord reden, sondern über etwas, das sich wie ein roter Faden durch ihr Leben zieht: die Kunst.

Hintergrund Name: Ulrike Folkerts Geboren: 14. Mai 1961 in Kassel Ausbildung: Nach dem Abitur 1980 Studium der Theater- und Musikwissenschaft, dann Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater Hannover. 1987 Filmdebüt in "Das Mädchen mit den [+] Lesen Sie mehr Name: Ulrike Folkerts Geboren: 14. Mai 1961 in Kassel Ausbildung: Nach dem Abitur 1980 Studium der Theater- und Musikwissenschaft, dann Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater Hannover. 1987 Filmdebüt in "Das Mädchen mit den Feuerzeugen". Bekanntheit: Seit 1989 Kommissarin "Lena Odenthal" im Ludwigshafener "Tatort"; dienstälteste Ermittlerin im deutschen TV. Sportlerin: Als engagierte Hobbysportlerin nahm Folkerts bei den Gay Games 1994 in New York City und den EuroGames 1996 in Berlin teil. Bei den Gay Games 2002 in Sydney holte Folkerts mit der Schwimmstaffel Silber und Bronze. Im Einzelwettbewerb erschwamm sie 2004 eine Bronzemedaille bei den Eurogames in München. Engagement: Folkerts setzt sich ein gegen Landminen, für Kinder mit Down-Syndrom, für Schulbildung in Burundi, für kulturelle Förderung von sozial benachteiligten Kindern. Privat: Mit ihrer Partnerin Katharina Schnitzler wohnt Folkerts in Berlin-Wedding.

Frau Folkerts, wo erwische ich Sie gerade?

In meinem Zuhause in Berlin.

Schauen Sie auf ein Kunstwerk?

Meine Lebensgefährtin Katharina Schnitzler ist Künstlerin, und ich sitze in unserem großen Arbeitsraum. Hier bin ich von ihren Kunstwerken umgeben. Zeichnungen, Stoffbilder, Leinwände...

Gefällt Ihnen ein Kunstwerk besonders?

Ja, es ist sehr, sehr schwarz. Aber unten ist ein feuriges Orangerot. Das sieht aus wie ein Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Wenn man genauer hinguckt, hat es eine Struktur. Es sind ganz zarte Streifen und Muster zu erkennen. Meine Freundin malt abstrakt, da muss man Lust darauf haben.

Mögen Sie abstrakte Kunst lieber als gegenständliche?

Ich bin da relativ offen. Wichtig ist, wie unmittelbar mich etwas berühren kann. Durch Katharina habe ich gelernt, Kunst auch links liegen zu lassen, wenn sie nichts mit mir macht.

Gibt es ein Kunstwerk, das Sie durch Ihr Leben begleitet hat?

Ich bin mit 19 Jahren nach dem Abitur nach New York gefahren und war zum ersten Mal im Museum of Modern Art. Dort habe ich mich total in ein Gemälde des russisch-deutschen Malers Alexej von Jawlensky verliebt. Ich dachte, ich hätte von diesem Gemälde eine Postkarte gekauft, aber ich habe sie nie wiedergefunden. Auf dem Bild war ein junger Mann zu sehen. Eigentlich hatte er ein bisschen was Androgynes. Es war nicht ganz zu erkennen, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Das hat mich total fasziniert. Manchmal denke ich, dass ich das Bild noch einmal live sehen muss.

Haben Sie sich selber in diesem Bild gesehen?

Ja, da war so etwas Zartes, Jungenhaftes, aber eben auch mit femininen Zügen. Ich dachte: Wie schön, wenn sich das vermischt, es nicht so eindeutig ist. Ich hatte kurze Haare und mein Coming-out noch vor mir.

Wussten Sie schon, wo Sie beruflich hinwollten?

Ich hatte zumindest schon entschieden, Schauspielerin zu werden. Aber vorher wollte ich mir einen Traum erfüllen: drei Monate durch Amerika reisen.

Allein?

Erstmal bin ich mit meinem Gitarrenlehrer losgezogen. Wir waren in New York, San Francisco, im Yosemite-Nationalpark, in den Rocky Mountains. Dann musste er aber zurück, und ich bin alleine weitergereist. Und weil ich das geschafft hatte, bin ich beglückt nach Hause zurückgekehrt. Mit den Schauspielschulen hat es nicht gleich geklappt. Das war aber nicht schlimm. Ich bin nach Erlangen gegangen und habe dort Theaterwissenschaften studiert.

Wie waren Sie mit 19?

Ich war still und auf der Suche. Ich war ja erst mit Männern zusammen, aber es gab schon so eine Unruhe. In San Francisco war ich auch auf den Christopher Street Day geraten und fasziniert, wie viele Menschen da zusammenkamen. Ich war aber noch weit davon entfernt, mich dazugehörig zu fühlen.

Erinnern Sie sich an den Kunstunterricht in Ihrer Schulzeit?

Ich hab das Fach gerne gehabt. Aber wichtig war für mich eine Deutschlehrerin, mit der wir ins Theater gegangen sind, Theaterstücke gelesen und angefangen haben zu proben. Das war ein Schlüsselerlebnis für mich.

Malen Sie auch selbst?

Nein. Das einzige, was ich probiere, ist manchmal zu schreiben.

Haben Sie Lieblingskünstler?

Die Amerikanerin Louise Bourgeois finde ich beeindruckend. Sie ist erst spät berühmt geworden. Es ist interessant, wie im Kunstbereich Frauen ausgegrenzt werden. Das ist schon eine Männerdomäne. Ich gucke mittlerweile aufmerksamer nach Künstlerinnen. Der Kunstmarkt ist mir auch nicht geheuer. Warum ist ein Bild plötzlich Millionen Euro wert? Ich kenne viele Künstler, die froh sind, wenn sie eine Galerie und alle zwei Jahre eine Einzelausstellung haben. Aber probieren Sie mal davon zu leben. Ein Künstler muss an den Galeristen 40 bis 70 Prozent seines Verkaufspreises abgeben. Und den Rest dann noch versteuern. Das ist ein harter Job.

Edward Hopper sagte einmal: "Mein Ziel in der Malerei war schon immer eine möglichst genaue Darstellung meiner selbst." Kann man diesen Satz auch auf Ihren Beruf, den der Schauspielerin, anwenden?

Ich hatte in meinem Job mal die Illusion, dass man mit Theater und Film die Welt verändern, die Menschen zum Denken anregen, ihnen Lebensweisen liefern könnte, die sie nicht kennen und die sie bereichern. Da bin ich inzwischen gerade vom Fernsehen ernüchtert. Beispielsweise tauchen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu wenig Menschen mit Migrationshintergrund auf. Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind, sich hier zu Hause fühlen, haben noch keine Selbstverständlichkeit in meinem Berufsfeld. Mehr Vielfältigkeit zu etablieren, die wir im Alltag längst haben — da steckt noch viel Arbeit drin.

Mit Ihrer Freundin sind Sie seit fast 20 Jahren zusammen. Wie haben Sie sich kennengelernt?

Ich hatte einen Kreuzbandriss und konnte nicht zum Drehen. Eine Freundin hatte einen Sportklub für Frauen in Berlin und feierte ein Jubiläum. Dort habe ich Katharina zum ersten Mal getroffen. Im Foyer hingen ihre Bilder.

War es ihre Kunst, die Sie angezogen hat?

Nein, das war die Frau, die den Raum betrat. Da konnte ich nicht weggucken. Es lag an ihrem Lachen. Ich war auf den ersten Blick verzückt.

Eine Schauspielerin und eine Malerin – wie sieht der Beziehungsalltag da aus?

Ich arbeite ja als Schauspielerin immer mit anderen zusammen. Beim Dreh können wir uns streiten, wir können Verantwortungen hin- und herschieben. Aber meine Freundin ist ganz alleine in ihrem Atelier vor einer weißen Leinwand und muss sie füllen. Ich kriege auch Arbeitsprozesse bei ihr mit. Beispielsweise denke ich bei einem ihrer Bilder: Das ist ja so gut. Dann komme ich nach einer Woche Dreharbeiten zurück und dieses Bild gibt es nicht mehr. Weil Katharina weitergearbeitet hat. Diesen Prozess zu verfolgen ist faszinierend. Die Frage ist doch: Wann ist ein Bild fertig? Bei Katharina ist niemand, der wie bei meinen Dreharbeiten sagt: Stopp! Das haben wir im Kasten!

Beneiden Sie Ihre Freundin um ihren Job?

Dieses totale Verbundensein mit etwas, über Stunden, Tage, Wochen – das ist toll. Dann gibt es aber den Moment, wo man mit der Kunst raus muss. Hoffentlich muss man sie dann nicht erklären.

Mit Katharina Schnitzler haben Sie den Verein "kulturvoll" gegründet. Sie wollen bei Kindern das Interesse für Kunst und Kultur fördern. Aktuell gibt es ein Corona-Projekt…

Wir haben das gemacht, weil viele Künstler gerade ziemlich in der Bredouille sind. Unser Verein vergibt Arbeitsstipendien à 1000 bis 1400 Euro.

Wer bekommt das Geld?

Familien. Die Eltern sind Künstler, die momentan keine Einnahmen haben. Mit ihren Kindern sollen sie einen persönlichen Corona-Report liefern. Wir haben zum Beispiel eine Familie, die Mutter ist Bühnenmalerin und arbeitet an der Volkshochschule, der Vater ist Requisiteur beim Film. Beide sind von heute auf morgen ohne Job gewesen. Für das Projekt haben die Teilnehmer ganz unterschiedliche Ideen: die einen machen einen Wandteppich, andere Videoaufnahmen, wieder andere führen ein Tagebuch. Und wenn der ganze Spuk mal vorbei ist, kriegen wir hoffentlich mit allen eine Ausstellung hin.