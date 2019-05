In der Trollfabrik

Sein Buch „Troll“ über Hetze im Internet hat Michal Hvorecký 2015 zum erfolgreichsten Autoren der Slowakei gemacht. Im Vorfeld der Heidelberger Literaturtage sprach Jesper Klein mit dem 42-Jährigen darüber, warum Nazi-Deutschland als Thema in seiner Heimat auftaucht und wie sich die Arbeit eines Journalisten nach dem Mord an Ján Kuciak verändert hat.

Michal Hvorecký, in Ihrem Roman geht es um Trolle, die in Osteuropa das Internet beherrschen. Wie nah ist dieses Szenario an der Realität?

Ursprünglich sollte mein Buch in der nahen Zukunft spielen. Ich habe überlegt, was passieren würde, wenn nur noch Trolle im Netz herrschen würden. Als das Buch 2015 erschien, hat man es als Zukunftsvision gelesen, inzwischen wird es als Kommentar der Gegenwart interpretiert. Leider hat sich unglaublich viel im negativen Sinne getan, mein Buch ist näher an die Wirklichkeit gerückt.

Was unternimmt man gegen Trolle im Internet?

Zuerst sollte man die Gefahr verstehen. Das versuchen auch die beiden Helden in meinem Buch. Sie wollen verstehen, wie Hass im Netz entsteht und verbreitet wird. Schließlich sind sie selbst in einer Trollfabrik tätig.

Wie steht es um die freie Presse in der Slowakei?

Nach dem Mord an dem slowakischen Journalisten Ján Kuciak ist die Lage prekär und kompliziert geworden. Aber wir haben relativ starke Medien, frei von Oligarchen, die unabhängig berichten. Auch im Internet gibt es eine Breite an Nachrichtenportalen. Das ist etwas, dass wir sehr schätzen sollten. Auch der Beruf des Journalisten hat jetzt einen anderen Wert. Und ich glaube, dass die Gesellschaft sensibler geworden ist, wenn es um Korruption und Manipulation geht.

In der Slowakei hat mit Zuzana Caputová eine Bürgerrechtlerin die Präsidentschaftswahl gewonnen. Macht Ihnen das Hoffnung?

Auf jeden Fall. Sie war eine Außenseiterin, niemand hat vor sechs Monaten mit ihrem Sieg gerechnet. Sie hat gezeigt, dass man mit einer liberalen, offenen, pro-europäischen Politik die Menschen im Osten Europas begeistern kann. Auf der anderen Seite haben wir immer mehr Menschen, die an Verschwörungen glauben und konspiratives Denken aus dem Internet übernehmen. Bei den Präsidentschaftswahlen haben 25 Prozent antidemokratische Kandidaten gewählt.

Sie engagieren sich sehr für die Pressefreiheit und den Schutz der Demokratie. Gibt es in Ihrer Literatur immer auch eine politische Blickrichtung?

Teilweise. "Troll" ist politischer als meine vorigen Werke. Eigentlich war ich ein großer Technologie-Optimist, vom Internet begeistert. Ich dachte, es wird ein Medium für die Vermittlung von Kultur, Kenntnissen und Bildung. Ich bin schockiert, was daraus geworden ist.

Wie steht es um die Literaturszene in der Slowakei?

Die slowakische Literatur war lange international mehr oder weniger unbekannt. Viele im Westen haben den Zwei-Nationalitäten-Staat, den wir seit 1970 ähnlich wie in Deutschland hatten, nur hier eben mit seinen zwei Sprachen Slowakisch und Tschechisch, überhaupt nicht wahrgenommen. Wie das Land ist auch die slowakische Literatur ein Geheimtipp. Es wird viel über die eigene Vergangenheit geschrieben. Die Slowakei war ein Verbündeter Nazi-Deutschlands. Diese ziemlich brutale Geschichte, die uns teilweise zu Mitläufern oder Mittätern gemacht hat, ist ein großes Thema.

Was steht bei Ihnen als nächstes Projekt an?

Nach der Dystopie möchte ich nun eine Utopie darüber schreiben, was gewesen wäre, wenn es die Slowakei nie gegeben hätte.

Info: Lesung mit Michal Hvorecký in deutscher Sprache, Heidelberger Literaturtage am Samstag, 18. Mai, im Spiegelzelt Uniplatz.