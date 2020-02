Inga Humpe (64) und Tommi Eckart (57), beruflich seit 20 Jahren und privat noch länger ein Paar, veröffentlichen mit "20 Jahre 2Raumwohnung" einen Rückblick auf ihre bewegte Karriere als Dance-Pop-Duo mit den warmen Melodien und den klugen Texten und gehen auf Jubiläumstournee. Steffen Rüth sprach mit den beiden in einem Café in Berlin-Mitte.

Inga, Du hast über "36 Grad" gesagt, der Song sei Euer "Last Christmas".

Inga Humpe: Ja, das habe ich.

Das Stück ist mehr als zehn Jahre alt. Kann man "36 Grad" heute wegen der Klimaerwärmung noch unbefangen singen?

Humpe: Wir haben die Nummer umgetextet. In einem der Refrains singe ich jetzt "36 Grad und es wird immer heißer/unser Beat wird nie mehr leiser/nur ein halbes Grad noch bis zur Katastrophe/die Welt singt schon die letzte Strophe." Das werden wir auch live so singen. Uns hatten zwei Aktivistinnen, zwei Schülerinnen, geschrieben, ob wir den Text nicht ändern wollten. Und dann haben wir das gemacht.

Tommi Eckart: Den Song haben wir 2007 veröffentlicht. Den Klimawandel gab es auch damals schon, aber auch wir hätten nicht gedacht, wie schnell das geht.

Dürfen bei einem 2Raumwohnung-Konzert die Probleme ansonsten mal für zwei Stunden vor der Tür bleiben?

Humpe: Naja, wenn man unterhält, schließt das nicht aus, dass man den Leuten auch eine gewisse Anregung mitgibt. Wir sind der Ansicht, dass sich Tanzen und Nachdenken nicht ausschließen müssen.

Eckart: Unsere Musik klingt angenehm, was leicht dazu führt, dass man uns ein gewisses Wohlfühlaroma bescheinigt. Aber wir haben auch Texte über den Tod oder über jemanden, der im Koma liegt.

Humpe: Selbst in unseren fröhlichen Stücken steckt Melancholie. Die Melancholie ist bei uns grundlegend wichtig.

"Somebody Lonely and Me" ist ein Lied über Einsamkeit. Ist man in einer Stadt wie Berlin besonders einsamkeitsgefährdet?

Humpe: Ich glaube schon. Einige Leute in unserem Bekanntenkreis sind im Grunde einsam. Die sieht man manchmal, sie sind jetzt keine Außenseiter oder so, aber sie führen eine Art Doppelleben. Die Zeit, die viele daheim vor dem Rechner verbringen, ist wesentlich größer als die Zeit, in der sie unter die Leute gehen. In einer Großstadt ist das noch ausgeprägter. Ich finde, man sieht den Menschen ihre Einsamkeit richtig an.

Hat das Alleinsein zugenommen?

Eckart: Das würde ich schon sagen. In den 90er Jahren, auch noch zur Jahrtausendwende, herrschte vor allem in Berlin die große Aufbruchstimmung. Unser Song "Kommt zusammen" war damals geprägt vom Zusammenwachsen der Stadt und diesem neuen Gemeinschaftsgefühl. Jetzt ist man schon froh, wenn die Ausgrenzung nicht noch zunimmt. Vielen fehlt inzwischen das Bewusstsein dafür, dass man miteinander klarkommen will und auch muss.

Eure Musik wurde als "Neue Deutsche Lässigkeit" beschrieben. Damals war es plötzlich cool, deutsch zu singen und deutsch zu sein. Wo ist dieses Lebensgefühl, das etwa auch die Fußball-WM 2006 prägte, eigentlich hin?

Humpe: Es ist wohl einfach schwer, immer lässig zu bleiben. Was die Musik angeht, gab es damals nicht viele Sachen auf Deutsch, wir waren ziemlich einzigartig. Später kam der Schlager groß auf. Eine Musikform, die ich erschreckend finde. Ich mag Schlager einfach nicht. Ich finde, Brüche müssen sein. Dieses Heile-Welt-Theater ist einfach nur grausam. Ich komme auch überhaupt nicht damit klar, auf Knopfdruck gut drauf sein zu müssen.

Eckart: Pathos ist generell nicht Ingas Sache.

Humpe: Ich glaube, in einem früheren Leben war ich Japanerin. Die sind auch sehr undramatisch, und es wird ihnen immer unterstellt, sie hätten keine Gefühle.

Ist die Lässigkeit denn jetzt für alle Zeiten weg?

Humpe: Nein, das glauben wir nicht. Bilderbuch ist zum Beispiel eine extrem lässige Band. Sexy sind die noch dazu.

Seid Ihr auch sexy?

Humpe (lacht): Das ist nicht das erste Wort, das mir in Bezug auf uns einfällt.

Eckart: Nur weil es jetzt die AfD gibt, ist ja auch nicht alle Lässigkeit verschwunden. Es gibt trotzdem die Grünen. Die sind stärker denn je und mit dem Rückenwind im Moment bestimmt besonders lässig.

Euer Album "20 Jahre 2Raumwohnung" ist voller Hits und Hymnen wie "Wir trafen uns in einem Garten", "Besser geht’s nicht" oder "Sexy Girl". Wisst Ihr, wie man ein Lied schreibt, das bleibt?

Humpe: Nee, das wissen wir nicht. Leider. Ich glaube auch, das weiß keiner. Es gibt ein paar objektive Kriterien, aber wer behauptet, er habe das Rezept gefunden, dem traue ich nicht. Wir denken von jedem unserer Lieder, dass es ein Hit werden sollte (lacht).

Einer der beiden neuen Songs Eurer Werkschau heißt "Das ist nicht das Ende Baby". Eine Vorschau auf die nächsten 20 Jahre?

Humpe: Der Song ist ehrlichgesagt schon ein bisschen älter und sollte schon auf unser letztes Album "Nacht und Tag", wurde aber nicht rechtzeitig fertig. Jetzt passt er fast ein bisschen zu gut. Natürlich geht es irgendwie weiter, als Musiker hören wir ja nicht irgendwann einfach auf zu arbeiten. Wir werden auch nie Rentner sein – weil wir keine Rente kriegen.

Eckart: Unsere Arbeit verändert sich, weil sich die Musikbranche sehr verändert hat. Alben werden immer unwichtiger, einzelne Stücke und vor allem Live-Konzerte immer wichtiger.

2Raumwohnung gibt es als Band und als Paar schon sehr lange.

Humpe: Ja, passt gut.

Eckart: Wir haben zusammen eine Aufgabe, die über die reine Freizeitgestaltung hinausgeht. Bei uns geht es eben nicht nur darum, ob wir heute ins Kino gehen oder ob wir etwas kochen, sondern wir haben ein vielfältiges Projekt, auf das wir eigentlich permanent fokussiert sind.

Humpe: Ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, wie es wäre, wenn wir das nicht hätten. Weiß gar nicht, was wir ohne unsere Musik miteinander machen sollten (lacht).

