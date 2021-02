Von Steffen Rüth

Schon seit 30 Jahren macht der britische Sänger, Songschreiber, Produzent und Multiinstrumentalist Steven Wilson aufregende Musik, die sich genremäßig so schlecht greifen lässt wie Wackelpudding. Mit seiner einstigen Band Porcupine Tree stand der 53-Jährige dem Progressive Rock nah, doch als Solokünstler ist jedes seiner Alben eine weitere Wundertüte. Sein sechstes, wohl bis dato vielseitigstes Werk "The Future Bites" überrascht und überzeugt insbesondere mit elektronischen Sounds, aber auch mit Popmelodien und einem angenehmen Funk-Einfluss. Steffen Rüth unterhielt sich per Videoanruf mit Steven Wilson.

Steven, die Plattensammlung hinter Dir füllt die gesamte Wand aus. Welches Deiner Alben hast Du zuletzt angehört?

Steven Wilson: Das war gestern Abend die Deluxe-Edition von Prince‘ "Sign O‘ The Times". Ein Jahrhundertwerk.

An Prince erinnert von den neuen Songs ganz besonders "Eminent Sleaze". Hat er Dir bewusst als Inspiration gedient?

Bewusst nicht, aber sein Werk steckt ganz tief in meiner DNA. Als Teenager in den 80ern hatte ich ein Poster von Prince an der Wand meines Kinderzimmers hängen.

Was begeistert Dich besonders an ihm?

Die Grooves. Er war ein herausragender Songwriter, verband Funk, Soul und Pop wie kein zweiter, er war eine Mode-Ikone, ein toller Tänzer, Sänger und Gitarrist und einfach ein wahnsinnig cooler Mann. Dieser Kerl konnte einfach alles. Und er musste sich nicht einmal dafür anstrengen.

Du spieltest mit 15 in Deiner ersten Band. Wolltest Du wie Prince sein?

Nein, ich sah ein, dass dieser Wunsch zwecklos ist (lacht). Ich eiferte als junger Gitarrist und Songwriter eher Heavy-Rock-Bands wie Saxon und Iron Maiden nach. Mit den Jahren aber wurden jene Künstler für meine Karriere zu Bezugspunkten, die sich nicht auf ein Genre beschränken mochten – neben Prince vor allem David Bowie, Kate Bush und Frank Zappa. Diese Musiker kreierten ihre eigenen Welten und machten mich zu dem Künstler, über den die Leute heute sagen: Er spielt Steven-Wilson-Musik. Um die Wahrnehmung, dass ich genreübergreifend bin, muss ich allerdings bis heute kämpfen. Immer noch gibt es Leute, die sagen: Ach, er spielt halt Progressive Rock.

Mit diesem Ruf haderst Du doch schon seit Jahren, oder?

Ich habe halt mit meiner ehemaligen Band Porcupine Tree ein paar Alben in dieser Tradition gemacht, aber das ist natürlich lange her. Ich kann dir nicht einmal genau sagen, wie man "Progressive Rock" überhaupt definiert. Mein neues Album ist sicherlich ambitioniert, aber es ist Popmusik.

Du hast mit Deinem Produzenten David Kosten, der unter anderem mit Bat For Lashes gearbeitet hat, vor allem Wert auf atmosphärisch-melodische Electronic-Klänge gelegt.

Ich möchte mein musikalisches Universum mit jedem Album vergrößern und erweitern. Das ist einer der Gründe, warum ich Solokünstler wurde und nicht in einer Band blieb. Ich möchte mir wie David Bowie die Freiheit erlauben, mich von Album zu Album zu verändern, nie still zu stehen. Sechs Soloalben habe ich bis jetzt gemacht, und jedes lebt in seiner ganz persönlichen Welt.

Du sagst, "12 Things I Forgot" sei das einzige Stück, das Du an der Gitarre komponiert hast.

Das ist wahr, alle anderen sind auf verschiedenen elektronischen Geräten entstanden. "12 Things" ist eine klassische Singer/Songwriter-Rock-ballade in der Tradition von E.L.O., "My Sweet Lord" von George Harrison oder Elton John. Eigentlich passt es nicht zu den übrigen Songs, doch mir gefällt es einfach so gut, dass es sogar als Single rauskommt.

Im Text meckerst Du jedoch, dass in den 80ern alles besser gewesen sei. Ist man mit 53 schon alt genug, um die Vergangenheit zu verklären?

Man ist immer alt genug, um die Vergangenheit zu verklären (lacht). Die Ankerzeit des Lebens ist einfach die, in der du deine Entdeckungen und Erfahrungen zum ersten Mal machst. Die Musik, die Filme, Mädchen, Jungs – was immer es ist, diese Zeit des Wunderns und Stauens prägt dich, du vergisst sie nie mehr. Je älter du wirst, desto seltener werden solche Momente des ersten Mals. Deshalb bekommen wir alle diesen nostalgischen Blick, wenn wir an unsere Teenagerzeit denken.

Wann hattest Du Deinen letzten Moment des Staunens?

Vor ein paar Tagen, als ich Max Richters Stück "Chorale" vom Album "Voices" zum ersten Mal hörte. Ich dachte gleich, das ist jetzt eines der schönsten Stücke Musik, die es auf der Welt gibt. Das war ein absolut herrliches Gefühl, mir lief ein Schauder den Rücken herunter.

Ist das fast zehnminütige "Personal Shopper" Deine Kritik an unserer Konsumbesessenheit?

Kritik trifft es nicht ganz. Ich bilde die Situation eher ab. Die Idee zu der Nummer kam mir im Urlaub, als ich an der Bar mit jemandem ins Gespräch kam, dessen Job es ist, Klicks bei Amazon in tatsächliche Käufe umzuwandeln. Natürlich werden wir im Internet manipuliert, Dinge zu kaufen, die wir nicht brauchen. Aber der Song ist eigentlich lustig gemeint, auch ich shoppe viel zu viel online.

Mitten im Song liest plötzlich Elton John eine Liste mit absurden Luxuskonsumartikeln vor.

Ganz am Ende des Films "Rocketman" sagt Elton, er habe alle Süchte besiegt – bis auf eine. Und als nächstes kommt ein Bild, auf dem er vollbepackt mit Einkaufstüten zu sehen ist. Elton ist der berühmteste Konsument auf Erden. Wir hängen nicht zusammen ab, kennen uns nicht einmal persönlich, aber halten Kontakt über Telefon und E-Mail. Ich rief ihn also an, er verstand sofort den Witz und sagte zu.

(es klingelt, Steven Wilson läuft, flankiert von lautem Bellen, zur Tür).

Wilson: Tut mir leid, ich habe gerade ein Paket bekommen. Kein Witz (lacht).

Aber nicht von Amazon.

Doch.

Und wer bellt da so laut?

Das ist Bowie. Unser Hund. Eigentlich ist er noch ein Hündchen. Er ist jetzt acht Monate alt.

Oh, ein Lockdown-Hund.

(lacht) Ja. Wir sind Hundemenschen. Wir haben schon einen, der ist zehn Jahre alt. Als Bowie zu uns kam, war er zwölf Wochen alt. Er ist süß, aber frech.

Wer ist "uns"?

Oh, ich habe vor einem Jahr geheiratet und die zwei Mädchen meiner Frau, sieben und neun Jahre alt, adoptiert. 2020 war definitiv auch für ein paar positive Ereignisse gut.