Von Jan Draeger

New York. Die Zeit des Nationalsozialismus wirft bis heute viele Fragen auf. Was haben unsere Urgroßeltern, Großeltern, Eltern, Onkel und Tanten getan – oder nicht getan? Waren sie Mitläufer? Oder Täter? Die gebürtige Karlsruherin Nora Krug ist diesen Fragen in ihrer Familie nachgegangen. Daraus entstand "Heimat", eine Graphic Memoir mit Bildern, Fotos und eindrucksvollen Texten.

In diesem Jahr ist Krug für den Jugendliteraturpreis nominiert. Auch in den USA hat das Buch durch Auszeichnungen, Nominierungen und Artikel große Beachtung gefunden. Nora Krug lebt und arbeitet in New York – mittlerweile seit 18 Jahren. Und sie beobachtet die politische Entwicklung dort. Unser Mitarbeiter Jan Draeger sprach mit der 43-Jährigen über deutsch-amerikanische Unterschiede und Vorurteile – und darüber was Heimat bedeutet, wenn man so weit weg von ihr ist.

BIOGRAFIE Name: Nora Krug Geboren: 1977 in Karlsruhe Werdegang:Nach ihrem Abi in Karlsruhe zog sie nach Großbritannien und studierte Performance Design am Liverpool Institute for Performing Arts. Anschließend ging sie zum Studium (Dokumentarfilm und Illustration) an die Berliner Universität der Künste, machte dort ihren Abschluss als Diplom-Designerin. In New York besuchte sie ab 2002 die School of Visual Arts und belegte das Fach Illustration as a Visual Essay. Nora Krug arbeitet heute unter anderem für die New York Times. Buch:Ihre Graphic Memoir "Heimat – Ein deutsches Familienalbum" (Penguin Verlag) ist auch in zahlreichen anderen Ländern erschienen. Unter anderem wurde das Buch in Deutschland mit dem Evangelischen Buchpreis, in England mit dem Illustrator of the Year Award und in den USA mit dem National Book Critics Circle Award ausgezeichnet. Krug ist für den Deutschen Jugendliteraturpreis (Sonderpreis Neue Talente) nominiert. Die Preisträger werden auf der Frankfurter Buchmesse im Oktober bekannt gegeben. Privat:Nora Krug lebt in Lefferts Gardens, Brooklyn, New York. Auch ihr Mann ist Illustrator. Die beiden haben eine Tochter.

Frau Krug, Sie leben 6000 Kilometer von uns entfernt. Was sehen Sie gerade, wenn Sie aus dem Fenster schauen?

Ich sehe 100 Jahre alte Platanen, dahinter Kalksteinhäuser, deren Fenster mit manchmal abenteuerlich befestigten Klimaanlagen bestückt sind. Vor den Häusern vorbeieilende Menschen, die Masken tragen.

Sie sind in Karlsruhe aufgewachsen. Gibt es in den USA noch Bezugspunkte, die Sie an Ihre alte Heimat erinnern?

Zu Karlsruhe direkt gibt es keine wirklichen Kontakte mehr. Aber vor einem Jahr traf ich in einem Café in Manhattan eine Karlsruherin, die sich, nachdem sie mein Buch "Heimat" gelesen hatte, mit mir in Verbindung gesetzt hatte. Sie war Anfang der Vierzigerjahre als Vierjährige aus dem französischen Gefangenenlager in Gurs geschmuggelt worden und später in die USA emigriert. Auf dem Cafétisch vor mir breitete sie die Briefe aus, die ihre Mutter damals von Gurs aus an eine Tante in der Schweiz geschickt hatte, mit der Bitte, ihre Tochter bei sich aufzunehmen. Auf diese Weise hatte die alte Dame, die mir im Café gegenüber saß, den Todeslagern entkommen können – ihre Mutter jedoch wurde wenig später nach Auschwitz deportiert. "Das Traurigste daran ist," sagte sie mir, "dass ich keinerlei Erinnerung an meine Mutter habe." Dies war die einzige Begegnung mit meiner Heimatstadt in New York.

Ihre Graphic Memoir trägt den Titel "Heimat". Sie sind darin den Spuren Ihrer Familie während der Nazizeit gefolgt. Erzählen von Ihrem Großvater, der Mitläufer und Mitglied der NSDAP war. Wie war die Resonanz in den USA?

Das Buch wurde in den USA sehr gut aufgenommen. Was für mich am Wichtigsten ist: dass Leser erkennen, dass es hier nicht nur um meine eigene Familiengeschichte oder um die Geschichte Deutschlands geht, sondern dass die Verantwortung, sich der eigenen Vergangenheit zu stellen, eine universelle ist. Dies ist bei meinen Lesungen in den USA jedes Mal spürbar, wenn das Publikum im anschließenden Gespräch auf die Sklaverei oder die Misshandlung der Native Americans zu sprechen kommt.

Sind die USA für Sie Heimat geworden?

Nein. Mit dem Begriff Heimat verbinde ich Kindheitserinnerungen: Spaziergänge in der Pfalz oder im Schwarzwald, Lieder, die ich mit dieser Landschaft verbinde, Leberknödelsuppe und natürlich meine eigene Familie. Heimat stellt für mich etwas dar, das nur in der Vergangenheit existiert, und das sich dennoch in einem ständigen inneren Wandel befindet. New York ist mein Zuhause.

Was vermissen Sie?

Meine Familie und meine deutschen Freunde. Natürlich vermisse ich auch Aspekte der deutschen Kultur, den unerschütterlichen Glauben an ein kostenloses Bildungssystem, beispielsweise, oder den bedingungslos offenen Umgang mit unserer problematischen Geschichte.

In Deutschland wird von einer Eiszeit in den bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und den USA gesprochen. Spüren Sie etwas von dem politischen Streit in Ihrer Umgebung?

Die Beziehung zwischen Deutschland und den USA konkret steht hier nicht im Mittelpunkt, was daran liegt, dass das Verhältnis zu vielen anderen Ländern der Welt momentan in gleichem Maße strapaziert ist. Interessant ist es, immer wieder in der Zeitung über deutsche Tagesthemen zu lesen. Dort pendeln die Artikel hin und her zwischen Bewunderung, wenn es darum geht, wie die Corona-Krise gehandhabt wird, und Sorge, wenn es um die neuen rechten Entwicklungen im ehemaligen Land der Nazis geht.

Donald Trump hat seine Wähler vor allem auf dem Land. Wie wird er in Ihrer Umgebung in New York gesehen?

Ich glaube nicht, dass Trumps Wähler unbedingt größtenteils auf dem Land leben. Die New York Times veröffentlicht nach jeder Präsidentschaftswahl eine Landkarte, die die Zahl der demokratischen und der republikanischen Wähler jedes Staats darstellt. In allen Staaten – sowohl auf dem Land als auch in der Stadt, egal ob in Iowa, Texas, Arkansas oder West Virginia – gab es 2016 sowohl Trump- als auch Clinton-Wähler. Es gibt viele Gründe, warum Trump gewählt wird: Von Ängstlichen, die glauben, er könne sie beschützen, von Armen, die glauben, er könne sie reich machen, von Reichen, die glauben, er könne sie noch reicher machen. Trotz der Tatsache, dass er in den Medien richtigerweise als rassistischer, xenophober und frauenfeindlicher Tölpel dargestellt wird, gibt es Nachkommen versklavter Afrikaner, legale Einwanderer und Frauen, die ihn wählen. New York ist eine sehr demokratische Stadt, aber auch hier gibt es Stadtteile, in denen man ihn wählte.

Ausschnitt aus der Graphic Memoir „Heimat“ von Nora Krug. Foto: Penguin Verlag

Sehen Sie die Gefahr, dass man in Deutschland die USA mit dem unberechenbaren Donald Trump gleichsetzt?

Ganz bestimmt. Aber das ist eine Fehleinschätzung. Die Mehrheit aller Amerikaner wählte 2016 demokratisch. Ein großer Teil Amerikas sieht Trump sehr kritisch. Sogar die im konservativen Spektrum angesiedelten Medien sprechen sich mittlerweile offen gegen ihn aus. Ich glaube, dass man in Deutschland oft die kulturelle, soziale und politische Vielschichtigkeit der USA unterschätzt.

Ist für Sie die USA heute noch ein Ort der Freiheit?

Freiheit ist ein sehr dehnbarer Begriff. Die Freiheit, seine eigene Identität immer wieder neu definieren zu können, weil es keine einheitliche, richtige oder falsche Art gibt, amerikanische Kultur zu leben? Die Freiheit zu sagen, was man denkt? Ohne Eingriff der Regierung in die eigene Privatsphäre zu leben? In der Öffentlichkeit eine Waffe zu tragen? Freiheit ist relativ und bedeutet für jeden Menschen etwas anderes. Auch das ist ein wichtiger Teil Amerikas: mit dem Freiheitsbegriff anderer umgehen zu können. Die Demokratie, die die Freiheit der Bürger eines Landes festschreibt, sehe ich allerdings momentan in den USA als stark gefährdet.

Sie leben seit 2002 in New York. Dort ist auch Donald Trump geboren. Sind Sie ihm mal zufällig begegnet?

Glücklicherweise nicht. Leider muss ich manchmal an einem seiner protzigen Wohntürme vorbei.

Wie schätzen Sie die Stimmung vor der Wahl in den USA ein? Kann ein knappes Ergebnis das Land spalten?

Das Land ist schon längst gespalten. Und dies ist kein Phänomen, an dem Trump alleine Schuld hat. Im Bürgerkrieg von 1861 -1865 zeigte sich die Spaltung des Landes ganz besonders stark: Der Norden setzte sich für die Abschaffung der Sklaverei ein, der Süden empfand dies als eine Beschneidung der Grundrechte. Was heute allerdings oft unter den Teppich gekehrt wird, ist die Tatsache, dass der Norden natürlich auch von der Sklaverei profitierte.

Heute wird ja auch in Deutschland sehr stark über Rassismus debattiert …

Die USA ist da in einigen Diskussionen schon weiter. Deutschland hat noch viel Aufholbedarf, was beispielsweise unsere Kolonialgeschichte angeht.

Was kann Deutschland von den USA lernen?

Die Offenheit, Widersprüche als Chancen zu erkennen. Sich seines Privilegs in der Welt bewusst zu sein. Die Bereitschaft, etwas für sein Land und seine Gesellschaft zu tun, statt zu erwarten, dass alles vom Staat geleistet wird.

Was könnte die USA von uns lernen?

Verantwortung, für die im eigenen Land begangenen Verbrechen zu übernehmen. Sowohl auf institutioneller als auch auf persönlicher Ebene.