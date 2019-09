Lebt entspannt und frei in Miami: der "Godfather of Punk" Iggy Pop. Foto: General

Iggy Pop, der Titelsong "Free" besteht aus nur einem einzigen Satz: "I want to be free". Was bedeutet Freiheit für Dich?

Iggy Pop: Freiheit ist absolut essenziell. Sie ist vital als Idee und auch als Gedanke, dem es zu folgen sich lohnt. (denkt nach) Wenn man es übertreibt, kann die Freiheit auch eine gefährliche Sache sein. Aber ein bisschen hier und da, das ist die richtige Dosis.

Das neue Album ist ganz schön tiefgründig, nicht wahr?

Oh ja, das ist es wohl. Die beiden wesentlichen Mitstreiter sind Menschen, die sehr viel zu sagen haben: Der Jazztrompeter und Songwriter Leron James sowie Sarah Lipstate, die sich Noveller nennt und als Gitarristin, Komponistin und Filmemacherin arbeitet. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, alles selbst zu schreiben, ich war auch zu erschöpft dazu nach meiner langen Tournee. Aber ich merke, wenn etwas herausragend ist. Und "Free" ist dank dieser Menschen eine herausragende Arbeit geworden.

Im von Leron Thomas komponierten und betexteten "Dirty Sanchez" guckt der Protagonist unablässig Online-Pornos. Hat er beim Schreiben an Dich gedacht?

Wer weiß, wer weiß. Aber das ist Lerons Text (lacht), den er ursprünglich für einen Song schrieb, den er selbst singen wollte. Ich versuchte ihm zu erklären: Leron, du bist ein Jazzmusiker, du kannst doch so etwas Versautes nicht singen (lacht). Na ja, jetzt singe ich es eben. Ich mag an diesem Song besonders diesen Anflug von humorvollem Wahnsinn. Das Lied ist total irre, aber jedes Mal, wenn ich es höre, muss ich lächeln. Auf eine Art ist das ein Blick zurück auf mein altes Ich, auf den alten, versauten, dreckigen Iggy. So richtig geil peinlich (lacht).

Dein gemeinsam mit Josh Homme von Queens Of The Stone Age aufgenommenes Album "Post Pop Depression" war 2016 eine Nummer Eins in den USA. Die Menschen lieben Dich in der Werbung, in Filmen, auf der Bühne. Warum ist das so?

Das kann ich nicht beantworten. Ich habe nur eine vage Idee. Vielleicht sehen die Leute so ein bisschen den ewigen Underdog. Vielleicht respektieren sie meinen Entschluss, einfach immer weiterzumachen, nie aufzustecken. Vielleicht finden sie auch eine Beziehung dazu, dass ich mich nicht scheue, verletzlich zu sein. Als ich anfing, war Verletzlichkeit nicht cool. Heute ist es akzeptiert.

Wovon handelt "The Dawn", dessen Text Du selbst geschrieben hast?

Die Worte stammen aus einem französischen Kurzfilm, der in Frankreich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt wird. Ich spiele darin einen Maler, der berühmt und reich ist aufgrund seiner Fähigkeit, wie kein Zweiter den Sonnenaufgang malen zu können. Er steht also immer des Nächtens auf, bereitet sich vor, und dann eines Tages: Geht die Sonne nicht auf. Holy Shit. Er durchlebt alle Stadien - Angst, Wut, Panik, totales Ausflippen. Dazu schrieb ich dann einen inneren Monolog, und dieser ist nun Basis des Songs geworden.

Du lebst seit 21 Jahren in Miami. Schaust Du Dir viele Sonnenaufgänge an?

Ja. Je älter ich werde, desto früher stehe ich morgens auf. Wenn ich nicht auf Tournee bin, schlafe ich oft schon um 9 Uhr abends, dafür bin ich um 6 Uhr in der Frühe auch schon wieder munter.

In Deutschland machst Du mit Nico Rosberg Werbung für die Bahn. Kanntest Du vorher den ramponierten Ruf des Unternehmens?

Nein, das habe ich erst später erfahren. Ich konnte das kaum glauben. Als ich in den 70ern in Deutschland lebte, war die Bahn echt top. Die Züge waren so groß und die Loks so mächtig und ehrfurchtgebietend. Und immer waren sie pünktlich, vollkommen pünktlich. Die Bahn-Leute waren nichtsdestotrotz alle supernett, und Nico ist ein Klassetyp. Ich meine, der Kerl ist der Sohn eines Formel-Eins-Weltmeisters, selber Formel-Eins-Weltmeister, geboren in Monaco, megareich, aber saucool und freundlich und zuvorkommend. Ich mochte ihn gleich.

Schätzt Du die Deutschen insgesamt, seit Du unter den Fittichen Deines Freundes David Bowie in Berlin gelebt hast?

Ich habe viele unkonventionelle Vögel kennengelernt, die zugleich ihre Arbeit sehr ernst und gewissenhaft betrieben. Und dann gab es die Dubiosen, diese preußischen Charaktere, solche Typen wie später Blixa Bargeld. Das war ja alles noch weit vor der Wiedervereinigung, und ich glaube, seitdem sind in Berlin die Karten ganz neu gemischt, die Charaktere noch bunter und vielschichtiger geworden. Ich habe mich mal mit Rammstein über dieses Thema, über die Berliner und die Deutschen, unterhalten. Für eine Rockband sind das ja auch sehr solide Leute. Die diskutieren alles aus und versuchen immer, eine gemeinsame Basis zu finden. Amerikanische Rockbands hingegen gehen sich lieber gleich an den Kragen. Rammstein respektieren sich, und das ist, glaube ich, etwas typisch Deutsches.

Ist 72 ein gutes Alter?

Ich halte dieses Alter für ganz angenehm, sofern du wie ich bei akzeptabler Gesundheit bist. Der furchteinflößendste Satz in diesem Zusammenhang, der mir bekannt ist, stammt von dem Schriftsteller Philipp Roth. Er sagte "Das Problem mit dem Leben ist, dass es irgendwann aufhört". Bumm, das sitzt.

Aber in Rente gehen willst Du noch nicht?

Ich wüsste nicht, wie das funktionieren sollte. Wenn das Telefon klingelt, gehe ich ran.