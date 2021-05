Von Alexander R. Wenisch

Harald Martenstein zählt zu den bekanntesten Journalisten Deutschlands. Mit seinen Kolumnen in der Zeit und im Berliner Tagesspiegel hat sich der 67-Jährige einen Namen gemacht – auch aufgrund seiner nicht immer politisch korrekten, satirischen Texte. Seine meinungsstarken Anmerkungen zum Zeitgeschehen lösen immer wieder Debatten aus, am Frühstückstisch oder bundesweit. Dafür sind schon einige Shitstorms über den Berliner hinweggezogen.

Herr Martenstein, Sie haben als einer der Ersten den "Appell für freie Debattenräume" unterzeichnet. Warum sehen Sie die Meinungsfreiheit in Deutschland bedroht?

Die Meinungsfreiheit ist durch Intoleranz bedroht. Meinungsfreiheit ist verfassungsmäßig geschützt. Trotzdem kommt es immer häufiger vor, dass Leute nicht etwa kritisiert oder polemisch angegriffen werden – was beides okay ist –, sondern dass verlangt wird, sie zu "canceln". Das heißt, ihre Veranstaltungen sollen nicht stattfinden. Besonders bekannt ist der Fall der Kabarettistin Lisa Eckhart, auch der FDP-Chef Lindner wurde schon an einer Uni ausgeladen. Shit-Stürme sollen einschüchtern, sie haben zum Beispiel zum Ziel, Leute aus dem Fernsehen zu entfernen, etwa Dieter Nuhr. Der öffentliche Meinungsraum soll nicht mehr von jedem betreten werden.

Wer treibt diese Entwicklung voran?

Diese Kultur der Unduldsamkeit, so nenne ich es, ist auf kein bestimmtes Lager begrenzt. Es gibt die Tendenz, einander nicht zuhören zu wollen, rechts und links. In den Institutionen und in den Medien hat das linke politische Lager die weitaus stärkeren Bataillone. Viele glauben dort, ihre Meinung habe etwas mit einer besonderen moralischen Qualifikation zu tun. Meinungen werden nicht mit Sachargumenten begründet, sondern fast ausschließlich moralisch. Wer etwas anderes vertritt, gilt als schlechter Mensch. Das erschwert jede Diskussion. Dazu kommt der Missbrauch des Wortes "Wissenschaft".

Was meinen Sie damit?

Meinungen werden als unumstößliche Wahrheiten verkauft, die sich wissenschaftlich begründen lassen. Der Marxismus hat ja auch schon von sich behauptet, er sei eine Wissenschaft. "Die" Wissenschaft gibt es aber gar nicht. Der Kenntnisstand der Wissenschaft ändert sich ständig. Vieles von dem, was unsere Großeltern vor 50 Jahren für wissenschaftlich bewiesen gehalten haben, hat sich als falsch herausgestellt. Die Wissenschaft von heute ist oft der Irrtum von übermorgen. Natürlich sollte man auf die Wissenschaft hören, aber es muss klar sein: Ewige Wahrheiten gibt es da auch nicht.

Wann hat diese Kultur der Unduldsamkeit angefangen?

Darüber habe ich mir oft Gedanken gemacht. Und bin zu keinem Ergebnis gekommen. Es gibt diese Tendenz jedenfalls nicht nur in Deutschland, sondern in allen westlichen Ländern. Die französische Feministin Caroline Fourest schildert in ihrem Bestseller "Generation Beleidigt" viele absurde Beispiele aus Frankreich, sie spricht von einer neuen "Sprachpolizei". Laut Fourest hat diese Entwicklung an den Universitäten begonnen, eine unrühmliche Rolle habe dabei der Philosoph Foucault gespielt. Es geht darum, den öffentlichen Raum zu erobern und die bürgerliche Meinungsfreiheit zu liquidieren. Mit den besten Absichten natürlich. Am Ende soll ja eine ideale Gesellschaft entstehen. Aber eine Gesellschaft, in der es keine Meinungsfreiheit gibt, ist zumindest für mich nicht ideal.

Sehen Sie keine Gefahr, mit diesem Appell ins Fahrwasser der Rechtspopulisten zu geraten?

Genau das ist ein Teil dieser unguten Strategie. Leuten wird ein Etikett auf die Stirn geklebt, etwa das Etikett "rechts", um sie aus dem Diskurs hinauszukatapultieren. Warum? Weil sie zu einer bestimmten Sachfrage nicht das sagen, was die Linke gern hören möchte. Ihnen wird dann sofort unterstellt, sie hätten sich die komplette Programmatik der Rechtspopulisten, der Querdenker oder was auch immer zu eigen gemacht. Das ist eine diabolische Strategie. So wird es unmöglich, überhaupt noch kontrovers zu diskutieren. Und das darf nicht sein. Ich lehne diese Art von Sippenhaft ab.

Sie dürfen ja als Kolumnist fast alles sagen und schreiben. Wurden Texte von Ihnen denn auch schon gecancelt?

Es gibt natürlich immer wieder Diskussionen. Nicht jedem Redakteur gefällt, was ich schreibe. Es gab schon auch Texte, die nicht gingen, aber sehr selten. 2015, während der Flüchtlingskrise, habe ich ziemlich früh Skepsis geäußert. Ich fand es in den ersten Tagen richtig, die Grenze offen zu halten. Ich fand es aber nicht richtig, die Dinge monatelang einfach laufen zu lassen, ohne genau hinzuschauen, wer da eigentlich einreist. Damals waren fast alle in den Medien begeistert von dieser Politik, jede andere Sichtweise galt als inhuman. Heute heißt es auch bei vielen Grünen: 2015 sollte sich nicht wiederholen. Ich hatte das Pech, die Ansichten der Grünen von 2021 schon 2015 zu vertreten.

Wenn Sie Ihre Kolumne schreiben, überlegen Sie sich vorher, wem Sie mal wieder auf die Füße treten könnten?

Nein, überhaupt nicht. Ich schreibe über das, was mich in der jeweiligen Woche umtreibt. Das kann mal etwas Politisches sein, das kann aber auch der Tod meines Hundes sein.

Ihre Kolumnen werden geliebt oder gehasst. Dazwischen ist nicht viel Raum. Gefällt es Ihnen, Widerspruch auszulösen?

Nein, das gefällt mir überhaupt nicht! Ich würde natürlich, wie jeder, am liebsten von allen geliebt werden. Ich würde mich freuen, wenn alle jubeln, sobald ich einen Satz schreibe. (lacht) Leider ist das unrealistisch.

Haben Sie manchmal Angst vor der eigenen Courage?

Beim Schreiben nicht so. Aber hinterher manchmal. Wenn ich ahne, wie sich gewisse Leute wieder aufregen werden.

Was war die heftigste Reaktion auf Ihre Kolumne?

Die Kolumne, für die ich die meiste Post und die empörtesten Reaktionen bekommen habe, handelte davon, wie ich morgens durch unseren Garten spaziere und mit dem Zahnstocher Nacktschnecken aufspieße. Es herrschte gerade eine Schneckenplage von fast biblischem Ausmaß. Auf einen Zahnstocher passen fünf Nacktschnecken. (lacht) Es ging um das Thema Natur – die Natur kennt keine Moral. Ich habe geschrieben: Mein Verhalten ist total bio! Soll ich etwa Chemie nehmen? Oder Bierfallen? Ich weiß jetzt aber, wie man’s besser macht, bitte keine Tipps.

Wie gehen Sie mit Shitstorms um?

Man kriegt erst mal Angst. Aber man muss sich klarmachen, dass eine relativ begrenzte Anzahl von Menschen genügt, um so etwas loszutreten. Man hat im Netz das Gefühl, ganz Deutschland tobt. In Wirklichkeit toben vielleicht 150 Leute. Die machen aber mächtig Lärm. Es tritt eine Art Abhärtungseffekt ein. Der erste Shitstorm ist schlimm, beim fünften ist man schon viel gelassener.

Wann haben Sie zuletzt nach einer Diskussion Ihre Meinung geändert?

Beim Thema Gender-Sprache beispielsweise. Ich habe nichts mehr dagegen, wenn andere Leute sie benutzen. Ich möchte nur nicht dazu gezwungen werden, es auch zu tun. Ich verstehe die Argumente, ich begreife, warum die Gender-Sprache vielen wichtig ist. Aber, jede Wette, auf Dauer wird sich das gesellschaftlich nicht durchsetzen.

Warum wollen Sie Gender-Sprache nicht verwenden?

Weil ich finde, dass Sprache gut sprechbar sein muss. Ein gelungener Text darf nicht verquast und nicht zu kompliziert sein. Diese Sprachregelungen, die ja politisch begründet sind, machen Texte sperrig und unzugänglich. Sie bauen Barrieren auf zwischen Schreibenden und Lesenden.

Sie haben sich in einer Ihrer letzten Kolumnen ironisch als "verrückten alten Sack" bezeichnet. Stört es Sie, wenn Sie als "weißer alter Mann" wahrgenommen werden?

Das ist ja eine sachlich völlig richtige Kategorisierung. Weiß, Mann, alt, dem kann ich nicht widersprechen. Ich finde es nur irritierend, wenn Leute, die sich Herabsetzungen ihrer Identität zu Recht verbitten – zum Beispiel People of Colour oder queere Menschen –, wenn die andere nicht als das respektieren, was sie halt sind. Wenn wir uns gegenseitig nur noch anbrüllen, werden wir jedenfalls nicht viel erreichen. Dann tobt ein Stammeskrieg – mit Worten. Darum finde ich es vernünftig zu sagen: Kommt, lasst uns doch mal das Gemeinsame suchen und nicht immer nur das Trennende. Es gibt so viele Sehnsüchte, Ängste und Ziele, die alle Menschen teilen.

Das wird man doch sagen dürfen?

Meinungsfreiheit gilt als universelles Menschenrecht. Das bedeutet aber nicht, dass man in jedem Land der Welt alles sagen dürfte. Eine Auswahl.

China: Das Tian’anmen-Massaker 1989, der Tibet-Konflikt – die Liste der Tabuthemen ist lang. Die Zensur durch die "Great Firewall of China" gegen ausländische Webinhalte ist legendär. Symbolträchtig war das Bild des leeren Stuhls für Liu Xiaobo, dem China 2010 verweigerte, den Friedensnobelpreis entgegenzunehmen. Xiaobo war Mitautor des "Charta 08", eines Manifests für allgemeine Menschenrechte. Ähnlich erging es Yang Jisheng, der 2016 nicht nach Harvard reisen durfte, um für sein Buch "Grabstein" über Millionen Hungertote unter Mao geehrt zu werden. Im gleichen Jahr wurde eine Liste publik, mit der die Propagandaabteilung zum jährlichen Volkskongress erklärte, welche Themen nicht berichtenswert seien. Darunter: Smog und Stau in Chinas Städten. Der Abriss von Kirchen. Die steigenden Militärausgaben. Der persönliche Reichtum mancher Delegierter. Berichte über Zensur werden selbstverständlich auch zensiert.

Indien: Während der jüngsten Bauernproteste vor der Hauptstadt Neu Delhi ließ die Regierung dort nicht nur das Netz lahmlegen, sondern forderte auch Twitter auf, Nutzerkonten zu sperren, die über die Demos berichteten oder diskutierten, darunter Journalisten und Medienhäuser. Zuletzt ließ die Regierung auch Tweets mit Kritik am Corona-Management und über das kollabierende Gesundheitssystem sperren oder löschen.

König Bhumipol (1927-2016). Archiv-Foto: dpa

Thailand: Die seit Jahren unruhige Monarchie hat das wohl härteste Gesetz über Majestätsbeleidigung der Welt. § 112 des Strafgesetzbuches ermöglicht pro Tat 15 Jahre Haft – in der Summe können Jahrzehnte hinter Gittern herauskommen. Selbst auf Scherze über den Hund des verstorbenen Königs Bhumipol wurde es schon angewendet. Sein Nachfolger Vajiralongkorn amnestierte 2016 zwar zahlreiche Inhaftierte – zugleich wurden aber auch Leser eines kritischen BBC-Porträts über den neuen König belangt. Nach einer kurzen Pause 2017 wird das Gesetz seit Ende 2020 angesichts neuer Proteste gegen die Monarchie wieder unvermindert angewendet.

Türkei: Die kurdischen YPG-Milizen sind im Syrien-Konflikt Verbündete des Westens. Die Türkei wertet sie als verlängerten Arm der verbotenen PKK – und wie diese als Terrororganisation. Entsprechend werden Berichte der YPG über die türkische Invasion in Nordsyrien regelmäßig im türkischen Facebook-Angebot gesperrt: Das Online-Netzwerk will so vermeiden, in der Türkei ganz abgeschaltet zu werden. Neben dem Syrienkrieg ist laut Facebook-Transparenzbericht auch die Beleidigung des Republikgründers Atatürk immer wieder Anlass, Beiträge lokal zu zensieren.

Schauspielerin Tilda Swinton zeigt Flagge in Moskau. Archiv-Foto: dpa

Russland: Seit 2013 verbietet das berüchtigte Gesetz gegen "Homo-Propaganda", sich vor Kindern positiv über gleichgeschlechtliche Beziehungen zu äußern. Das bekommt etwa die Künstlerin Julia Zwetkowa zu spüren, die Paare mit Regenbogenflagge und dem Slogan "Familie ist da, wo Liebe ist" malt. Sie ist dafür zu Geldstrafen verurteilt worden. Die Angst vor dem Symbol der LGBTQ-Gemeinde ist so groß, dass sogar die Eismarke "Raduga" (russ. Regenbogen) bei Konservativen in Verruf geraten ist.

Frankreich/Italien: Ähnlich wie in Deutschland ist auch hier die Leugnung des Holocaust verboten – und einer der häufigsten Anlässe für Facebook-Sperren.