Von Olaf Neumann

Jan Delay suhlt sich auf seinem fünften Soloalbum "Earth, Wind & Feiern" wieder in handgemachten Old-School-Grooves. In Sachen Spielfreude nimmt sich seine Begleitband Disko No. 1 ein Beispiel an ihren Vorbildern aus Amerika, Jamaika und Afrika. Mit Stilikone Jan Delay alias Jan Phillip Eißfeldt, 45, sprach Olaf Neumann in Berlin über das Vatersein, Knastbesuche und Verschwörungstheorien in der Hip-Hop-Szene.

Jan Delay, wie ist es, in Zeiten von Corona Musik zu machen?

Die Platte "Earth, Wind & Feiern" war drei Tage vor Corona fertig. Dann kam noch Marteria vorbei, hat seinen "Eule"-Part eingerappt und ist anschließend nach Venezuela geflogen. Und in der Woche, als wir den Vorverkauf starten wollten, ging die Scheiße los. Das haben wir dann gecancelt, meinen Urlaub natürlich auch. Nach zwei Monaten wurde mir klar, dass man auf absehbare Zeit keine Konzerte wird geben können. Für mich ist es hart, dass ich jetzt nicht mit den Leuten zusammen die Songs feiern kann. Sie laufen auch nicht in Clubs. Mal gucken, ob man das mit neuen Ideen kompensieren kann.

Was macht Ihnen in dieser Zeit gute Laune?

Musik zum Beispiel. Ich wollte eine positive Platte mit guten Vibes machen, um all die beschissenen Sachen angehen zu können. Das hilft. Ein Argument mehr für mich, gerade diese Platte rauszuhauen. Die Zeile "Es sind finstere Zeiten, aber das muss gar nicht sein" aus dem Intro habe ich übrigens vor Corona geschrieben.

Hatten Sie von Anfang an eine Vorstellung vom Sound der neuen Platte?

Wir wollten uns diesmal keine Genre-Handschellen anlegen. Wir haben einfach die Musik gemacht, auf die wir Bock hatten, und geschaut, was daraus wird. Positive Vibes und gute Energie. Uplifting Music halt. Das heißt nicht, dass ich nicht über ernste Themen reden will, aber man soll daraus etwas schöpfen und nicht runtergezogen werden. Ich hatte auch mal wieder Lust auf Reggae, Dancehall, Trap und Afrobeat. Wenn ich mit meiner Band Rhythms aufnehme, schmeiße ich am Ende eher die Live-Drums raus und programmiere neue drunter. Funk- oder Boogie-Nummern dicken wir mit Bassdrum, Snare und Subbässen an, damit es clubmäßig klingt. Der rote Faden war, alte Musiken ins Hier und Jetzt zu holen.

Der Titel "Earth, Wind & Feiern" ist eine Anspielung auf die Band Earth, Wind & Fire. Zeilen wie "Mucke aus den USA, Karibik und Afrika, ich ess’ nur rote Paprika und baue noch ’nen Klassiker” drücken Ihre Wertschätzung für schwarze Soul-, Funk- und Reggaemusik aus.

Earth, Wind & Fire ist eine der besten Bands aller Zeiten. Ich höre eigentlich nur schwarze Musik, das kommt von der Plattensammlung meiner Eltern. Madonna und Udo Lindenberg finde ich immer noch super, aber die haben letztendlich auch schwarze Musik gemacht. Ich habe ihr alles zu verdanken. (lacht) Deshalb hat die Rockplatte wahrscheinlich auch nicht hingehauen. Man muss das machen, was man machen will, und nicht das, was einem andere sagen. Dann kommt nämlich so was bei raus. Aber vielleicht wird die Rockplatte ja in 20 Jahren gecovert und dann wird es auf einmal eine Hanuta-Reklame.

Eine neue Bewegung gegen kulturelle Aneignung richtet sich gegen eine klischeehafte Darstellung eines Milieus und einer Kultur, der man nicht selbst angehört. Dürfen Weiße schwarze Musik machen?

Ich kann verstehen, dass man keine anderen Kulturen ausbeuten soll. Das tue ich auch nicht, weil ich schon mein ganzes Leben lang mit Liebe und Leidenschaft Musik mache. Ich versuche auch immer, etwas zurückzugeben. Deshalb stehe ich Cultural Appropriation vorsichtig gegenüber. Das, was mich initial umgehauen hat, war Hip-Hop. Genauso wie Hip-Hop von vornherein antirassistisch ist, ist er nach allen Seiten offen. Du brauchst keinen Status, kein Geld und auch keine besondere Herkunft, um diese Musik zu machen. Du brauchst nur einen Zettel, einen Stift und Talent. Dabei bedienst du dich überall, wo du willst. Das würde ja cultural Appropriation komplett im Wege stehen. Deshalb funktioniert dieses Prinzip für mich als old school Hip-Hopper nicht. In meinem Song "Spaß" schildere ich, wie es ist, im Alltag der besorgten Bürger unterwegs zu sein. Dort gibt es nichts, was aus dem Ausland ist. Das ist tierisch langweilig, ätzend und trist. Ich möchte bitte gerne viel Cultural Appropriation in meinem Leben haben!

Woher kommt der Hass der "besorgten Bürger" auf alles Fremde?

Das habe ich mich auch schon als Kind gefragt, als wir in der Schule über Nazis geredet haben, die 1933 an die Macht gekommen sind. Wieso haben die damals die Juden so gehasst? Das konnte ich noch nie verstehen. Man sollte nie aufhören, sich damit in der Kunst auseinanderzusetzen, in welcher Form auch immer. Dieses Zersplittern, das wir gerade erleben, ist auf Facebook zurückzuführen. Auf der Rockplatte, auf die keiner Bock hatte, war der Song "Scorpions Ballade". Er dreht sich darum, dass alles verschwimmt. Wo sind meine Feinde, wo sind meine Freunde? Das ist noch mehr vorangeschritten durch Facebook. Besserverdiener-Ökos mit Jack-Wolfskin-Klamotten, Esoterik-Impfgegner und latente Nazis der Identitären Bewegung demonstrieren heute Hand in Hand gegen den Mundschutz. Was geht da ab?

Auch in der Hip-Hop-Szene kursieren Verschwörungstheorien. Als Beweis für die angebliche Flachheit der Erde führte der Rapper Olexesh in einem Interview mit hiphop.de an, dass alle NASA-Aufnahmen "mit Fischauge gedreht" werden würden. Würden Sie mit Kollegen ernsthaft über dergleichen diskutieren wollen?

Wenn einer von den Rappern, die ich gut kenne, solche kruden Sachen sagt, würde ich mit ihm diskutieren, weil es mir wirklich wichtig ist. Aber bisher hat noch keiner von denen, deren Nummer ich hier in meinem Handy habe, behauptet, dass die Erde eine Scheibe sei. Aber Alter, im Moment will ich gar nichts ausschließen!

Der "allerbeste Treibstoff" ist für Sie die "Energie der Nacht"?

Ja. Ich wollte der Nacht einmal eine schöne Ode schreiben, und die "Eule" ist stellvertretend für Nachtaktivität.

Klappt das noch, seit Sie Vater sind?

Doch klar, das ist ja mein Job. Die Nachtschwester entschuldigt sich ja auch nicht damit, Mutter zu sein. Es renkt sich alles ein. Ich hatte den Job auch schon, bevor wir uns entschlossen haben, Eltern zu werden. Da redet man ja auch drüber. Du kannst nicht die kleine in die Kita bringen und dann um 10 Uhr ins Studio gehen und denken, dass dir jetzt ein Hit einfällt. Du brauchst einfach eine Freiheit. Songschreiben lässt sich nicht so abhandeln wie Autos reparieren. Manchmal geht es in zwei Minuten, manchmal dauert es zwei Monate.