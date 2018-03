Von Olaf Neumann

Mr. Patrick, wann wurden Sie vom Elvis-Virus infiziert?

Als ich Elvis das erste Mal im Fernsehen singen hörte, war ich zwei Jahre alt. Mit sechs fing ich an, seine Songs zu singen. Und als Teenager begann ich, seine Platten zu sammeln.

Ist es nicht ziemlich ungewöhnlich, dass Sie als Ire ein Faible für die amerikanische Sängerikone schlechthin entwickelt haben?

Schuld daran ist das Fernsehen. Bei uns in Irland liefen jeden Samstag Elvis-Filme. Irgendwann hatte es mich gepackt. Ich war fasziniert von seiner Stimme und seiner Art aufzutreten. Elvis hatte Klasse! Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich einmal mit seinen Songs auftreten würde. Ich wusste zwar schon immer, dass ich Entertainer werden wollte, aber an ein Elvis-Tribut dachte ich dabei ganz bestimmt nicht. Mit meiner ersten Band spielte ich alle möglichen Arten von Musik, darunter auch ein, zwei Elvis-Titel.

Wie wurden Sie zu einem gefragten Elvis-Darsteller?

Durch Zufälle. Anfangs trat ich häufig in Absturzkneipen auf. Erst mit der Zeit fand ich heraus, dass es das erfolgreiche Genre "Tribute Artist" gibt. Drei Jahre, nachdem ich Profi wurde, verschlug es mich nach Las Vegas, wo ich einige Jahre in einem großen Hotel und Casino auf dem Strip spielte. Dort lernte ich unter anderem die Righteous Brothers kennen. Sogar Michael Jackson sah sich meine Show an. Ich fühlte mich wie ein Kind in einem Süßwarenladen.

Und wie fühlten Sie sich als Europäer in der Glitzerstadt Las Vegas?

Nach einer Weile hatte ich genug vom Vegas-Lifestyle und wollte wieder etwas anderes machen. Alles änderte sich, als ich in Las Vegas auf den Deutschen Bernard Kurz traf, der zu meinem Produzenten wurde.

Es gibt tausende von Elvis-Darstellern. Kritiker halten Sie für einen der Besten. Wie würden Sie Ihre Art zu singen beschreiben?

Gute Frage. Ich bin selbstverständlich von Elvis beeinflusst. Es ist ja auch mein Job, ihm ähnlich zu sein. Das wird von mir geradezu erwartet. Aber eigentlich klinge ich gar nicht wie er, denn es gab nur einen Elvis. Was ich mache, ist eine Hommage an ihn, ich will ihn nicht eins zu eins kopieren. Ich habe natürlich auch andere Inspirationen. Ich liebe die Bee Gees, die Everly Brothers und viele andere Künstler.

Manche Elvis-Darsteller haben sich sogar operieren lassen, um ihrem Idol noch ähnlicher zu sein. Wie denken Sie darüber?

Ich möchte das nicht bewerten. Das ist schon sehr extrem, aber wenn es diese Leute glücklich macht ... Ich für meinen Teil habe viel über Elvis gelesen und seine Konzerte und Platten ausgiebig studiert. Ich bin mit Kopfhörern ins Bett gegangen und mit seiner Musik eingeschlafen. Ich habe seinen Ton in mir aufgesaugt. Zuweilen taucht Elvis sogar in meinen Träumen auf. Das ist manchmal ein bisschen unheimlich. Ich habe es sogar geschafft, in seinen Zirkel zu kommen, aber ich werde Elvis niemals persönlich treffen, was echt bedauerlich ist. Umso glücklicher bin ich, dass ich zusammen mit dem legendären Stamps Quartet auftreten darf.

Haben Sie Ed Enoch vom Stamps Quartet über seine Zeit mit Elvis ausgefragt?

Nicht wirklich. Ich mag es nicht, Leute auszuquetschen, ich lasse Ed einfach reden und stelle ihm ab und zu eine Frage. Er hat mir im Lauf der Zeit viele persönliche Geschichten von seinen Tourneen mit Elvis erzählt. Auf diese Weise komme ich dem Mythos Stück für Stück näher.

Sie haben die Songs von Elvis tausende Male gesungen. Wie erhalten Sie sich Ihren Enthusiasmus?

Das ist die eigentliche Herausforderung! Ich versuche immer, in die Songs hineinzuschlüpfen und in ihnen etwas Persönliches zu finden. Es geht beim Singen ja um Gefühle, damit erreicht man das Publikum am besten. Im Saal sitzen zwangsläufig nicht nur Elvis-Fans, sondern auch Leute, die einfach nur neugierig sind auf unsere Show. Würde ich ein Konzert ausschließlich für Fans spielen, würde das Repertoire völlig anders aussehen. Dann würde ich wahrscheinlich auf die großen Hits verzichten zugunsten obskurerer Titel.

Welche Songs aus Elvis Presleys großem Repertoire fordern Sie als Sänger am meisten heraus?

Vor manchen Songs hatte ich anfangs einen regelrechten Bammel. "An American Trilogy" gehört definitiv dazu, aber ich singe den Titel nicht in der Show. Herausfordernd auch "What Now My Love", "Love Me, Love The Life I Lead" oder der Gospel "He Touched Me", den ich mit dem Stamps Quartet singe. Im Lauf der Jahre habe ich viel an meiner Stimme gearbeitet. Mir ist es wichtig, dass es nicht gezwungen wirkt, wenn ich etwas von Elvis singe. Es soll ganz natürlich rüberkommen. Auf dieses Level zu kommen, kostet viel Zeit. Wenn ich mich nicht immer wieder herausfordern würde, wäre es irgendwann langweilig.

Gilt der Beifall Ihnen oder Elvis?

Ich hoffe uns beiden. Ohne Elvis würde ich heute nicht singen. Offensichtlich teilen das Publikum und ich die Faszination für ihn. Wenn ich die Leute mit meinem Gesang berühre, macht mich das glücklich. Für das Publikum bin ich Elvis’ Medium.

Glauben Sie an Reinkarnation?

Ich war sechs, als er starb. Ich kann de facto nicht seine Wiedergeburt sein. (lacht)

Haben Sie etwas, was ihm gehörte?

Ja, ich habe ein paar Manschettenknöpfe, die ihm gehörten. Etwas Kleines, das ich tragen kann. Das finde ich sehr schön.

Wollen Sie bis ans Ende Ihrer Tage Elvis-Songs singen?

Irgendwann werde ich damit aufhören. Ich habe keine Ahnung, wann das sein wird, aber ich weiß, dass ich gern noch andere musikalische Richtungen ausprobieren möchte. Schauen wir mal. Im Moment bin ich jedenfalls noch sehr mit den Elvis-Shows beschäftigt und das ist ein Segen. Doch eines Tages werde ich den Overall an den Nagel hängen und ich selbst sein.

