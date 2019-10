Mit dem Album „8 Arms to Hold You“ beweist der 66-jährige Mexikaner, dass man nicht kaputt sein muss, um zerbrechliche Songs zu schreiben. Die Stimme des Sängers, Schauspielers und ehemaligen Balletttänzers ist so rau und emotional, dass sie direkt ins Herz geht. Mit Tito und Lolita Larriva sprach Olaf Neumann über Rassismus und US-Präsident Trump.

Tito, am ersten Tag im Studio starb Dein Vater. Wie hat sich dieser tragische Vorfall auf die Musik ausgewirkt?

Tito Larriva: Das lässt sich kaum beschreiben, weil es sehr spirituell war. Solch ein Todesfall beeinflusst alles, was du tust. Seltsamerweise war es für mich nichts Negatives, sondern eher etwas Natürliches. Es war aber zweifellos eine schwierige Situation. Obwohl mein Vater gerade gestorben war, bestand ich darauf, im Sonic Ranch Studio bei El Paso, wo er lebte, sofort weiterzuarbeiten.

Hat Dein Vater Dich anfangs unterstützt?

Tito: Ohne meinen Vater hätte ich sicher keine Karriere gemacht. Er hat meine erste Platte mitfinanziert. Anfangs sahen er und meine Mutter sich alle meine Auftritte an. Als Teenager habe ich Ballettstunden genommen und später in der National Company von Mexico City getanzt. Als ich schließlich nach Hollywood zog, wurde ich Punkrocker. Da gab es nicht viele Ballerinas.

Lolita, magst Du Punkrock?

Lolita Larriva: Ja, ich bin mit Bands wie den Germs und Titos Platten aufgewachsen. Meine Mutter war früher Tänzerin und steht total auf Punk. Für mich war es ganz normal, das Kind von Punks zu sein. Alle Freunde von uns in Los Angeles waren Künstler und ein bisschen verrückt. Erst als wir nach Texas zogen, wurde mir bewusst, wie seltsam meine Kindheit und Jugend war.

Wer von Euch hat den Song "He’s A Liar" (Er ist ein Lügner) geschrieben?

Tito: Von mir stammen der Text und das Riff. Als ich den Song schrieb, war mir überhaupt nicht bewusst, wovon er handelt. Er entstand nämlich vor Trumps Präsidentschaft. Es war aber ein gutes Timing!

Wie fühlt es sich für Euch als Mexikaner an, wenn der US-Präsident behauptet, Mexikaner seien Vergewaltiger und würden Drogen und Kriminalität ins Land bringen?

Lolita: Es ist traurig, schmerzhaft und beängstigend. Am schlimmsten betroffen sind die Armen. Viele Mexikaner in Amerika sind ohne Hoffnung. Sie leben getrennt von ihren Familien und haben kein Geld, um mit ihnen wieder zusammenzukommen. Mir macht der Rassismus Angst. Wir leben in Texas. Obwohl Austin als Stadt sehr liberal ist, haben wir festgestellt, dass sich in der Bevölkerung etwas geändert hat. Die Leute sagen zum Beispiel schreckliche Dinge zu Tito.

Auf welche Weise habt Ihr persönlich Rassismus erfahren?

Tito: Am Tag, als Donald Trump gewählt wurde, habe ich unseren Gartenzaun repariert. Wir leben an einer viel befahrenen Straße. Als ich gerade einen Nagel einschlug, hielt ein Truck vor meiner Nase und der Fahrer brüllte mich an: Geh’ zurück in dein beschissenes Mexiko! Ich übertreibe nicht. Fünf Minuten später stoppten zwei Harleys vor unserem Haus, die Fahrer beschimpften mich als dreckigen Mexikaner und verschwanden laut lachend wieder. Dies passierte in meiner Stadt vor meinem Haus! Ich sah darin ein Vorzeichen von dem, was kommen würde.

Wie hast Du darauf reagiert?

Tito: In dem Moment dachte ich, dass diese Biker wahrscheinlich meine Platten zuhause stehen haben. Alle Biker mögen "From Dusk ’Til Dawn" (lacht). Das fand ich irgendwie zum Lachen. In derselben Woche besuchte ich ein mexikanisches Restaurant in der Nachbarschaft und unterhielt mich mit der Kellnerin auf Spanisch. Ein tätowierter Typ mit einem Messer am Gürtel regte sich darüber auf, dass wir in Amerika Spanisch sprechen würden. Das ist so dumm und ignorant!

Lolita: Das ist Stimmungsmache. Man soll Angst vor dem Unbekannten haben. Es bricht mir das Herz.

Tito: Trump ist schuld daran, dass die Leute jetzt aussprechen, was sie denken. Er verdient es eigentlich nicht, dass man sich länger mit ihm beschäftigt, weil er unfassbar blöd ist. Er hat die Verschwörungstheorie weiterverbreitet, der Millionär Jeffrey Epstein sei einem Mordkomplott Bill Clintons zum Opfer gefallen. So etwas hat die Welt noch nicht gesehen!

Lolita: Damit will Trump von dem ablenken, was in unserem Land wirklich passiert. Bei uns werden Migrantenkinder in Camps gefangen gehalten. Ungeheuerlich!

Tito: Kürzlich wurde in Dallas ein Junge von der Polizei angehalten und nach seinen Papieren gefragt. Er zeigte den Cops seine Geburtsurkunde und seinen Führerschein. Und trotzdem steckten sie ihn für einen Monat in ein Lager. Sie glaubten ihm nicht, dass er Amerikaner sei.

Befürchtet Ihr, dass Euch etwas Ähnliches widerfahren könnte?

Tito: Definitiv. Die Cops könnten mich zum Beispiel mit meinem Auto stoppen und nach Mexiko zurückschicken. Und wenn ich dann zurück nach Amerika wollte, könnte man mir an der Grenze die Einreise verweigern, weil ich einmal mit Haschisch erwischt wurde. Echt gruselig!

Wolltet Ihr ein Album machen, das diese chaotische Zeit reflektiert?

Tito: Unser Album spiegelt den Alltag und die Gefühle der Menschen wider. Viele haben Angst. Wenn jemand wie Mr. Trump, der für sein Amt nicht geeignet ist, so viel Macht hat, ist das wie ein Schneeball. Je länger man ihn wälzt, desto größer wird er. Wenn er weiterhin Dummheiten machen darf, kann es eines Tages wirklich gefährlich werden.

Info: Tito & Tarantula kommen auf ihrer Tour am Donnerstag, 17. Oktober, in die Halle 02 nach Heidelberg. Karten kosten 35,25 Euro beim RNZ-Ticketservice.