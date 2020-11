Von Klaus P. Hunzinger

Marshall & Alexander, das war über zwei Jahrzehnte wohl das bekannteste Duo in Deutschland. Vor einem Jahr verkündeten die beiden das Ende, im Sommer waren die Abschiedskonzerte in Ötigheim geplant. Durch Corona kam alles anders: Abschiedstour auf 2021 verschoben, Marc Marshall gibt Online- und Wohnzimmerkonzerte. Klaus P. Hunzinger sprach mit dem Sänger über die aktuelle Lage.

Herr Marshall, bei Scheidungen ist ein Trennungsjahr Pflicht, wie geht es Ihnen aktuell?

Marc Marshall: Sie meinen wegen der Trennung von der Kultur?

Eher wegen der Trennung von Jay Alexander.

Ach so, ach Gott, wenn ich ganz ehrlich bin, ist da im Moment gar kein Platz in meinem Kopf jetzt an das Duo Marshall & Alexander zu denken. Ich bin ganz bei mir und meinem persönlichen Umfeld und habe da natürlich wehmütig zur Kenntnis nehmen müssen, dass unsere Abschlusskonzerte 2020 nicht stattfinden konnten. Was sich ein bisschen komisch anfühlt, weil das Duo schon sehr lange keine Projekte mehr miteinander macht und da wollte man das abschließen. Jetzt wird das so künstlich verlängert. Aber ich denke da gar nicht so drüber nach. Ich bin viel zu sehr mit meinem eigenen Tagesgeschäft befasst, um da eine neue Baustelle aufzumachen. Das kommt im nächsten Jahr, und dann werden wir sehen.

Was bleibt für Sie persönlich von Marshall & Alexander in Erinnerung?

Ich glaube, wir haben schon im deutschen Musikbusiness Akzente gesetzt durch unsere Vielfalt, und es gibt nicht viele, die mit einem Pop-Album und einem Klassik-Album Gold-Status haben. Wir haben unzählige Konzerte gegeben und wir konnten uns als Sänger austoben. Da bin ich einfach nur dankbar für diese Zeit.

Sie hatten beide immer auch Ihre Soloprojekte laufen, was steht bei Ihnen aktuell an?

Das Tagesgeschäft. Jeden Tag so gestalten, dass ich nicht in Versuchung komme, dass sich die seit März andauernde Krise, die sich besonders in der Kulturlandschaft niederschlägt, auch auf mein Gemüt schlägt. Ich spüre in mir drin, dass ich ganz viel in der Lage bin zu leisten, was ich mir vor dieser Krise gar nicht so zugetraut hätte.

Zum Beispiel Online-Konzerte.

Ja, aber ich meine noch etwas Anderes. Wenn ich die letzten Tage nehme, dann überlegt man nach dem Frühstück, was singe ich heute Abend, dann wird von 11 bis 13 Uhr geprobt, von 15 bis 16 Uhr gibt es ein Konzert vor Altenheimen und dann von 19 bis 20 Uhr ein Konzert online. Das ist ein wunderbares Gefühl, wenn man spürt, wie man mit seiner Stimme anderen Menschen gut tut. Das kommt dann auch zurück und tut einem selbst auch gut. Das hat meinen Alltag seit März geprägt. Wenn ich zusammenzähle, habe ich wohl 140 Konzerte gegeben mit Autokino, Altenheimkonzerten, im Sommer dann auch das eine oder andere kleine Festival. Da spüre ich, wie ein Kulturschaffender, der sich im Moment von der Politik wegen fehlender staatlicher Hilfe schlecht behandelt fühlt, trotzdem sein Dasein schön gestalten kann. Ich zeige nicht mit dem Finger auf andere. Ich bewege mich, bin flexibel und fleißig. Alles andere ist mir wurscht im Moment.

Sie bieten auch private Wohnzimmerkonzerte an.

Auch das, zusammen mit René Krömer. Da fährt man ein paar 100 Kilometer, zum Beispiel nach Hessen, und kommt dann in eine unglaublich liebevoll eingerichtete Scheune, in der zehn Personen sitzen, für die man dann singt – das ist einfach schön.

Wie muss man sich da die Verhandlung über die Gage vorstellen?

Da sind wir alle zu Klischee behaftet. Wir sind im Moment in einer Lebensphase, in der ich spüre, wenn ich nichts tue, ich auch nichts bekomme. Es ist mir erst mal wichtig, dass ich den Kontakt zu den Menschen draußen behalte. Ich mache es so, dass ich es den Leuten überlasse und frage: Was ist Ihnen ein Auftritt von Marc Marshall und René Krömer wert? Dann wird man individuell sehen, wo die Reise hingeht. Ich gehe da nicht mit einem Katalog rum und bestehe auf meine Gage, die ich normalerweise bekomme. Ich bin da auch frei, ich stelle mich überall hin und brauche dazu keine Technik. Ich bin dann Sänger der alten Schule und bin deswegen auch sehr lebendig und fröhlich.

Das ist dann auch eine neue Erfahrung?

Ja gut, ich habe schon immer die Nähe zum Publikum gesucht, aber dass es so intensiv und dass es auch eine Notwendigkeit hat in der Form, das hätte ich vorher nicht gedacht, das ist neu. Und ich wollte keinen einzigen Ton der letzten acht Monate missen. Ich habe so viele schöne, positive Dinge erlebt. Durch die ganzen Kontakte, natürlich mit Maske und mit Abstandsregeln, habe ich ein sehr reichhaltiges Jahr hinter mir. Und am Ende kommt dann auch was rüber. Man kann auch Geld verdienen damit. Das sind nicht die Gagen, die man gewohnt ist. Aber wir werden auch durch PayPal unterstützt, nach dem 50. Online-Konzert haben wir gesagt, wer uns unterstützen möchte, kann uns über PayPal etwas geben. So konnte ich auch René Krömer eine Existenz sichern, er hätte sonst acht Monate gar nichts gemacht.

Im Dezember planen Sie ein Weihnachtskonzert in Ludwigshafen. Optimistisch, dass das klappt?

Im Moment noch ja (lacht).

Friede, Liebe und Respekt sind die Stichworte für die Weihnachtskonzerte, Themen, die Ihnen persönlich wichtig sind?

Ich bin ja ein Befürworter, dass das Weihnachtsfest das ganze Jahr gefeiert werden sollte. Nur an Weihnachten erinnern wir uns alle an Frieden, Liebe und Respekt. Das ist für mich keine saisonale Frage, sondern eine grundsätzliche Haltung im Leben und deswegen sind diese Begriffe für mich die Grundlage, mich immer wieder an mein persönliches Handeln im Alltag zu erinnern, ob ich diesen Begriffen gerecht werde. Ich bin weit davon entfernt, perfekt zu sein, aber es hilft mir tatsächlich auch persönlich, und es lässt sich künstlerisch natürlich unglaublich schön im Repertoire umsetzen, in tolle Texte, die man integriert, in Gedichte und eben auch die Lieder dazu. Dafür eignet sich Weihnachten, und ich versuche immer die Stimmung, die dann in dieser Jahreszeit erzeugt wird, ins neue Jahr zu retten. Manchmal gelingt mir das, manchmal nicht so.