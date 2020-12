Von Jan Draeger

Ohne Gag geht’s nicht. Wenn Fabian Köster für die "heute-show" als Außenreporter loszieht, um Politiker, "Querdenker" oder Pegida-Demonstranten zu interviewen, muss das komisch werden. Das gehört zu seinem Handwerk als Comedian. Deshalb stellt er auch andere Fragen als seriöse Journalisten. Sie sind gemeiner. Aber ist das immer angebracht? Mit unserem Mitarbeiter Jan Draeger sprach Köster über seine Erziehung in einem Lehrer-Haushalt, die Angst, was auf die Schnauze zu bekommen und – über Respekt.

BIOGRAFIE Name: Fabian Köster Geboren am 14. Juli 1995 in Köln Werdegang: Bereits während der Schulzeit zeigt Köster sein komisches Talent bei Poetry Slams. 2010 und 2012 kommt er bei den nordrhein-westfälischen Slam-Meisterschaften in der Kategorie U-20 bis ins Finale, bei den deutschen Poetry-Slam-Meisterschaften 2011 ins Halbfinale – als jüngster Teilnehmer. Nach dem Abitur studiert er in Köln Sozialwissenschaften. Seit 2015 gehört Köster zum "heute-show"-Team. Er agiert hinter den Kulissen als Autor, bekannt wird er vor allem durch seine Einsätze als Außenreporter auf Demonstrationen oder Parteitagen. Auszeichnung: 2018 bekommt er den Deutschen Fernsehpreis – in der Kategorie Förderpreis für den Nachwuchs Privat: Fabian Köster lebt in Köln

[-] Weniger anzeigen

Herr Köster, heute stelle ich die Fragen. Wie geht’s Ihnen damit?

Eine ungewohnte Situation. Ich fühle mich fast schon wie ein Politiker.

Nervös?

Nee. Ich gehe mit einem gesunden Respekt in das Interview.

Sind Politiker nervös, wenn Sie von Ihnen interviewt werden?

Auf Parteitagen weichen mir Politiker schon mal offensiv aus oder rennen weg. Da ist eine gewisse Nervosität zu spüren. Heiko Maas kam mir mal auf einem SPD-Debattencamp entgegen, sagte: "Och, nee!" – und ging.

Was kann Sie denn nervös machen?

Wir von der "Heute Show" haben oft nur eine einzige Gelegenheit, mit einem Spitzenpolitiker ins Gespräch zu kommen, einen Schuss quasi. Wir begleiten sie vom Auto bis zur Tür und können schnell zwei Fragen stellen. Den Schuss muss ich also direkt verwandeln. Von daher bin ich am Anfang nervös oder eher angespannt.

Wir wollen ja über Respekt sprechen. Wer hat Ihnen Manieren beigebracht?

Meine Eltern. Ich komme aus einem Haushalt mit einem Lehrer-Vater und einer Kindergarten-Mutter. Da bin ich gut erzogen worden. Es ging gar nicht nur um Respekt, sondern um gewisse Grundwerte: um ein Miteinander, das nicht verletzend ist. Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen: Bei den Fragen, die ich Politikern und anderen stelle, ist das manchmal eine Gratwanderung. Mir ist durchaus bewusst, dass ich auch Fragen stelle, die an die Grenze der Respektlosigkeit gehen. Ich finde es aber wichtig, dass der Gag stärker ist als die Respektlosigkeit. Der Witz sollte nie dahinter zurückbleiben. Aber am Ende ist das natürlich subjektiv.

Einen AfD-Abgeordneten haben Sie mal gefragt: "Kriegen Sie einen Orgasmus?"

Das Gespräch habe ich mit Markus Frohnmaier geführt, dem Ex-Chef der Jungen Alternative. Er sagte, dass er Abschiebeminister in einem Remigrationsministerium werden wollte und hatte dabei ein sehr fröhliches, lachendes Gesicht. Auf das habe ich mich bezogen mit der Orgasmus-Frage. In dieser Situation habe ich das überhaupt nicht als respektlos empfunden.

Ist Respekt für Sie wichtig?

Definitiv. Ich will ja auch respektvoll von meinen Mitmenschen behandelt werden und versuche, das meinem Gegenüber ebenso angedeihen zu lassen. An der "Heute Show" wird allerdings geschätzt, dass wir ohne Berührungsängste an die Politiker herangehen. Eine gewisse Form von Respektlosigkeit ist da schon manchmal angebracht.

Sehen Sie sich als eine Art Korrektiv in der deutschen Politik?

Das ist ein bisschen zu viel der Ehre. Wir zielen darauf ab, Missstände aufzuzeigen, versuchen aber, das gleichzeitig in Gags zu verpacken. Wir sind immer noch eine Unterhaltungssendung.

Bei Pegida haben Sie als angeblicher Reporter von "Russia Today Kids" Demonstrationsteilnehmer interviewt.

Wir sind dort als Undercover-Reporter-Team hingegangen. Und da ist es interessant, was die Leute sagen, wenn sie glauben, der Sender ist auf ihrer Seite. Da ja mit der "Lügenpresse" nicht mehr geredet wird.

Haben Sie Angst, mal was auf die Schnauze zu bekommen?

Bei Pegida gibt es natürlich Situationen, die unschön sein können. Darauf müssen wir uns einstellen. Gerade nach dem Vorfall im Mai, als mein Reporter-Kollege Abdelkarim und sein Team zusammengeschlagen wurden. Die Hintergründe sind ja immer noch nicht genau bekannt. Und dennoch – obwohl ich jetzt vorsichtiger geworden bin, kommt es hin und wieder zu brenzligen Situationen. Vor einigen Wochen war ich in Konstanz auf einer "Querdenken"-Demo und Teilnehmer bildeten einen Kreis um mich. Wenn ich merke, dass sich da gerade was hochschaukelt, habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, das Gespräch sofort höflich abzubrechen und den Standort zu wechseln.

Sie selbst strahlen bei den Gesprächen anfangs eine harmlose Unbefangenheit aus. Ist das Strategie?

Ich würde das nicht unbedingt Strategie nennen. Mein Verhalten hat nämlich auch was mit Respekt zu tun. Ich finde es unangenehm, in ein Interview reinzugehen und den anderen direkt vor den Kopf zu stoßen. Gerade bei einem längeren Gespräch sollte man mit einem Umgangston starten, in dem der andere sich wohlfühlt.

Aber Sie wollen doch provozieren?

Der Großteil checkt, dass das provokative Fragen sind. Gerade bei Veranstaltungen wie "Querdenken" und "Pegida" kommt man so auch schneller an den Punkt, an dem die Gegenseite das Gespräch entweder direkt beendet oder sich bewusst darauf einlässt und zurückprovoziert.

Manche Politiker versuchen ja in den Interviews, die Sie mit ihnen führen, locker und sogar komisch zu sein. Ist das nicht peinlich?

Das kommt darauf an, wie gut man es beherrscht. Karl Lauterbach ist zum Beispiel ein Naturtalent.

Er wirkt stoisch.

Er hat einen sehr feinen, ironischen Humor.

Zu Günther Oettinger haben Sie auch einen guten Draht. Der blamiert sich bei Ihnen mit seiner englischen Aussprache.

Das sehe ich total anders. Er besitzt eine große Portion Selbstironie und ist ein lockerer Typ. Ich dachte immer, dass sich das ausschließt: locker und in der CDU zu sein.

Wären Sie ein Politiker – würden Sie sich Ihren Fragen stellen?

Da ich Lust auf den verbalen Zweikampf habe, würde ich sagen: ja. Vor allem, weil man bei uns auch nicht nur verlieren kann. Wenn man rhetorisch was mitbringt, kann man auch Sympathien gewinnen. Günther Oettinger beispielsweise ist, wenn man sich im Internet die Kommentare zu seinen "Heute Show"-Auftritten durchliest, dadurch für viele sympathisch geworden. Es ist ja nicht so, dass Politiker bei uns in jedem Beitrag verarscht werden.

Kennt die Kanzlerin Sie eigentlich?

Das würde ich auch gern wissen. Sie spricht ja nie mit uns. Aber es gab Momente, in denen sie einen Gang langgegangen ist und ich ihr was zugerufen habe. Und da hat sie einmal sogar den Kopf leicht gewendet und mich kurz angeguckt.

Haben Sie sich schon mal geschämt?

Auf einem SPD-Debattencamp war Alexis Tsipras, der damalige griechische Ministerpräsident, zu Gast. Ich durfte ihm eine Frage stellen. Und da kommt das Thema Respekt ins Spiel, denn ich habe mich selten so sehr für eine Frage geschämt. Ich habe ihn gefragt: "Are you here today at the German social democrats to see something that’s more fucked up than your country?"

Übersetzen Sie bitte.

Also: "Sind Sie heute bei den Sozialdemokraten, um zu sehen, was noch" – da ist die englische Übersetzung schöner – "abgefuckter ist als Ihr Land?" Die Frage finde ich schon respektlos, man kann sie aber stellen, weil der Witz eigentlich gegen die SPD geht und nicht gegen Griechenland. Tsipras hat sehr nett darauf geantwortet – und Andrea Nahles, die neben ihm saß, hat ihm dann einen Kuss auf die Wange gedrückt.

Was hat er denn geantwortet?

Einfach nur: "Ich freue mich, hier zu sein, und ich fühle mich sehr wohl bei der Debatte."

Ach, diese Allgemeinplätze.

Aber die Situation, dass Andrea Nahles ihm dann einen Kuss auf die Wange drückt, das war schon ein Moment für sich.

Wie finden Ihre Eltern Ihre Auftritte?

Bis jetzt darf ich immer noch sonntags zum Abendessen kommen. Durch meinen Vater, der lange beim alternativen Karneval mitgewirkt hat, habe ich in Sachen Humor viel mitbekommen. Selbst mein Opa stand schon auf Bühnen. Meine Familie hat mich auch unterstützt, als ich mit 15, 16 auf Poetry-Slam-Bühnen stand, die von meinem Heimatort 100, 200 Kilometer weg waren. Da habe ich das eine oder andere Mal auf den elterlichen Fahrdienst zurückgreifen können.

Zu Beginn Ihrer Karriere sind Sie mit selbstverfassten Gedichten aufgetreten. Bitte eine Kostprobe!

Ich hatte eine Reihe, die hieß "Unnötige Gedichte". Einfach destruktive Zwei- oder Vierzeiler. Der Sinn dahinter war, dass sie schlecht sein sollten. Eins hieß "Der Rahmen": "Der Rahmen wollt ein Fenster sein/ doch es gab kein Glas." Es reimt sich nicht mal, fällt mir gerade auf.

Wie war das mit dem Respekt in Ihrer Schulzeit? Haben Sie die Lehrer geärgert?

Ich war ein Mittelding aus Klassenclown und nicht zu nervigem Klassenclown. Nichtsdestotrotz habe ich mich ganz okay mit meinen Lehrern verstanden.

Sind Sie einem Ihrer Lehrer später wieder begegnet?

Als der stellvertretende Schulleiter in den Ruhestand ging, habe ich eine kleine Rede gehalten.

Eine ernste Rede?

Es waren auch ein paar Gags dabei. So ganz ernst ist doch langweilig.