Sheryl Crow vereint vieles, was auf den ersten Blick vielleicht nicht zusammenpasst: Rockstar. Aktivistin. Ex-Freundin von Eric Clapton, Owen Wilson und Lance Armstrong. Mutter. Neunfache Grammy-Gewinnerin. Ihr neues Album „Threads“ soll auch ihr letztes sein. Es ist eine Zusammenarbeit mit Keith Richards, Eric Clapton, Neil Young, Sting, Willie Nelson, Mavis Staples, Stevie Nicks, Joe Walsh, Don Henley und Kris Kristofferson. Mit der US-Sängerin und Gitarristin sprach Olaf Neumann.

Auf "Threads" singen Sie Duette mit Musikern, die Rockgeschichte geschrieben haben. Wollten Sie der Ära dieser Musiker noch ein Denkmal setzen?

Sheryl Crow: Nun, das Projekt begann mit Kris Kristofferson, der inzwischen 83 ist. Je älter wir Musiker werden, desto geringer unsere Chancen, noch einmal mit unseren Helden zu spielen. Ich wollte diesmal eine Platte machen, die voller Liebe ist und diese wollte ich gern mit anderen teilen. Deshalb habe ich über einen Zeitraum von drei Jahren jene Künstler kontaktiert, die mich am meisten inspiriert haben. Herausgekommen ist eine wundervolle Gemeinschaftsproduktion. Zudem habe ich mich mit jüngeren Leuten wie Jason Isbell, Chris Stapleton und Lukas Nelson getroffen.

Sehen Sie sich selbst in der musikalischen Tradition Ihrer Duettpartner?

Ja. Ich habe von Anfang an mit anderen zusammengearbeitet. Bob Dylan oder die Rolling Stones haben mich zum Beispiel eingeladen, mit ihnen ihre Songs zu interpretieren. Jetzt wollte ich den Spieß einmal umdrehen und mit Gästen meine Songs spielen.

Haben Sie die Songs auf "Threads" speziell für Ihre Gäste geschrieben?

Das lief ganz unterschiedlich, aber immer sehr organisch. Eric Clapton spielt zum Beispiel auf einem Song mit, den George Harrison komponiert hat. Das fühlte sich für mich richtig an, weil die beiden sich kannten. Mit Joe Walsh habe ich sogar einen Song geschrieben. Ich habe alle meine Gäste persönlich getroffen mit Ausnahme von Mavis Staples. Mein Produzent hat sie aufgenommen, weil ich zu dem Zeitpunkt auf Tour war. Das alles zog sich über eine Periode von drei Jahren hin. Währenddessen habe ich noch ein Broadway-Musical geschrieben. Es basiert auf dem Film "Diner" von Barry Levinson.

Keith Richards ist ein Freund von Ihnen. Lag es da nahe, dass Sie ihn zu einem Duett einluden?

Er schrieb vor 25 Jahren den Song "The Worst" für das Stones-Album "Voodoo Lounge". Eine großartige Country-Nummer, die ich gern mit ihm singen wollte. Deshalb verabredeten wir uns in einem Studio in New York.

Wie arbeitet es sich mit Keith Richards?

Ich blieb ein paar Tage in New York. Wir haben in der Zeit ein bisschen aufgenommen und viel zusammen abgehangen. Das war toll. Keith spielt auf dem Song Gitarre und Piano und singt. Und ich bediene die Wurlitzer-Orgel. Das Ganze fiel in die Zeit, als Trump gewählt wurde. Keith hat vor Wut gebrüllt, als das Wahlergebnis bekannt gegeben wurde.

Nennt er Sie noch immer "kleine Schwester"?

Ja, das tut er. Ich mag es. Hey, allein die Tatsache, dass er sich überhaupt noch an mich erinnern kann, ist irre! Viele wissen nicht, wie belesen Keith eigentlich ist. Er ist sehr intelligent und sehr neugierig. Und er hat einen herrlich bösen Humor. Aber vor allem hat er ein ganzes musikalisches Genre aus der Taufe gehoben. Das, was zwischen ihm und Charly Watts passiert, ist definitiv einzigartig.

Wie fühlt es sich an, mit ihm Musik zu machen?

Surreal. Man muss sich von Zeit zu Zeit kneifen, um zu begreifen, mit wem man da gerade spielt. Ganz unabhängig davon, wie lange ich ihn schon kenne und wie oft wir zusammen gespielt haben, verfalle ich in solchen Momenten in Schockstarre.

Das erste Mal trafen Sie die Rolling Stones 1997. Die Band hatte Sie eingeladen, sie auf einer Tour zu begleiten.

Am Anfang war ein einzelner Gig in Florida, bei dem ich mit ihnen "Live With Me" spielte. Im Jahr darauf durfte ich die Stones bei sieben oder acht Konzerten begleiten. Das war super.

Ist es wahr, dass Sie zur Vorbereitung auf die Rolling Stones die Skandal-Doku "Cocksucker Blues" geschaut haben?

Nein, nicht zur Vorbereitung auf die Tour. Aber ich habe den Film gesehen. Ich mag es, mich in ein Thema komplett hineinzuarbeiten. Dann ziehe ich mir alles rein, was ich in die Hände kriegen kann: Outtakes, Bootlegs, Dokus. Bei meinem ersten Konzert mit den Stones war ich so nervös, dass Bobby Keys mir eine Flasche Tequila reichte, damit ich mir Mut antrinke. (lacht)

Ihr "Redemption Day" ist eine Reflexion über Krieg. Haben Sie Angst, dass Donald Trump eines Tages gegen Nordkorea oder den Iran zu Felde ziehen könnte?

Ich weiß nicht, wie es anderen Amerikanern geht, aber seit er im Amt ist, habe ich mich nicht einen einzigen Tag so gefühlt, als würde ich in einem friedvollen Land leben. Ich bete, dass die anderen Staatenlenker der Welt irgendwann merken, dass Trump ein instabiler Präsident ist, der hoffentlich nicht mehr lange im Amt sein wird. Ich hoffe, dass unsere Verfassung es ihm im Falle eines Falles verbietet, in den Krieg zu ziehen. Im Moment steht unsere Verfassung vor ihrer größten Herausforderung. Das löst in mir keine guten Gefühle aus, zumal ich Kinder habe. Wie wird deren Zukunft aussehen?

"Threads" soll Ihr letztes Album sein. Wollten Sie es noch einmal so richtig krachen lassen?

Ich hatte nicht geplant, dass dies mein letztes Album wird. Aber als es nach drei Jahren schließlich fertig war, dachte ich, es wäre doch ein schönes Werk, um sich damit vom Albummachen zu verabschieden. Ich werde aber nicht aufhören, Songs zu schreiben, Musik zu machen und aufzutreten. In Zeiten von Streamingdiensten erscheint mir ein Album als etwas Extravagantes. Die Leute wollen sich keine Langspielplatten mehr anhören. Man investiert sehr viel Zeit, Geld und Gefühle in solch eine Produktion. Das ist eine tolle Tradition, der ich mit "Threads" ein letztes Mal huldige.

Info: Das Album "Threads" von Sheryl Crow ist vor kurzem erschienen.