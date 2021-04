Von Olaf Neumann

In Ihrem Buch "Der verlorene Sommer: Deutschland raucht auf dem Balkon" erzählen Sie vom Alltag unter Corona. Wie geht es Ihnen heute?

Wladimir Kaminer: Jetzt liegt der nächste Sommer vor uns, der nicht weniger verloren wirkt. Heute habe ich die Schlagzeile gelesen: "Der Kampf gegen Corona geht voran!" Mein Nachbar kommentierte das mit: "Die gehen alle voran auf einer Rolltreppe, die rasch nach unten fährt".

Ziehen Sie sich immer öfter auf Ihre Datscha in Brandenburg zurück, um in Ruhe zu schreiben?

Ich dachte, Corona ist eine einmalige Chance zu beobachten, wie die Welt durchdreht. Ob in Brandenburg oder hier in Berlin stelle ich fest, wie unterschiedlich die Menschen auf die gleichen Herausforderungen reagieren. Zum Beispiel meine Mutter und ihre Freundinnen oder meine Kinder. Das ist einmaliges Material. Das Buch, an dem ich jetzt arbeite, ist schon sehr spannend, aber ich habe es nicht gewollt. Es wird "Die Seelenreiter" heißen. Corona hält die Welt im Griff, das kann man nicht ignorieren. Die Zukunft wird gerade beschlossen.

Sie waren in der Pandemie nicht untätig und haben in Montreux in der Schweiz Szenen für den Dokumentarfilm "Der verlorene Sommer" gedreht. Was haben Sie dort erlebt?

Ich habe in Montreux eine fantastische Entdeckung gemacht. Viel interessanter als der Film über das größte Jazzfestival Europas war für mich, Vladimir Nabokovs Zimmer im Palace Hotel zu besuchen. Einer der größten russischen Autoren hat dort immerhin fast 20 Jahre seines Lebens verbracht, aber kaum jemand hat sich gefragt, was Nabokov in diesem Montreux eigentlich gemacht hat.

Sie haben mit Ihrem DJ-Freund Yuriy die Band Kaminer & die Antikörpers gegründet und bereits zahlreiche Songs auf YouTube veröffentlicht. Träumen Sie davon, eines Tages beim Montreux Jazz Festival aufzutreten?

Warum nicht. Mein Freund Yuriy schreibt fantastische Musik. Mit ihm und zwei Mädchen habe ich mich zu einer Band zusammengetan, obwohl wir uns beim Musikmachen gar nicht gesehen haben. Jeder hat seinen Part zu Hause aufgenommen. Ich habe Texte geschrieben, mit denen ich den Lauf der Pandemie verfolge. Und Yuriy hat sich dazu die verschiedensten Musiken ausgedacht: Pop, Rap, Walzer. Ich bin kein herausragender Sänger, aber die Mädchen singen wunderschön. Ende April erscheint unsere erste Platte "Bleib zu Hause, Mama!" mit 14 Songs. Das sind alles Ohrwürmer. Das habe ich alles aus der Arbeitslosigkeit heraus gemacht.

Fledermäuse gelten als Virusüberträger. Wie kam es zu dem Lied über diese Tiere?

Lange Zeit wurde immer auf die Fledermäuse eingedroschen. Sie seien an allem Schuld und würden diesen Planeten gefährden. Dann haben die Chinesen angefangen, die Fledermäuse auszurotten. Also habe ich mit "Flieg, Mausi, flieg" eine pathetische Hymne auf diese Tiere geschrieben. Wir sollten sie retten, bevor es zu spät ist. Fledermäuse haben wirklich nicht Schuld an dem Ganzen, sondern die Menschen, die alles in den Mund stecken wie kleine Kinder.

Sie haben zu jedem der 14 Lieder auf dem Album ein eigenes Video gedreht.

Im Internet haben wir einen Aufruf gestartet: Menschen sollten so tun, als würden sie fliegen wie Fledermäuse. Wir bekamen daraufhin so viele Clips, dass wir daraus einen ganzen Film hätten machen können. In keiner anderen Zeit hat Deutschland so viel Blödsinn gemacht wie im Coronajahr. Es war manchmal ein sehr kreativer Blödsinn.

In dem ein oder anderen Video ist sogar Ihre Mutter zu sehen.

Bei jedem Video ist Mama mit irgendeinem Spruch dabei. Ich habe sie auf diese Weise verewigt. Mein Sohn Sebastian und Yuriys Sohn haben einige der Videos geschnitten. Auf diese Weise haben wir die Jugend beschäftigt. Aber Sebastian mag eher depressiven Rap. Er nimmt mit seinen Freunden jede Woche neue Rap-Predigten auf. Sinnlose Ansprachen an die Menschheit. Ich glaube, seine Band heißt Schnaps oder so.

Die Helden Ihrer Jugend ignorierten die sowjetische Ideologie, heißt es in Ihrem Buch. Sie trugen lange Haare und stellten sich außerhalb der Gesellschaft. War das gefährlich?

Es gab rote Linien. Aber so lange man keine Steine gegen die Kremlmauer schmiss, war das nicht wirklich gefährlich. Der sowjetische Staat ging nicht jedem Bürger an die Gurgel.

Wie geht es heute Künstlern, die in Opposition zu Putin stehen?

Jetzt ist das besonders gefährlich, weil die Opposition so klein ist. Das Regime setzt inzwischen immer mehr Geheimdienste und Abteilungen des Polizeiministeriums ein. Je mehr Uniformierte es gibt, desto weniger Gegner sind vorhanden. Man braucht immer mehr Mut, um gegen eine solche Gewaltmaschinerie aufzustehen. All diese Uniformierten müssen neue Orden bekommen, also jagen sie jedes Kindergartenkind, das aus Versehen gehen ein Putin-Porträt gepinkelt hat. Menschen werden für ein Like im Internet hinter Gitter gesteckt. Die Linie der Empörung ist längst überschritten.

Haben Sie vor, nach der Pandemie als Sänger auf Tour zu gehen?

Ja, wobei ich glaube, dass die Konzerte der Zukunft anders aussehen werden. Musiker und Sänger werden Astronautenanzüge tragen und durch eine Online-Übertragung aus dem Anzug heraus singen. Wir sind ja auf dem Weg in eine ganz andere Gesellschaft. Der Mensch hat den Menschen als potenzielle Gefahrenquelle entdeckt. Das geht sogar durch die Familien hindurch.