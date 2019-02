Ross, wie fühlt es sich an, ausgerechnet jetzt im Winter in Deutschland auf Tour zu gehen, während es daheim in Südafrika warm und gemütlich ist?

Ross Learmoth: Na ja, es ist halt anders hier als daheim - kalt, aber sehr schön. Wir finden es toll hier und freuen uns, auch mal einen richtigen Winter zu erleben, auch wenn es nachts dann vielleicht doch ein bisschen zu kalt ist, das muss ich schon sagen.

Hier bei uns kennt man Euch zwar mittlerweile auch, aber bei Euch daheim spielt Ihr ja rockmusikmäßig in der allerersten Liga, und das seit bald 20 Jahren. Was ist das für ein Gefühl?

Das ist natürlich ein tolles Gefühl, das wir aber jetzt glücklicherweise schon sehr lange kennen und genießen. Wir brauchen jetzt mal so etwas wie eine neue Herausforderung, und nicht zuletzt deshalb sind wir in Europa auf Tournee. Immerhin treten wir hier schon vor über 500, manchmal sogar bis zu 800 Leuten auf. Das ist toll, und da ist noch Luft nach oben. Klar, in Südafrika spielen wir schon auch mal vor 6000 oder noch mehr; auch vor 45.000 sind wir dort sogar mal bei einem Open Air aufgetreten. Aber die Stimmung, die kann auch vor einem relativ kleinen Publikum richtig ausgelassen und super gut sein - manchmal ist sie da ja sogar noch besser…

Ihr nennt Eure jetzige Tour "Innocence", also Unschuld. Warum?

Zunächst, weil unsere neue Single so heißt. Darüber hinaus wollen wir damit aber auch ein Zeichen setzen dafür, dass wir hier einfach so auf der Bühne stehen und Musik machen, wie wir halt sind - ohne großes Brimborium; wenn Du so willst, musikalisch nackt - und somit eben auch unschuldig.

Eure Musik klingt fast immer sehr balladesk und melodiös; sie geht auch meist auf Anhieb direkt ins Ohr. Das ist doch eigentlich nicht typisch für südafrikanische Klänge, oder?

Das stimmt schon. In Südafrika gibt es ein ganz breites Musikspektrum und ganz unterschiedliche Sounds. Aber wenn du richtig hinhörst, dann merkst du schon, dass auch unsere Songs mehr haben als nur Melodik und Balladeskes. Wir sind einfach Rockmusiker - und fertig. Als solche verstehen wir uns, und was wir machen, das ist Rock pur im besten Sinne.

Wie sieht denn Eure aktuelle Show aus, mit der Ihr jetzt in Deutschland unterwegs seid?

Auf unserer Setlist haben wir da sehr viele Songs stehen, die schon älter sind, die aber viele Rockfans hier vielleicht noch gar nicht oder kaum kennen. Wir freuen uns, die alle mal wieder live zu spielen. So bekommt das Publikum eine Art Querschnitt durch das geboten, was wir die letzten Jahre gemacht haben, letztlich ein Best of Prime Circle. Ein richtiges Konzept für die Show haben wir ansonsten nicht. Das wollen wir auch nicht; wir spielen lieber einfach drauf los, und wir improvisieren auch sehr gerne und sehr viel.

Ihr kommt aus Südafrika und somit aus einem Land, das ja in erster Linie durch seine politische Situation immer wieder in die Schlagzeilen geraten ist. Spielt die Politik auch in Eurer Musik eine Rolle?

Nicht unbedingt vordergründig. Wir versuchen ehrlich gesagt, nicht all zu politisch daher zu kommen. Ich selbst habe tatsächlich gar kein großes Vertrauen in die Politik und in Politiker - auch und gerade bei uns daheim in Südafrika. Ich habe manchmal das Gefühl, die machen das alles letztlich nur, um immer wieder gewählt zu werden, und richten ihre Politik so dann halt nach ihrem jeweiligen Klientel. Die Rassen-Problematik etwa ist trotz offizieller Abschaffung der Apartheid nach wie vor eklatant und als Problematik vorhanden und steht immer wieder im Blickpunkt. Aber damit wir uns nicht falsch verstehen: Südafrika ist trotzdem ein ganz wunderbares Land. Es sind nämlich nicht die Politiker, sondern die ganz normalen Menschen auf der Straße, die es prägen und die seinen Geist ausmachen. Und nicht zuletzt deshalb machen wir lieber ganz normale Musik - auch wenn wir schon mal hin und wieder dann doch ein politisches Statement setzen wie beispielsweise in unserem Song "Weapons of War".

Habt Ihr bereits Pläne für ein neues Album?

Ja, die haben wir in der Tat. Wir haben einige neue Songs in der Pipeline; und wenn wir zurück sind in Südafrika, gehen wir gleich ins Studio. Es könnte dann auch gut sein, dass wir etwas aufnehmen, was wir hier bei Euch in Deutschland komponiert haben. Das war übrigens auch schon das letzte Mal so, als wir hier waren. Da haben wir nämlich zwei Songs in Nürnberg geschrieben, die dann auf das nächste Album kamen.

Info: Bensheim, Sonntag, 17. Februar, 20.30 Uhr, Musiktheater Rex. Karten kosten 22,70 Euro beim RNZ-Ticketservice.