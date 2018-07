Studium: Von 2011 bis 2015 absolvierte sie ein Studium in Gesang, Tanz und Schauspiel an der Folkwang Universität der Künste Essen. In der Abschlussproduktion "Into The Woods" ihres Jahrgangs spielte sie die Rolle des Rotkäppchens am Theater

Name: Vera Weichel

Studium: Von 2011 bis 2015 absolvierte sie ein Studium in Gesang, Tanz und Schauspiel an der Folkwang Universität der Künste Essen. In der Abschlussproduktion "Into The Woods" ihres Jahrgangs spielte sie die Rolle des Rotkäppchens am Theater Oberhausen.

Karriere: Kit-Kat-Girl und Ensemble-Sängerin bei den Bad Hersfelder Festspielen, als Ensemblemitglied in einer Tourneeproduktion von "Kiss Me, Kate" sowie in der Uraufführung "Die Goldberg-Variationen" von Stanley Walden am Staatstheater Karlsruhe.

