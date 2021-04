Von Steffen Rüth

Mr. Jones, geht es Ihnen gut?

Tom Jones: Ich kann mich nicht beklagen. Außer über das Wetter. London hat einen richtig fiesen und kalten Winter hinter sich. Ich habe ja viele Jahre lang in Los Angeles gelebt, war aber immer unterwegs. Wenn ich nach Hause kam, war das immer wie ein Urlaub für mich.

Vermissen Sie das Reisen und die Bühne sehr?

Yeah, das ist Mist für mich mit diesem Virus. Wenigstens habe ich es mir nicht eingefangen. Ich lebe ganz schön isoliert in meiner Wohnung in London. Das Haus verlasse ich nur, wenn ich zu den Dreharbeiten von "The Voice UK" fahre, wo ich in der Jury sitze.

Sind Sie denn schon geimpft?

Jones: Ja klar, schon lange.

Ihr Album hat den Titel "Surrounded By Time", also "Umgeben von der Zeit". Nimmt man die Zeit anders wahr, wenn man älter wird?

Oh ja. Die Zeit wird werthaltiger und wertvoller, als sie es vielleicht früher einmal war. Kein Tag ist mehr selbstverständlich. Das Stück "I’m Growing Old" vom neuen Album bekam ich angeboten, als ich 31 war. Ich fand die Nummer damals schon super und versprach dem Songschreiber, sie zu behalten und eines Tages aufzunehmen. Jetzt endlich bin ich reif für "I’m Growing Old".

Haben Sie Angst, dass Ihnen die Zeit davonläuft?

An schlechten Tagen habe ich das. Wegen Corona konnte ich ein Jahr nicht auftreten und werde, selbst wenn alles optimal läuft, nicht vor Ende dieses Jahres wieder auf Tournee sein können. Das sind zwei Jahre. Für einen 80-Jährigen ist das eine Ewigkeit.

Wie ein 80 Jahre alter Mann sehen Sie allerdings nicht aus. Sie gingen auch locker noch für Mitte, Ende 60 durch.

Naja, ich bin schon deutlich langsamer als früher. Ich renne nicht mehr durch die Gegend, auch auf der Bühne nicht. Aber ich habe einen Fitnesstrainer, den ich regelmäßig sehe. Der Kerl nimmt mich so richtig hart ran: Laufen, Fahrrad fahren und Boxen – er lässt sich immer etwas Neues einfallen.

Sie boxen?

Ja! Boxen ist sogar mein Lieblingssport. Du merkst richtig, wie die Schläge deinen Puls und deine Herzfrequenz hochtreiben, es ist wunderbar. Seit der Pandemie treffen wir uns allerdings nicht mehr im Gym. Er hat mir einen Hometrainer besorgt, der steht im Schlafzimmer, und puh, er steht da nicht nur, sondern er wird auch benutzt. Zusätzlich mache ich jeden Tag Klappmesser und Liegestützen.

Nicht nur Ihr Körper, auch Ihre Stimme ist prächtig in Schuss, oder?

Gott sei es gedankt. Mein Vibrato ist so stark wie eh und je. Meine Stimme ist immer noch bärenstark und sehr lebendig. Die Pause konnte meinen gesanglichen Fähigkeiten zumindest bisher nichts anhaben.

Hat sich Ihre Stimme mit den Jahrzehnten überhaupt verändert?

Sie ist tiefer geworden. Ich übe natürlich das Singen jeden Tag bei mir daheim. Ein Leben ohne Singen kann ich mir nicht vorstellen. Tina Turner sagte vor einigen Jahren in einer Talkshow, dass sie nicht einmal mehr zu Hause singen würde. Das kann ich nicht verstehen. Mensch, Tina. Wir kennen uns ganz gut. Vielleicht muss ich mal mit ihr sprechen. So eine Gabe kann man doch nicht einfach aufgeben. Für mich wäre es körperlich ein Ding der Unmöglichkeit, nicht mehr zu singen. Meine Frau hat immer genau gewusst, wann es wieder Zeit für mich ist, auf Tournee zu gehen. Je länger ich am Stück zu Hause war, desto mehr habe ich gesungen.

Fand Ihre 2016 verstorbene Frau das gut?

Es war ihr lieber, wenn ich den Showman draußen ließ (lacht). Wenn ich einen neuen Song lernte, musste ich ihn natürlich unzählige Male vor mich hinsingen. Sie meinte dann immer "Tommy, kannst du das Mistding immer noch nicht auswendig?"

Sie sind seit Jahren Jurymitglied bei "The Voice UK". Macht Ihnen die Arbeit mit den jungen Leuten Spaß?

Ich liebe es. Eine Menge Kids sprechen mich auf der Straße an und sagen, dass sie meine Ratschläge wirklich toll fänden. Letztens erst kam ein kleines, schüchternes Mädchen und meinte "Ich mag The Voice, aber dich liebe ich am allermeisten". Ich denke, ich komme in der Show ehrlich und sympathisch rüber und versuche ernsthaft, aber ohne ihnen falsche Hoffnungen zu machen, diesen jungen Sängerinnen und Sängern zu helfen.

Im Song "Talkin Reality Television Blues" üben Sie beißende Kritik an Donald Trump. Kennen Sie den Kerl eigentlich?

Ja, sicher. Ich habe in drei seiner Hotels in Atlantic City gesungen. Er kam gern zu meinen Shows, denn er mag Frauen (lacht). Und mein Publikum war schon immer sehr weiblich. Donald hatte Spaß in meinen Konzerten, das konnte ich von der Bühne aus sehen. Ich hielt ihn für eine Mischung aus Playboy und Geschäftsmann. Ich hätte alle ausgelacht, die gesagt hätten, dass der mal amerikanischer Präsident wird. Jeder wusste, dass sich Donald Trump für Politik überhaupt nicht interessierte.

Was er dann ja auch bewiesen hat.

Sie sagen es.

Info: Das Album "Surrounded By Time" von Tom Jones erscheint am 23. April.