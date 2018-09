Nur er und seine Gitarre: Michael Schulte will seine Musik in kein Genre pressen lassen. Foto: zg

Er sieht aus wie der nette Junge von nebenan, dem man am liebsten durch den Lockenkopf wuscheln möchte. Aber unter diesen Locken verbirgt sich viel musikalisches Talent. Michael Schulte wurde erst durch seine Coversongs über das Videoportal YouTube und dann durch die Castingshow "The Voice of Germany" bekannt. Jetzt tourt er zum ersten Mal alleine durch Deutschland. Ganz entspannt soll die Tour werden, und so entspannt spricht er auch im Interview über sich und seine Karriere.

Auf Deinem YouTube Kanal hast du über 200 Videos hochgeladen. Was gefällt dir so daran?

Früher war ich noch nicht bereit auf der Bühne zu stehen, ich war schüchtern und hatte weniger Selbstbewusstsein. Ich hab zwar schon immer gerne gesungen, aber wusste nicht, ob das reicht, um es beruflich zu machen. Dann habe ich mich vor die Kamera gesetzt und war unfassbar aufgeregt. Es ist schön, gleich ein Feedback dafür zu bekommen und zu lesen, was den Leuten gefällt und was nicht. Gerade für Newcomer ist das sehr schön, da man sich so eine Fanbase aufbauen kann.

Die Castingshow war dann der Schritt auf die Bühne...

Die Show war für mich ein Sprung ins kalte Wasser und genau das, was ich gebraucht habe. Am meisten konnte ich mich dort als Typ weiterentwickeln und Selbstsicherheit gewinnen.

Im Fernsehen und Internet haben Dich Millionen Leute gesehen. Bist du beim Touren durch kleine Clubs noch aufgeregt?

Die Nervosität ist jetzt auf jeden Fall geringer. Wenn ich alleine mit der Gitarre auf der Bühne bin, fühle ich mich sicher. Das ist das, was ich liebe und das, was auch funktioniert. Ich freue mich drauf und bin gespannt, wie es wird.

Wie wird es denn werden?

Ich werde überwiegend eigene Songs vom Album "Wide Awake" spielen, nur eben in akustischer Version. Es wird aber auch ein paar Cover geben.

Du schreibst eigene Songs und coverst erfolgreiche Hits. Setzt dich das unter Druck?

Natürlich ist es bei YouTube einfacher, mit Covern Klicks zu bekommen. Mit den eigenen Songs muss man sich das erst einmal erspielen. Die Cover sind dabei auch hilfreich, zum Beispiel wenn Leute nach einem Song suchen und meinen Kanal finden. Natürlich hat man nicht auf Anhieb den großen Hit, aber ich bin jung und habe musikalisch noch viel zu erreichen.

Wie beschreibst du den Stil von Deinen eigenen Songs?

Schwierig. Ich habe immer Probleme mich in Genres einzusortieren.

Und wenn man die musikalischen Fachbegriffe weglässt?

Es ist sehr ehrliche und emotionale Musik, mit der ich versuche, die Leute zu erreichen und meine Geschichte zu erzählen. Es ist Musik, die man gerne hören mag, nicht zum Party machen, sondern die man einfach im Alltag hört, vielleicht weil man gerade nachdenklich oder traurig ist.

Was hast du in letzter Zeit musikalisch dazugelernt?

Mehr Selbstbewusstsein. Wenn du im Mittelpunkt stehst, ist es wichtig, auf Leute zugehen zu können und kein Mauerblümchen zu sein. Die Stimme gewinnt auch mit jedem Mal dazu. Gerade Leute wie ich, die keinen Gesangsunterricht hatten, lernen dann nach und nach von sich selbst.

Und andere Lebenslektionen?

Man sollte auf jeden Fall immer ehrlich bleiben, auf der Bühne und auch sonst. Wenn ich beispielsweise aufgeregt bin, sage ich das. Wenn das Publikum merkt, welche Emotionen in mir sind, können sie sich besser reinfühlen. Das gilt auf der Bühne oder wenn ich auf der Straße angesprochen werde.

Wirst du oft angesprochen?

Das kommt schon recht häufig vor, da meine Haare schon ein krasses Markenzeichen sind und auffallen. Man nimmt es ja wahr, wenn die Leute um einen herum tuscheln oder einem nachschauen. Ich finde das nicht schlimm, eher amüsant.

Wie wichtig ist Dir die Kommunikation mit Fans?

Das ist wichtig, da es das ist, was einen Künstler ausmacht. Ohne Fans kann man nichts erreichen und ich möchte natürlich auch etwas geben. Es sollte natürlich nicht zu persönlich werden, aber ich lege Wert darauf, zu teilen, was bei mir gerade passiert.

Was war Dein bisher schönstes musikalisches Kompliment?

Es ist immer schwierig, etwas hervorzuheben. Es ist gibt Leute, die sagen, dass meine Musik ihnen Kraft gespendet hat in schwierigen Zeiten. Das ist schön zu wissen und zeigt mir, dass es einen Sinn hat was ich mache und das freut mich.

Hast du noch Kontakt zu den Leuten aus der Castingshow?

Zu wenigen. Mit Max Giesinger wohne ich in Berlin zusammen, Ivy Quainoo wohnt auch in Berlin. Zu den beiden habe ich am meisten Kontakt. Mit den anderen schreibe ich nur ab und an, auch mit Rea Garvey.