Liebe ist das beherrschende Thema auf Ihrem neuen Album - vor allem auch die Liebe zu sich selbst. Wie lange haben Sie gebraucht, um sich zu lieben wie Sie sind?

Ich hatte eigentlich nie Probleme damit. Als Jugendliche fand ich mich ein bisschen zu klein, aber sonst fand ich eigentlich immer, dass ich richtig bin. Und darum geht es. Auch wenn man Fehler macht, ist man nicht falsch, sondern immer richtig. Fehler sind dafür da, dass man sie macht.

Aber wenn Sie singen "Du machst mich süchtig" geht es schon um die Liebe zwischen zwei Menschen?

Man ist ja grundsätzlich nur in der Lage, jemand anderen zu lieben, wenn man sich selbst auch akzeptieren und lieben kann. Es ist wichtig, dass du zu dir selbst stehst. Eigentlich geht es um die Liebe zum Leben. "Ich würd’ es wieder tun" ist ein Album, das ich zu 100 Prozent selbst erlebt habe.

In Ihrem Lied "Steh dazu" geht es um gleichgeschlechtliche Liebe, aber es bleibt bei der Andeutung. Sind solche Themen im Schlager tabu?

Regeln werden von Menschen aufgestellt und man muss sich nicht immer daran halten - zumindest nicht in der Musik. Man sollte einfach eine ganz offene und ehrliche Sprache wählen. Ich finde, dass das Thema heute normal ist. Jeder hat das Recht, so zu sein, wie er ist. Hauptsache, er ist dabei glücklich und zufrieden und steht zu sich selbst.

Auf dem aktuellen Album ist kein Lied, das von Ihnen geschrieben wurde. Warum?

Das ist zeitlich manchmal schwierig. Wir haben aber am Ende auch genug tolle Lieder angeboten bekommen, mehrere hundert waren in der engeren Auswahl. Wir haben uns dann vorgearbeitet, an den Texten und der Musik gedreht, bis ich sagen konnte: "Jetzt ist es rund, jetzt ist es ein Michelle-Album".

Für Ihre verstorbene Tochter und Mutter haben Sie Lieder geschrieben. Ist es ein anderes Gefühl, eigene Lieder zu singen?

Natürlich. Es ist aber mehr als Botschaft gedacht, keine Verarbeitung. "Die Flügel meiner Ma" ist ja eigentlich kein trauriges Lied, sondern ein positives, weil es ihr jetzt besser geht. Es geht darum, dass es weitergeht.

Sie fahren gern schnell Motorrad und sind schon mal Fallschirm gesprungen. Brauchen Sie manchmal den Extra-Kick?

Eigentlich nicht. Ich fahre Motorrad, weil es mir Spaß macht und nicht, weil ich einen Adrenalinstoß brauche. Ich war vor langer Zeit einmal Fallschirm springen, weil ich finde, dass es gewisse Dinge im Leben gibt, die man einmal gemacht haben muss.

Damit man es abhaken kann?

Genau. Damit ich sagen kann, ich bin einmal vom Himmel gefallen. Ich glaube, heute hätte ich Schiss davor (lacht). Man verändert sich auch im Laufe der Jahre. Motorrad fahre ich seit Jahren nicht mehr, weil ich einfach gar nicht dazu komme. Ich habe meine Kiste vor zwei Jahren verkauft. Wenn ich mal frei habe, bin ich heute gerne zu Hause und genieße die Zeit mit meinen Kindern. Ich bin inzwischen sehr geerdet.

In einem Interview vor einem Jahr haben Sie gesagt: "Ich kann das blonde Liebchen-Image nicht mehr haben" und haben die Haare dunkel gefärbt. Jetzt sind Sie wieder blond…In einem Interview

Die ganz kurzen, blonden Haare waren mir irgendwann zu nett, zu niedlich. Das bin ich heute einfach nicht mehr, deshalb habe ich sie dunkel getragen. Da man aber irgendwann tierisch viele graue Haare kriegt und man das bei dunklen Haaren sofort sieht, ist es mit hellen einfach entspannter.

Das aktuelle Album ist eine Mischung aus Schlager, Pop und Balladen. Ist das Scatman-Sample bei "So schön ist die Zeit" dem Jahr 2016 geschuldet?

Wichtig ist, dass man weiß, dass man gar nichts muss. Ich mache nichts, weil es gerade angesagt ist. Wir haben so viele Lieder von so vielen Produzenten angeboten bekommen, und natürlich sind die Nummern zeitgemäßer. Ich bin jetzt 44 Jahre alt, da kann ich nicht mehr singen "Tränen auf rosa Briefpapier", das würde mir heute keiner mehr abnehmen.

In Ihren Liedern singen Sie auch vom Straucheln und davon, nach Niederlagen wieder Kraft zu sammeln. Wie schaffen Sie es, wieder aufzustehen?

Das Leben wäre doch sehr langweilig, wenn wir nicht die Herausforderungen hätten, die in den Niederlagen stecken. Man kann nicht immer nur geradeaus gehen, es kann nicht immer nur nach oben gehen. Wenn es nach oben geht, muss es irgendwann wieder nach unten gehen, um dann wieder nach oben gehen zu können. Das Leben ist immer eine Herausforderung, und der muss man sich stellen.

Der Name Michelle bedeutet so viel wie "Wer ist wie Gott" und kommt aus dem Hebräischen. Haben Sie das gewusst, als Sie das erste Mal als Michelle auf der Bühne standen?

Ach, interessant, das höre ich jetzt zum ersten Mal.

Und warum dann Michelle?

Ich fand den Namen toll (lacht). Michelle passte zu mir.

Was unterscheidet Michelle von Tanja Hewer (Michelles bürgerlichem Namen)?

Es gibt ein Privatleben und das Bühnenleben, das ist der Unterschied. Ich trenne das sehr stark. Ich liebe meine Jogginghosen, meine Turnschuhe, ich liebe es, ungeschminkt rauszugehen, ich liebe das normale Leben mit meinen Kindern. Ich liebe aber auch meine Abendkleider, geschminkt auf die Bühne zu gehen und die Menschen mitzunehmen. Beides gehört zu mir. Ich habe eben zwei Gesichter, wie jeder andere Mensch auch - ein Job und ein Privatleben.

Info: Mannheim, Freitag, 3. März, 19.30 Uhr. Karten von 37,90 bis 67,90 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice