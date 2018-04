Der Comedian Kaya Yanar hat seinen ersten Kinofilm gedreht. Mit "Agent Ranjid rettet die Welt" will der 39-Jährige James Bond Konkurrenz machen. Vor wenigen Wochen startet Yanars erstes Abenteuer in Spielfilmlänge in den deutschen Kinos. Mit dabei beim typischen Mix aus Ethno-Comedy, Slapstick und Action die Alter Egos Ranjid, Hakan und der Hollywoodstar Rutger Hauer. Auch in seinem vierten Bühnenprogramm "All inclusive!", mit dem er im November in die Metropolregion kommt, nähert sich der viel reisende Kaya Yanar ironisch und augenzwinkernd anderen Kulturen, Nationen und Sprachen. Ob Italienern, Spaniern, Franzosen, Holländern, Schweden, Engländern, Indern... und nicht zu vergessen den Deutschen - allen hält er einen Spiegel vor.

Herzlichen Glückwunsch, Herr Yanar!

Kaya Yanar: Wozu, wenn ich fragen darf?

Sie sollen sich jetzt bei ihren Auftritten gegen den radikalen Islamismus starkmachen, fordert der Zentralrat der Muslime Deutschland.

Wenn mir der Zentralrat rund um die Uhr Personenschutz zur Verfügung stellt. Nein im Ernst, das ist nicht mein Ding. Ich werde keine Scherze über Fanatiker oder Fundamentalismus machen.

Sie haben da so ihre Prinzipien?

Genau so ist es. In meinen Programmen reiße ich keine Witze über Religionen.

Wo hört bei Ihnen der Spaß auf?

Bei Krankheit, Schicksalen, Tod, Katastrophen, Tierquälereien und einigem mehr. Auf keinen Fall über Religionen und alles, was damit zusammenhängt. Das lasse ich bewusst weg, weil da für mich nicht wirklich viel zu holen ist. Ich mache mich zwar über Terroristen lustig, aber ihre mögliche religiöse Motivation lasse ich außen vor. Weil ich die Leute nicht schockieren will und auf ihren Glaubensbekenntnissen herumtrampeln will, spare ich das Thema komplett aus.

Wie lautet ihr kürzester Witz?

Äähhn, mir fällt da nichts ein. Ich muss bekennen, ich bin kein Witzerzähler.

Aber ein fleißiger Comedian. Sie sind Synchronsprecher beim Animationsstreifen "Zambesia", stehen auf den Bühnen Deutschlands und haben jetzt sogar einen eigenen Film gemacht: "Agent Ranjid rettet die Welt". Was erwartet die Zuschauer?

90 Minuten Klamauk! Ich bin kein Typ für romantische Komödien, ich stehe auf Slapstick, Stunts, Explosionen und verrückte Typen. Ich liebe den Film sehr und bin mir sicher, dass es ein Highlight werden wird!

Mit von der Partie der legendäre Rutger Hauer. Wie kommt man an einen solchen Bilderbuchbösewicht aus Hollywood für sein Erstlingswerk?

Es entstand aus einer Bierlaune heraus. Wir saßen zusammen und suchten einen Holländer, denn im Film ist es ein Holländer, der die Welt bedroht. Und so kamen wir irgendwie auf Rutger Hauer. Wir fragten einfach frech an, fuhren zu ihm und stellten das Drehbuch vor. Und Rutger Hauer war begeistert. Erstens, weil im die Idee gefiel, und zweitens, weil er in seiner langen Karriere noch nie gefragt worden war, ob er in einer Komödie mitspielen will. Also wird der Film eine Premiere für ihn und für mich.

In welcher Sprache flucht eigentlich ein Deutsch-Türke mit wenig Türkischkenntnissen beim Autofahren?

Es gibt im Englischen ein schönes, kurzes Wort mit vier Buchstaben. Und damit meine ich nicht "Love".

Sie haben sich für Deutsch als Ihre Kommunikationssprache entschieden. Jetzt gibt es, nicht zuletzt in Mannheim, viele junge Menschen, die sprechen Deutsch und Türkisch, allerdings beides nicht besonders gut. Das behindert zwangsläufig die Integration. Was raten Sie diesen Menschen, die gewissermaßen zwischen den Kulturen leben?

Lernt Deutsch! Wenn man nicht die Sprache des Landes beherrscht, in den man lebt, kommt man auf Dauer nicht klar. Man kann sich nicht ausdrücken und man versteht kaum etwas, ein Riesenproblem. Also noch einmal mein Rat: lernt die deutsche Sprache und zwar grammatikalisch einwandfrei. Es gibt zwischen der deutschen und der türkischen Kultur immer unterschiedliche Auffassungen zu diesem und jenem. Die Ansichten stehen sich oftmals diametral gegenüber und lassen sich letztlich wirklich nur lösen, wenn sich die beiden Seiten auch verständigen können. Diese Sprachbarrieren müssen einfach weg.

Im Oktober begann die Tour "All inclusive!" Was servieren Sie diesmal in Ihrem Rundum-sorglos-Paket?

Gut zwei Stunden Comedy-Power. Vor allem geht es um die Suche nach Frau Yanar. Ich gehe jetzt auf die 50 zu und habe sie immer noch nicht gefunden. Deswegen habe ich mich die letzten Jahre auf Weltreise begeben, um sie zu suchen. Gefunden habe ich sie nicht, aber bin dafür jede Menge schräger Typen begegnet: singenden Taxifahrern in Indien, erotischen Schweizern, lustigen Holländern und bekifften Amerikanern und, und, und ...

