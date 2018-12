Zu Beginn seiner Karriere versuchte sich Tom Hanks vor allem in leichten Komödien, dennoch bemerkten manche Regisseure schon damals seine Gabe für außergewöhnliche Charakterdarstellungen. 1988 erhielt er erstmals eine "Oscar"-Nominierung, 1993 dann die begehrte Goldstatuette für seine bewegende Darstellung in "Philadelphia". Nur ein Jahr später folgte der zweite "Oscar" für "Forrest Gump". Nach diesen Megaerfolgen machte Hanks vor allem in Großproduktionen auf sich aufmerksam, bei denen er häufig körperliche Strapazen auf sich nahm wie in "Verschollen", wo er sich auf ein Minimalgewicht herunterhungerte.

In seinem neuen und auf wahren Begebenheiten beruhenden Actionthriller "Captain Phillips" spielt der 57-Jährige einen Schiffskapitän, der seine Mannschaft vor somalischen Piraten rettet, als diese das unbewaffnete Schiff im Golf von Aden im April 2009 kapern. Im Interview mit RNZ-Autorin Julia Manfredi erzählt der stets freundliche und bodenständige Hanks, wie es ist, einen echten Kapitän zu spielen, der in sechs Tagen Gefangenschaft durch sein Verhandlungsgeschick, seine Gerissenheit und die Hingabe zu seiner Crew überlebt. Der Film basiert auf Kapitän Richard Phillips' Buch "A Captain's Duty: Somali Pirates, Navy SEALs, and Dangerous Days at Sea". Regie führte "Bourne Verschwörung"-Regisseur Paul Greengrass.

Wie hat sich Ihre Definition von Männlichkeit durch Ihre Heldenrollen verändert?

Sehen Sie, ich bin nur ein Typ, der gut so tun, er sei ein anderer. Held ist heutzutage fast schon eine Markenbezeichnung. Davon wird ständig geredet. Die Leute kriegen dieses Label pausenlos aufgedrückt.

Was ist für Sie ein wahrer Held?

Für mich ist ein Held jemand, der freiwillig in das Unbekannte geht und versucht, das Richtige zu tun. Das ist alles relativ. Jeder hat seine eigenen Vorstellungen. Manchmal definiert sich das über den Tod, manchmal aber auch darüber, Erwartungen gerecht zu werden.

Waren Sie schon mal in einer Situation, in der Sie ein Held sein mussten - oder ein Feigling?

Wir erleben alle Zeiten in unserem Leben, in denen wir entweder Held, Bösewicht oder Feigling sein können. Ich hoffe, dass ich selten feige bin. Auch möchte ich nie ein Bösewicht sein. Und wenn ich es doch sein müsste, würde ich darauf hoffen, etwas Heldenhaftes zu tun. Allerdings habe ich mich noch nie in einer solchen Situation befunden.

Die Marine spielt in "Captain Phillips" eine große Rolle. Würden Sie diese Soldaten als Helden bezeichnen?

Absolut. Ich war überwältigt von ihrer Professionalität, ihrem Expertenwissen und ihrem Training. Ein Schiff wie in unserem Film beheimatet Leute, die Experten in dem sind, was sie tun, und was sie tun, ist hart. Das gilt auch für die Köche, die vier Mahlzeiten am Tag zubereiten müssen. Sie machen nichts anderes, als den ganzen Tag zu kochen, und die Präzision, mit der sie das tun, ist erstaunlich. Es gibt da diese falsche Vorstellung, dass die Marine so etwas wie ein Kreuzfahrtschiff wäre. Man zieht los, segelt ein bisschen rum und putzt nur ab und zu das Deck. Aber nein, das ist eine beeindruckende Gruppe junger Leute, die auf See an diesem unbequemen Ort arbeiten und leben. Sie strahlen eine Art Stolz aus, den sie sich mehr als verdient haben.

Haben Sie Zeit mit dem echten Captain Phillips verbracht?

Ich habe mich zweimal mit ihm getroffen. Ich habe ihm erklärt, dass ich im Film Dinge sagen werden, die er nie gesagt hat, und dass es Orte geben wird, an denen er nie gewesen ist. Aber wenn wir es thematisch richtig machen, wird er im richtigen Licht dargestellt.

Der Film wurde größtenteils auf einem Boot gedreht. Sind Sie seekrank geworden?

Wenn man auf offener See ist und das Schiff plötzlich drei bis fünf Meter absackt, sinkt einem der Magen schon in die Kniekehlen. Dann hat man ein Problem. An einem Tag, als wir im Rettungsboot vor Malta gedreht haben, haben sich alle an Board außer den Schauspielern übergeben.

Am Ende des Jahres werden drei Filme von Ihnen erschienen sein - und wir reden nur vom Jahr 2013. Sie sind ziemlich beschäftigt.

Ich muss raus aus diesem Stress. Der bringt mich um.

Aber im Ernst: haben Sie je daran gedacht, aufzuhören?

Wissen Sie, ich denke darüber nach, alles etwas zurückzuschrauben, aber ich liebe das, was ich tue, einfach zu sehr. Warum also aufhören? Was soll ich sonst tun? Ich bin einer der wenigen, der es gar nicht erwarten kann, wieder zur Arbeit zu gehen.

Haben Sie sich in Captain Phillips Situation hineinversetzt und überlegt, wie es wäre, die eigene Familie nie wieder zu sehen?

Manchmal macht man so etwas als Schauspieler. Aber allzu oft sollte man es nicht tun. Außerdem sollte es mehr eine mitfühlende Reaktion mit den wirklich Betroffenen sein. Ich liebe meine Familie. Ich liebe meine Kinder, aber wenn diese Momente kommen, ist es nicht so, als könnte man sein eigenes Leben mit dem ersetzen, das man im Film spielt. Man muss sich an einen Ort begeben, der größer als das eigene Leben ist. Dann hat es mehr Durchschlagskraft.

Sie sind ein großer Filmstar, müssen aber manchmal unter schlechten Bedingungen arbeiten. Wie gehen Sie damit um?

Für diesen Film mussten wir auf einem sehr beengten Rettungsboot drehen. Ich leide eigentlich nicht unter Platzangst, aber es war wirklich nur sehr wenig Raum. Wir konnten es aber nicht anders machen. Das Boot war sehr ungemütlich. Es hat furchtbar gerochen. Die Luft war schlecht. Es war heiß. Und man hockte die ganze Zeit aufeinander. Es gab vielen Stellen, an denen man sich den Kopf oder das Knie anstoßen konnte. Jeder hatte Narben. Und wir waren sehr, sehr lange in diesem Boot. Damit muss man einfach klarkommen. Und ich werde nicht die Diva spielen und sagen, dass ich das nicht machen will. So bin ich einfach nicht.

Wer den Film sieht, weiß, dass Sie auf dem Boot sehr viel herumgeschubst wurden ...

Gott, ja. Und es gab so viele Möglichkeiten, sich zu verletzen. Es hat jeden von uns erwischt. Irgendwann haben sie Gummisitze für einige Kampfszenen gebaut, in denen diese Sitze dann buchstäblich durch die Gegend flogen. Wir hatten alle Schnitte und Prellungen.

Sie sagten vorher, die Luft war schlecht und es hat furchtbar gerochen.

Der Gestank war schrecklich. Es war stickig und eng, aber das Rettungsboot an sich stinkt noch viel mehr. Es riecht nach Dieselabgasen. Hier und da hat sich immer wieder jemand übergeben. Das war immer sehr lustig. Als wir fertig gedreht hatten, sah es dort echt schlimm aus.

Sie wollen also unbedingt noch einmal auf ein Boot?

Ich kann's kaum erwarten!

Warum, glauben Sie, liebt die gesamte Welt Sie so sehr?

[lacht] Wow, das ist ein großes Kompliment. Ich weiß nicht, ob die ganze Welt mich liebt. Ich kann mir durchaus einige Leute vorstellen, die mich nicht mögen. Aber um Ihre Fragen zu beantworten: ich glaube, ich bin jemand, mit dem sich die Leute gut identifizieren können. Ich lebe ein normales Leben in einer normalen Nachbarschaft. Ich verstecke mich nicht. Ich bin Teil der Gesellschaft. Mein Leben ist sehr echt. Ich spiele halt nur in Filmen mit. Mehr nicht.