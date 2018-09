Von Olaf Neumann

Herr Dettl, normalerweise wird jeder Heranwachsende irgendwann vom Rock'n'Roll-Virus infiziert. Warum haben Sie sich ausgerechnet die uncoole Blasmusik ausgesucht?

In Bayern ist das nichts Ungewöhnliches. Ich habe Hippieeltern. Als ich 14 war, sagten sie zu mir: "Junge, du musst dein Leben jetzt selber leben!" Das hat mir gut gefallen. Mein Vater ist Tubaspieler und mein Opa Trompeter. Bei uns auf dem Land gibt es in jeder Ortschaft eine Blasmusik. Dort kannst du mit 13, 14 schon mitspielen. Du bist in einem sozialen Gefüge drin, was total Spaß macht. Du wirst wertgeschätzt.

Und wann hatten Sie Ihr Aha-Erlebnis mit dem Jazz?

Ein Lehrer stammte aus dem Rheinland. Er meinte, wir könnten nicht immer nur Blasmusik machen, wir sollten auch mal Jazz, klassische Musik oder Tanzmusik spielen. Ich bin aber auch ein großer Rockfan. Bei Chiemsee Rocks durfte ich Dave Grohl kennenlernen, als ich Anheizer für die Foo Fighters war. Eine Wahnsinnsgeschichte. Dave Grohl war total entspannt. Er ist für mich ein Vorbild.

Ist das, was Sie mit LaBrassBanda machen, auch Rock'n'Roll?

Mit dem Rock'n'Roll verbinde ich eine Gitarre. Ich bezeichne unsere Musik als Clubmusik. Sie ist gedacht für einen Raum, in dem sich Leute bewegen und tanzen. Wenn das Rock'n'Roll ist, dann sind wir eine Rockband.

Was kann eine Trompete, Tuba oder Posaune, was eine Gitarre nicht kann?

Wenn du auf der Gitarre einen Akkord anschlägst, klingen alle Saiten. Bei uns kann jeder nur einen Ton spielen. Und dieser Ton ist total flexibel, er kann länger sein, aber auch kürzer. Er kann warm klingen oder hart. Bei uns kommt es auf das Miteinander an. Für den Rhythmus ist es super, wenn sich mehrere Leute zusammenraufen und einen gemeinsamen Nenner finden. Das ist etwas Besonderes.

Es heißt, Rock'n'Roll sei purer Sex und die Gitarre das erotischste Instrument überhaupt. Und was ist dann die Tuba?

Mit Erotik hat eine Tuba nicht viel am Hut. Das Erotische bei unseren Konzerten ist, dass sich die Leute hemmungslos bewegen dürfen. Wir haben mal in Los Angeles im Whisky a Go Go gespielt. Dort hatten wir links und rechts Go-Go-Tänzerinnen. Zu der Rockband vor uns konnten sie super tanzen. Als wir auf die Bühne gingen und unsere Umpta-Umpta-Beats spielten, haben uns die Mädchen ratlos angeschaut und gesagt: "Wie sollen wir uns denn da drauf cool und sexy bewegen?"

Was haben Sie ihnen gesagt?

Wir haben ihnen geantwortet, dass man sich zu unserer Musik sehr frei bewegen könne. Sie haben dann wirklich unser ganzes Konzert durchgetanzt - aber nicht mit ihren gängigen Posen, sondern mit lustigen und komischen Bewegungen. Bei uns darf man keinen Stock im Arsch haben, sondern man soll sich von jeglichen Zwängen frei machen.

Steht das Lied "Nackert" für ein besonderes, für ein bayerisches Lebensgefühl?

Ich glaube, jeder ist mit 15, 16 Jahren schon mal Nacktbaden an einem See gegangen. Total nackt im See zu liegen ist ein total aufregendes Gefühl. In Bayern haben wir den Vorteil, dass die Natur zum Greifen nah ist. Hier kann man noch nackt im See schwimmen ohne Angst haben zu müssen, dass daneben ein Kraftwerk steht. Für mich ist das ein superschönes Lebensgefühl.

Konsequenterweise müssten Sie jetzt auch mal "nackert" auftreten. Eine gute Idee?

(lach) Das möchte ich gar nicht haben. Und wenn es das Publikum einfordert ... dann müsste man das Saal-licht ausmachen. Die Trompete ist ja so kurz, dass sie kaum was verdeckt. Eine Gitarre wäre da vorteilhafter.